Ваксината срещу херпес зостер намалява риска от инсулт и инфаркт

Херпес зостер е инфекция, която със сигурност никой не желае. Болезненият обрив по лицето или тялото предизвиква пареща и пронизваща болка, като понякога продължава с месеци без облекчение. В особено тежки случаи вирусното заболяване може дори да стане смъртоносно.

Първи доказателства сочат, че ваксината, която предпазва от херпес зостер, може да помогне много повече. Данни, събрани от 19 проучвания и представени на най-голямата кардиологична конференция в света, установяват, че инжекцията може също да намали риска от инсулт с 16% и риска от инфаркт с 18%, информира NationalGeographic.

В България се регистрират около 40 000 случая годишно на мозъчен инсулт. Само през 2024 година почти 12 000 души са поразени от инфаркт, като за съжаление починалите са почти 1000, като процентът е най-висок за последните 5 години, сочи статистика на НЦОЗА.

Как ваксината срещу херпес зостер може да защити сърцето ви?

Учените все още разплитат биологията зад това защо ваксината срещу херпес зостер може да предпазва от сърдечно-съдови заболявания.

Засега връзката изглежда е свързана с последващите вреди от вируса на варицела-зостер (VZV), който причинява херпес зостер – същият вирус, отговорен за варицелата в детска възраст.

„След възстановяване от варицела, VZV в кожния обрив не се елиминира от имунната система, а остава в латентно състояние в нервните клетки“, обяснява Алберт Шоу, професор по инфекциозни болести в Медицинския факултет на Йейл.

Тъй като имунитетът отслабва с възрастта или заболяването, вирусът може да се появи отново като херпес зостер – изключително болезнен обрив, който обикновено следва линия от нерви от едната страна на тялото.

Снимка: iStock

„Но херпесът зостер не причинява само обрив и дискомфорт. Той може също да увреди черния дроб и белите дробове, да предизвика треска, втрисане, главоболие, умора и в 10% до 15% от случаите да причини нервна болка, която продължава месеци. Херпесът може да засегне окото и вътрешното ухо, потенциално причинявайки „трайна загуба на зрение или слух“, отбелязва дерматологът от Йейл Джефри Коен.

Как херпес зостер е свързан с рискове от инфаркт и инсулт

Освен тези преки вреди, вирусът е свързан и с по-високи нива на инфаркти и инсулти, казва епидемиологът Емили Райенс.

Два ключови механизма помагат да обяснят връзката. Единият включва системното възпаление, което възниква, когато широко разпространена инфекция като VZV уврежда нервите и отслабва кръвоносната система.

Това възпаление може също да увреди деликатната вътрешна обвивка на кръвоносните съдове – процес, известен като ендотелно увреждане. Увредените съдове са по-склонни към съсирване и запушване, което може да предизвика инфаркти и инсулт.

Снимка: iStock

Херпесът зостер също така претоварва имунната система, натоварвайки нормалните регулаторни процеси на организма.

Експерти обясняват, че това може да наруши способността на организма правилно да управлява съсирването, заздравяването и целостта на съдовете, повишавайки риска от тромбоза (образуване на съсиреци), некроза (тъканна смърт от лош кръвен поток) и аневризми (отслабени съдови стени, които се издуват и разкъсват).

Ваксината може да помогне за всичко това „като прекъсне тази верига от възпалителни и съдови събития, като по този начин намали сърдечно-съдовия риск“, казва Донг Кеон Йон, специалист по инфекциозни болести в Медицинския колеж на университета Кюнг Хи в Сеул.

Това означава, че инжекцията предлага и двете основни ползи от ваксинацията:

Предотвратяване на появата на херпес зостер

Намаляване на тежестта, ако това се случи

С други думи, ваксината може както да спре искрата на вируса, така и да потуши огъня, ако той се разпали.

Ваксината намалява риска от увреждане на зрението

Други проучвания повтарят новите открития и посочват допълнителни ползи, които идват от превенцията на херпес зостер.

През 2024 г. преглед по темата показва колко опасен може да бъде херпес зостер за сърцето и мозъка: рискът от инсулт почти се удвоява в месеца след инфекцията и остава значително повишен до една година.

През 2025 година проучване доказа, че ваксината срещу херпес зостер не само намалява риска от инфаркт и инсулт, но и намалява вероятността от усложнения, застрашаващи зрението, като херпес зостер офталмикус (когато херпес зостер засяга окото) и възпаление на ретината.

Снимка: iStock

И може би най-убедителното от всичко е, че експерти в Корея проследяват участници повече от 12 години и съобщават, че ваксинираните срещу херпес зостер, имат около 26% по-нисък риск от сериозни сърдечно-съдови събития – включително инфаркт, инсулт и сърдечна недостатъчност.

Многобройни проучвания сега също така показват, че ваксинацията срещу херпес зостер може да намали и риска от деменция.

Учените обясняват, че тази полза вероятно се дължи на факта, че херпес зостер и свързаните с него вируси могат да заразят нервните клетки и кръвоносните съдове в мозъка, а ваксинацията може, както да предотврати появата на тази инфекция, така и да намали последващите щети, ако тя се случи.

Това е важно, отбелязват специалистите, защото „точно както възпалението и съдовото увреждане могат да компрометират здравето на сърцето, те могат също да нарушат мозъчния кръвоток или да допринесат за невровъзпаление – и двете от които са свързани с когнитивен спад.“

„Херпес зостер е заболяване, което не само причинява болезнен кожен обрив – то може да увреди белите дробове, черния дроб и мозъка и дори да стане животозастрашаващо, особено при хора с отслабена имунна система“, предупреждават лекарите и добавят: „Предотвратяването на подобни вреди е достатъчна причина да се ваксинирате, а тези допълнителни потенциални ползи правят аргумента още по-силен.“