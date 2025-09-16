Изследване от Университета в Тампере във Финландия разкрива тревожна връзка между бактериите, живеещи в устата и гърлото, и риска от сърдечен инфаркт. Откритието може да промени начина, по който разбираме и предотвратяваме сърдечносъдовите заболявания, съобщава Medical News Today.

Според Световната здравна организация (СЗО), през 2022 година около 19,8 млн. души по света са починали от сърдечни заболявания, като 85% от тези смъртни случаи са причинени от инсулт и инфаркт. Тези статистики подчертават критичната важност на разбирането на всички възможни причини за сърдечно-съдовите заболявания/

Какво показва новото изследване?

Изследователите, ръководени от проф. д-р Пека Карухунен от Университета в Тампере, анализират коронарни плаки от 217 души, 121 починали от внезапна сърдечна смърт и 96 подложени на хирургична процедура за почистване на артериите.

Снимка: Canva

Резултатите са поразителни: бактериите от групата viridans Streptococci, често срещани в устата, слюнката и зъбната плак се оказва най-разпространените в пробите от коронарните плаки.

Как оралните бактерии причиняват сърдечен инфаркт?

Проф. Карухунен обяснява сложния механизъм: „Оралните бактерии viridans group Streptococci са известни като ранни колонизатори при образуването на зъбния биофилм, известен като зъбна плака. Това сигнализира, че стрептококите може да не са сами, възможно е да има биофилм, съставен от множество бактерии.“

Докато бактериите остават в желатинообразната обвивка на биофилма, те са безвредни. Проблемът възниква, когато биофилмът се активира и започва да произвежда ново поколение бактерии, които се отделят и навлизат в атеросклеротичната плака, причинявайки възпаление, което може да доведе до нейното разкъсване и образуване на тромб.

Експертните мнения

Д-р Сергиу Дарабант, кардиолог в Miami Cardiac & Vascular Institute, коментира: „Отдавна подозираме, че възпалението е ключов фактор за образуването на холестеролни плаки и тяхното разкъсване, водещо до сърдечни инфаркти. Това изследване добавя още едно парче към пъзела, показвайки как бактериите от устата могат да играят скрита роля в задвижването на коронарното възпаление.“

Снимка: Canva

Д-р Ю-Минг Ни, кардиолог и липидолог, подчертава важността на внимателната интерпретация: „Важно е да признаем, че тези изследвания имат някои ограничения, защото правим анализ след случилото се, така че нямаме добра времева линия за това какво точно се случва в плаката на някого.“

Трябва ли да се притеснявате?

Д-р Брет Силав от Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center успокоява: „Хората не трябва веднага да се притесняват за strep viridans, тъй като тези бактерии обикновено са безвредни и помагат за поддържането на здравословен баланс в устата и тялото.“

Проблемите възникват, когато бактериите навлязат в тялото, най-вече чрез устата и могат да причинят други инфекции, най-вече инфекция на сърдечните клапи, наречена ендокардит.

Как да се предпазите?

Д-р Силав препоръчва оптимизирането на оралната хигиена и търсенето на зъболекарско лечение, когато е необходимо, като начин за защита от бактериални инфекции, които могат да доведат до инфаркт.

Снимка: iStock

„Връзката между устата и системното здраве е подкрепена от изобилие от нарастващи доказателства“, обяснява той. „Устата не само осигурява функция и естетика, но също така е активна екосистема, която трябва да бъде здрава и може да повлияе на системното здраве - особено на сърдечносъдовата система.“

Навременно лечение на инфекциите

Д-р Едуард Лю препоръчва навременното лечение на всички активни инфекции: "Например зъбна инфекция вероятно включва strep viridans, както и други бактерии, намерени в устата. Знаем, че тежките зъбни инфекции могат да доведат до бактерии в кръвта, така че навременното лечение на зъбните инфекции може да бъде полезно."

Ваксинации

Д-р Дарабант препоръчва да сте в крак с ваксините срещу грип, COVID-19 и пневмококи, според актуалните практически насоки, тъй като те намаляват риска от тежки инфекции, които са свързани със сърдечносъдови събития.

Бъдещи перспективи

Изследователите продължават работата си, като изучават възможността за разработване на ваксина срещу образуването на биофилм и индуцираната от бактерии тромбоза. Те също така изследват дали калцификацията на биофилма, която се случва на повърхността на зъбите, може да бъде включена и в калцификацията на коронарните артерии.

Това изследване подчертава важността на цялостния подход към сърдечното здраве, който включва не само традиционните рискови фактори като холестерол и кръвно налягане, но и поддържането на добра орална хигиена. Макар че са необходими допълнителни изследвания, за да се установи точната причинно-следствена връзка, резултатите дават нова надежда за разработването на нови профилактични стратегии срещу сърдечносъдовите заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.