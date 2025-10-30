Пациенти със слаба сърдечна функция, които получават терапия със стволови клетки малко след инфаркт, имат значително по-нисък риск от развитие на сърдечна недостатъчност и свързани с нея хоспитализации в сравнение със стандартното лечение. Това показва ново клинично проучване, публикувано в авторитетното медицинско списание The BMJ, съобщава News Medical

Изследователите са категорични, че откритията им сочат как тази техника може да се окаже ценна допълнителна процедура за тази конкретна група пациенти след инфаркт. Целта е да се предотврати последващата сърдечна недостатъчност и да се намали рискът от бъдещи усложнения.

Защо това проучване е важно

Напредъкът в управлението на сърдечно-съдовите заболявания значително подобрява процента на оцеляване през последните години. Въпреки това, този успех има и своята обратна страна, той води до нарастване на случаите на последваща сърдечна недостатъчност при пациенти след преживян инфаркт.

Снимка: Canva

Макар че скорошни изследвания показват, че терапията със стволови клетки може да намали честотата на сърдечна недостатъчност след инфаркт, са необходими по-мащабни клинични проучвания, за да се потвърдят тези ползи. Настоящото изследване цели да запълни именно този празнина в научните познания.

Как е проведено изследването

Проучването обхваща 396 пациенти на средна възраст между 57 и 59 години без предишни сърдечни заболявания от три университетски болници в Иран. Всички те преживяват първи сърдечен инфаркт, който е причинява значимо увреждане на сърдечния мускул и отслабване на сърдечната функция.

По-конкретно, при тези пациенти лявата камера, основната помпаща камера на сърцето, е твърде отслабена, за да изпомпва кръвта към тялото толкова ефективно, колкото трябва. Това е сериозно състояние, което изисква внимателно проследяване и лечение.

Снимка: Canva

От участниците в изследването 136 пациенти са включени в интервенционната група. Те получават инфузия на стволови клетки директно в коронарните артерии в рамките на 3 до 7 дни след инфаркта, освен стандартното лечение. Останалите 260 пациенти от контролната група получават само стандартното лечение без допълнителна терапия.

Използваните стволови клетки са от специален тип, така наречените мезенхимални стволови клетки, получени от Вартонова желатина. Изследователите взимат предвид множество фактори като възраст, пол, изходна сърдечна функция, тютюнопушене, затлъстяване, високо кръвно налягане, диабет и бъбречни проблеми. Пациентите са проследени средно 33 месеца.

Какви са резултатите от лечението със стволови клетки

Изследването показа, че стволовите клетки дават огромно предимство на пациентите със сърдечни проблеми. Хората, които получават инжектиране на стволови клетки в сърдечните артерии,показват много по-добри резултати от тези, които не са.

Ключовите подобрения: Сърцето работи по-добре

По-рядко Развитие на сърдечна недостатъчност: Случаите на влошаване на сърдечната недостатъчност са намалели повече от два пъти.

Драстично по-малко повторни хоспитализации: Това е най-впечатляващият резултат. Пациентите, лекувани със стволови клетки, постъпват в болница заради сърдечна недостатъчност близо 4 пъти по-рядко.

Снимка: Canva

Подобрена функция на сърцето: Само за шест месеца, сърдечният мускул на лекуваните пациенти е започва да работи значително по-добре в сравнение с началото на проучването.

Общо по-малко тежки събития: Рискът от всякакви сериозни сърдечни проблеми, като смърт, нов инфаркт или спешно връщане в болница заради сърцето намалява повече от два пъти.

Какво не променя лечението

Важно е да се знае, че лечението със стволови клетки води до промяна в:

Смъртността: Няма разлика в общия брой на починалите, независимо от причината, между двете групи.

Повторни инфаркти: Лечението не намаля броя на хората, които са преживели нов сърдечен инфаркт.

Въпреки тези предизвикателства, изследователите са категорични, че резултатите ясно показват, че тази техника със стволови клетки може да бъде ценно допълнение към стандартното лечение след инфаркт. Основната полза е, че тя предотвратява последващото развитие на сърдечна недостатъчност и намалява риска от други тежки инциденти.

За да се въведе тази терапия широко в болниците, са необходими допълнителни клинични проучвания, които да потвърдят настоящите резултати. Освен това, учените продължават да изследват механизмите, как точно работят мезенхималните стволови клетки, за да оптимизират и подобрят тяхното приложение в ежедневната клинична практика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.