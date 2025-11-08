Отражението на изборите, които правим в младостта си, често стават видимо едва в по-късна възраст. Все по-често кардиолозите виждат това лице на съвремието. Кои са причините, как да се предпазим и какво предлага модерната медицина? Следващите минути могат да спасят живот. В студиото на „Светът на здравето“ е доц. д-р Незабравка Чилингирова, кардиолог с повече от 32 години опит.

Защо честотата на инфарктите при хора под 40-годишна възраст се увеличава?

„Обикновено младите пациенти имат дислипидемия, т.е. високи стойности на лош холестерол и триглицериди. Те са пушачи. При младите пациенти много често откриваме фамилна обремененост“, заявява в студиото на „Светът на здравето“ кардиологът доц. д-р Незабравка Чилингирова.

Тя отбелязва, че известен риск се наблюдава и при активно спортуващите, които приемат повишено количество протеини или добавки като стероиди и анаболи. Не трябва да бъде пренебрегвана и злоупотребата с алкохола.

Тази комбинация от фактори, типични за младите хора, повишават техния риск за развитие на инфаркт в млада възраст.

Какви са най-честите симптоми на инфаркт в млада възраст?

Типичните клинични признаци, с които се проявява заболяването, включват:

остра гръдна болка;

изпотяване;

гадене;

повръщане.

Болката е силна и раздираща. „Много често младите хора правят миокарден инфаркт без предшестваща стенокардна симптоматика. Това е характерно за пациенти под 45 години“, пояснява доц. Чилингирова. По думите ѝ, когато инфарктът бъде третиран в ранните часове от настъпването му, възможността пациентът да се възстанови напълно е най-голяма.

Каква е връзката между стреса, съня и инфаркта?

„Стресът неотлъчно води до повишаване на артериалното налягане. Когато стресът е хроничен, той се превръща в сериозен рисков фактор“, казва доц. Чилингирова.

Препоръчително е човек да прекарва в леглото поне 7 часа. Недоспиването е рисков фактор както за развитие на сърдечни, така и за множество други заболявания.

Кои показатели е добре да държим под контрол?

„Трябва да се проведат лабораторни изследвания, да се изследва холестерол, триглицериди... При нужда трябва да се направи ЕКГ, трябва да се направи ехокардиографска оценка и при показания се прави и ЕКГ с натоварване“, обяснява специалистът. Високорисковите пациенти следва да бъдат проследявани редовно, за да се избегне настъпването на усложнения.

