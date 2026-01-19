Грипът не е просто обикновена настинка за хората със сърдечно-съдови заболявания той може да бъде животозастрашаващ. Нови проучвания показват, че рискът от инфаркт се увеличава шест пъти в рамките на седмица след грипна инфекция, а приблизително 12% от хоспитализираните пациенти с грип развиват сериозни сърдечни усложнения.
Експерти обясняват каква е връзка между грипа и сърдечното здраве и обяснява защо ваксинацията може да спаси живота на рискови групи.
Защо грипът е толкова опасен за сърцето?
Сезонният грип, причинен от вируси на инфлуенцата, засяга дихателната система, но последиците му далеч надхвърлят белите дробове. При хора с грип и сърдечни заболявания вирусът предизвиква каскада от физиологични реакции, които пряко застрашават сърдечно-съдовата система.
Как грипът атакува сърцето?
- Системно възпаление: Имунната реакция към вируса причинява възпаление на кръвоносните съдове при грип, което прави кръвта по-склонна към образуване на тромби. Според проучване, публикувано в New England Journal of Medicine, възпалителните процеси могат да доведат до разкъсване на атеросклеротичните плаки в коронарните артерии.
- Повишено натоварване на сърцето: Треската и дехидратацията, типични за грипа, карат сърцето да работи с по-висока интензивност. При пациенти със сърдечна недостатъчност и вируси това допълнително натоварване може да провокира декомпенсация.
- Рупотура на атеросклеротични плаки: Възпалението може да дестабилизира съществуващите плаки в артериите, което води до риск от инфаркт след грип или инсулт.
- Образуване на кръвни съсиреци: Грипният вирус активира кръвните тромбоцити, увеличавайки риска от образуване на тромбове, които могат да блокират кръвоносните съдове.
- Намален кислороден капацитет: Белодробното увреждане от грипа понижава нивата на кислород в кръвта. При хора с атеросклероза и грипни вируси това допълнително намалява кислородоснабдяването на сърдечния мускул, което може да провокира сърдечен удар или внезапна сърдечна смърт.
Кой е изложен на най-голям риск?
Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), сърдечно-съдовите заболявания са едно от най-честите хронични състояния при възрастни, хоспитализирани с грип, приблизително половината от тях имат сърдечни проблеми.
Високорисковите групи включват:
- Хора с коронарна артериална болест, сърдечна недостатъчност или аритмии
- Пациенти с грип при хипертония и диабет
- Възрастни над 60 години
- Хора с предишен инсулт или сърдечен инфаркт
- Пушачи и лица с множество хронични заболявания
Статистиките говорят ясно
Данните от множество клинични проучвания установяват:
- 6 пъти по-висок риск от сърдечен удар в седмицата след потвърдена грипна инфекция, според анализ от 2018 г.
- Един от осем пациенти (~12%), хоспитализирани с грип, развива сериозни сърдечни усложнения като инфаркт или сърдечна декомпенсация
- Проучване на над 80 000 американски възрастни с грип установява, че близо 12% преживяват сериозно сърдечно събитие по време на или след заболяването
- Усложнения от грип при сърдечно болни удвояват директните разходи за здравни грижи в сравнение с неусложнени случаи
Ваксинацията най-добрата защита срещу грип
Добрата новина е, че грипната ваксина и сърцето имат доказана защитна връзка. Анализ, публикуван в JAMA Network Open през 2022 г., обединява резултатите от шест рандомизирани проучвания с над 9000 участници и показва впечатляващи данни:
- 34% намаление на риска от сърдечен удар и свързани сърдечни събития при ваксинирани лица
- До 45% по-нисък риск от инфаркт при хора с диагностицирани сърдечни заболявания
- Още по-голяма защита при пациенти, които скоро са претърпели сърдечен инцидент
Експертите от Световната сърдечна федерация подчертават, че в Европейския съюз ваксинацията срещу грип може да спаси до 37 200 живота и 332 млн. евро всеки сезон.
Безопасност на грипната ваксина
Безопасността на грипната ваксина е многократно доказана при хора със сърдечно-съдови заболявания и след инсулт. Пациенти с такива състояния могат безопасно да получат инжекционната форма на ваксината. Единственото изключение е назалният спрей (жива отслабена ваксина), който не се препоръчва за тази група.
Какво да правите в сезона на грипа, ако имате сърдечно заболяване?
- Ваксинирайте се ежегодно: Грипната ваксина за възрастни над 60 години и лица с хронични заболявания е критична превантивна мярка.
- Разпознайте симптомите: Симптомите на грип при хора със сърдечни проблеми включват висока температура, силна умора, кашлица и болки в мускулите – много по-тежки от обикновената настинка.
- Потърсете медицинска помощ незабавно: При съмнение за грип и наличие на сърдечно заболяване не се колебайте да се консултирате с лекар.
- Поддържайте хидратация: Пийте достатъчно течности (при наличие на медицински ограничения следвайте указанията на Вашия лекар).
- Почивайте и поддържайте топлина: Осигурете на организма си възможност да се възстанови.
Защо това е особено важно при грипна епидемия?
Грипният сезон оказва значително икономическо въздействие, в Европа грипът е причина за приблизително 10% от отсъствията от работа поради болест. Хоспитализация при грип и свързаните с нея усложнения натоварват здравната система и увеличават разходите както за пациентите, така и за работодателите.
Д-р Антъни Комароф от Медицинското училище на Харвард подчертава: „Много пациенти ми казват, че не виждат стойност в грипната ваксина, защото 'това е просто грип'. За съжаление, грипът е далеч по-сериозен от обикновената настинка." Той отбелязва, че между 2010 и 2020 г. грипът е довел до 140 000 до 710 000 хоспитализации и 12 000 до 52 000 смъртни случая годишно само в САЩ – повече от жертвите на автомобилни катастрофи.
Връзката между грип и сърдечни заболявания е безспорна и животозастрашаваща. Рискът от инфаркт след грип, усложненията от грип при сърдечно болни и високият процент на сериозни сърдечни събития при хоспитализирани пациенти правят ваксинацията не просто препоръка, а медицинска необходимост.
Ако имате сърдечно заболяване, сте на възраст над 60 години или сте в рискова група, епертите препоръчват да се консултирате с вашия лекар относно грипната ваксинация. Тази проста стъпка може да спаси живота ви.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
----------------------------------------------
Източници:
- Harvard Health Publishing - Anthony L. Komaroff, MD: Каква е връзката между грипа и сърцето?
- Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC): Хора със сърдечни заболявания и инсулт
- Kwong JC, et al. (2018). Остър миокарден инфаркт след лабораторно потвърдена инфекция с грип. New England Journal of Medicine.
- Световна федерация по сърдечни заболявания: Грип и сърдечно-съдови заболявания
- Nature: Грипът е свързан с шесткратно увеличение на риска от сърдечен удар
- Списание на Американската сърдечна асоциация: Сърдечно-съдови усложнения от грип