Всяка необичайна промяна в зрението може да бъде изключително тревожна. Много хора могат да си помислят, че това може да е признак на инсулт. При някои наистина е така. При други обаче това може да е мигрена с аура или вестибуларна мигрена.

Тези видове мигрени, които могат да се появят със или без главоболие, се проявяват чрез дъгообразни цветове, зигзагообразни линии или ярки светлинни проблясъци.

Научете как да разпознаете симптомите на мигрена с аура, как да ги отличите от признаците на инсулт и кога е необходимо да потърсите спешна медицинска помощ.

Какво представлява мигрената с аура?

Мигрената с аура, известна преди като класическа мигрена, е рецидивиращо главоболие, което се появява след или едновременно с неврологични симптоми, наречени аура. Според проучвания около една пета от страдащите от мигрена изпитват аура заедно с главоболията си.

Снимка: Canva

Основни характеристики на аурата

Симптомите на аурата обикновено продължават по-малко от един час и могат да включват:

Проблясъци на светлина.

Слепи петна (скотоми).

Визуални промени , засягащи и двете очи.

Изтръпване на ръката или лицето.

Мускулна слабост.

Проблеми с речта и езика.

Визуалните симптоми на аурата са най-често срещаните. Експертите от Mayo Clinic отбелязват, че тези симптоми обикновено започват в центъра на зрителното поле и се разпространяват навън.

„Тиха мигрена“ - аура без главоболие

Понякога хората могат да изпитат мигренна аура без последващо главоболие. Това се нарича още „тиха мигрена“, ацефалгична мигрена или просто мигренна аура. Тези състояния се срещат по-често при хора над 50-годишна възраст, които имат история на мигрена с главоболие.

Симптоми на мигрена с аура: Какво да очаквате

Визуални симптоми

Повечето хора с мигрена с аура развиват временни визуални симптоми, които могат да включват:

Слепи петна (скотоми), понякога очертани с прости форми като кръг.

Зигзагообразни линии , които постепенно се движат през зрителното поле.

Блестящи петна или звезди.

Промени в зрението или загуба на зрение.

Проблясъци на светлина.

Други неврологични нарушения

Освен визуалните промени, мигрената с аура може да причини:

Снимка: iStock

Изтръпване , започващо в едната ръка или страна на лицето, което може да се разпространи по ръката или крака

Изтръпване или мравучкане на езика или устата

Затруднения с речта или езика

Звън в ушите или други шумове

Загуба на слух

Неспособност да движите част от тялото

Мускулна слабост

Вестибуларни мигрени

Подобно на мигрената с аура, вестибуларните мигрени се проявяват като замаяност и могат да включват гадене и повръщане. Тези симптоми могат да се объркат с признаци на инсулт.

Признаци на инсулт: Критични различия

Признаците на инсулт са подобни на тези при вестибуларните мигрени и включват:

Главоболие.

Промени в зрението.

Предизвикателства с мобилността.

Замаяност.

Затруднения с речта.

Парализа или затруднено движение на части от тялото.

Какво се случва при инсулт?

Исхемичният инсулт възниква, когато кръвоснабдяването на част от мозъка е блокирано или намалено. Това предотвратява получаването на кислород и хранителни вещества от мозъчната тъкан. Мозъчните клетки започват да умират за минути.

Снимка: iStock

Хеморагичният инсулт се случва, когато кръвоносен съд в мозъка изтече или се пръсне, причинявайки кървене. Кръвта увеличава налягането върху мозъчните клетки и ги увреждат.

Кога да потърсите спешна медицинска помощ

Инсултът е медицинска спешност. Получаването на бърза медицинска помощ може да намали мозъчните увреждания и други усложнения от инсулта.

Правилото „FAST“ за разпознаване на инсулт

Според медицинските експерти, трябва да помислите за "FAST" и да направите следното:

F (Face/Лице) : Помолете човека да се усмихне. Едната страна на лицето провисва ли?

A (Arms/Ръце) : П омолете човека да вдигне двете ръце. Едната ръка пада ли надолу или не може да се вдигне?

S (Speech/Реч) : Помолете човека да повтори проста фраза. Речта е неясна или различна от обичайното?

T (Time/Време) : Ако виждате някой от тези признаци, обадете се на 112 незабавно .

Важни указания

Не чакайте да видите дали симптомите ще спрат.

Всяка минута е от значение , колкото по-дълго инсултът остане без лечение, толкова по-голям е потенциалът за мозъчно увреждане.

Дори симптомите да изглеждат, че идват и си отиват или изчезват напълно, потърсете незабавна медицинска помощ.

Кога да се консултирате с невролог

Ако знаете, че страдате от мигрена, но никога не сте изпитвали вестибуларна мигрена или мигрена с аура, все пак трябва да потърсите медицинска помощ, за да се уверите, че симптомите са свързани с мигрена.

Много от симптомите на мигрената са подобни на тези при инсулт. Макар инсултът да е малко вероятен при хора под 65 години без повишен риск, получаването на незабавна грижа след инсулт е един от ключовите компоненти за възстановяване.

След като диагнозата потвърди мигрена с аура или вестибуларна мигрена, можете да се консултирате с невролог за продължаваща грижа и управление на състоянието.

Снимка: Canva

Лечение и превенция на мигрена с аура

Медикаментозни подходи

Лечението на мигрена с аура и мигрена без аура обикновено е едно и също и включва:

Превантивни медикаменти за предотвратяване на мигрени.

Лекарства за спиране на главоболието , след като е започнало.

Техники за релаксация, като масаж.

Самостоятелни грижи

Можете да се опитате да предотвратите мигрената с аура чрез:

Спазване на редовен график за сън.

Редовно хранене.

Избягване на тригери , които могат да предизвикат мигрена.

Разпознаването на разликата между мигрена с аура и инсулт е жизненоважно за вашето здраве. Докато мигрената с аура може да причини тревожни визуални и неврологични симптоми, тя обикновено не е животозастрашаваща. От друга страна, инсултът изисква незабавна медицинска намеса.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

