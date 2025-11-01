Главоболието не е просто болка, която трябва да заглушим с таблетка. То е сигнал, който тялото ни изпраща, за да ни предупреди за някакъв проблем, убедена е д-р Неделя Щонова, невролог с богат опит в диагностициране и лечение на различни видове главоболие и автор и водещ на предаването „Светът на здравето“.

„Първият ми шеф в отделението по неврология, д-р Луканов, веднъж ми каза нещо, което никога не съм забравила“, споделя д-р Щонова, „Попита ме, какво зная за главоболието, като сам си отговори, че е куче-пазач на здравето. Ако човек изпитва главоболие, това означава, че организмът изпраща сигнал за наличие на някакъв проблем.“

С тази философия д-р Щонова подхожда към пациентите си, като се стреми да открие истинската причина за болката, вместо просто да я заглуши. Ето какво споделя тя за изненадващите и не толкова очевидни причини за главоболие, които често остават незабелязани.

Очите могат да бъдат невидимият виновник за главоболието

„Главоболието може да се дължи на рефракционна аномалия, далекогледство, късогледство, астигматизъм, а също и на нужда от носене на очила“, обяснява д-р Щонова. Но проблемът не се изчерпва само с липсата на очила.

„Очилата могат да бъдат погрешно изписани, остарели, с променен диоптър, което много често важи за пациенти в училищна възраст и такива над 40 години“, добавя тя. Други очни заболявания, като глаукома, възпалителни процеси или дори дългото гледане в екран могат да провокират болка.

„Работа на компютър, дълго четене, шофиране, силна или твърде приглушена светлина, всичко това може да причини напрежение в очите, замъглено виждане и като резултат, главоболие", предупреждава д-р Щонова.

Стойката е в основата на здравето

Изправете се! Това не е просто родителско мъмрене, а важен здравен съвет, обяснява д-р Щонова.

„Лошата стойка увеличава напрежението в мускулите на раменете, шията и гърба, което провокира главоболие“, коментира тя. „Лошата стойка води до лоша циркулация в тялото, намален обем на вдишвания, после до кислороден дефицит, после до хронична умора, световъртеж, раздразнителност и главоболие.“

Решението е красиво и приятно: „Една добра стойка, със стегната, изправена осанка, потопена в ароматна вана и приятна музика, упражнения, стречинг, любов, допълнено с масаж, медитация и други подходи за релаксация, могат да помагат и облекчат главоболието по един наистина красив начин“, съветва д-р Щонова.

Гладът и пропуснатите хранения

„Днес всички сме много заети, но гладът и пропускането на редовните хранения са една честа причина за поява на главоболие“, казва д-р Щонова.

Механизмът е ясен: „Гладът понижава нивото на кръвната захар, хипогликемия, а всяка клетка в тялото ни се нуждае от енергия за да функционира пълноценно. Когато нивата на кръвната захар са твърде ниски, клетките изпадат в глад за енергия“, обяснява д-р Щонова.

Нейният съвет е прост: „Заслужава си да внимаваме и да спазваме ред от закуска, обяд и вечеря. По мъничко храна, разнообразна, качествена и веднага ще усетим как това се отразява върху енергията и нашата жизненост. Храната е гориво! Трябва да е редовна и качествена.“

Кофеинът, приятел или враг за главоболието?

„Кофеинът може да бъде помощник за справяне с главоболието, но също и причина за него“, обяснява д-р Щонова сложната връзка между любимата напитка на мнозина и болката в главата.

Снимка: Pexels

„Ако човек е привикнал към големи дози кофеин и рязко ги намали или пропуска сутрешното кафе, това би могло да предизвика главоболие“, предупреждава тя. Причината е в съдовете: „Тъй като кофеинът стеснява кръвоносните съдове, когато спрем да го приемаме, те се разширяват отново и това може да доведе до главоболие.“

Изненадващи причини за главоболието

Списъкът на д-р Щонова включва и по-необичайни причини за главоболието. Например, сексуалното главоболие, състояние, признато от медицинската общност.

„Сексуалното главоболие се наблюдава при 1% от мъжката популация. Състоянието е официално признато от медицинската общност и вписано в класификацията на различните видове главоболие“, обяснява тя. „Мъжете са три пъти по-склонни да получат главоболие, свързано със секса, отколкото жените. Този вид главоболие често се появява внезапно, обикновено отминава в рамките на 24 часа и е съвсем доброкачествено.“

Дори характерът има значение при главоболията: „Строгите, резервирани хора и тези с мании, фикс-идеи за перфекционизъм и обсесивни разстройства страдат по-често от главоболие. А също и хората с творчески наклонности, когато са принудени да вършат безинтересна и монотонна работа.“

Д-р Щонова споменава и друга интересна връзка: „От главоболие се оплакват и силно амбициозни, алчни за власт и влияние хора, особено, когато е налице грубо разминаване между амбиция и възможности.“

И добавя: „И съвсем не е сензационно откритие, но чистата съвест е най-доброто лекарство срещу всякакви главоболия. При това без странични ефекти!“

Храните с тирамин

Специално внимание д-р Щонова обръща на тирамина, естествено съединение, което може да предизвика мигрена.

„Тираминът се получава от аминокиселината тирозин. Някои изследвания показват, че тираминът може да предизвика мигрена и други типове главоболие“, обяснява тя.

Храните, които го съдържат, включват отлежали сирена, неправилно съхранявани меса, сушени колбаси, алкохол, ферментирали соеви продукти и кисело зеле.

Кога при главоболие незабавно да потърсим лекар

Въпреки че много видове главоболие са безобидни, д-р Щонова предупреждава за тревожни признаци, които изискват спешна медицинска помощ.

„Главоболието може да е просто знак за преумора, но може и да предвещава сериозно заболяване“, уточнява тя. Особено тревожно е когато главоболието се появи внезапно и остро, особенно при прием на антикоагуланти, или е съпроводено с повръщане, замайване, неврологични симптоми като загуба на зрение, изкривяване на лицето или неясна реч.

„Инсултът е като пожар, който се разпространява в мозъка. Колкото по-бързо бъде овладян, толкова повече щети могат да бъдат предотвратени!“, предупреждава д-р Щонова. „При съмнение за инсулт, действайте бързо! Незабавно потърсете лекарска помощ!“

В заключение д-р Неделя Щонова подчертава важността на профилактиката: „Аз вярвам, че профилактиката е нещо прекрасно и е добре да вземаме мерки навреме.“ Главоболието наистина е „куче-пазач“ и си заслужава да слушаме какво ни казва.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.