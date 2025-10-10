Може ли високото кръвно налягане да причини главоболие и кога е спешен симптом?

Над 50% от световното население изпитва главоболие в по-слаба или силна форма. То може да бъде причинено от редица фактори като преумора, стрес, околна среда.

Често хората, които страдат от високо кръвно налягане, се питат дали това не е причина за пулсиращата болка в главата и търсят връзката между двете.

Връзката между високото кръвно и главоболието

Резултатите от проучванията по темата предоставят противоречиви доказателства относно това дали високото кръвно налягане причинява главоболие.

Според публикация от 2013 година, високото кръвно налягане може да причини главоболие, тъй като засяга кръвно-мозъчната бариера. В много тежки случаи, когато кръвното налягане е изключително високо, хипертонията може да доведе до свръхнатиск върху мозъка, което може да причини изтичане на кръв от кръвоносните съдове в този орган.

Това изтичане причинява оток или подуване, което е проблем, тъй като мозъкът се намира в черепа и няма място за разширяване. След като кръвното налягане се нормализира, симптомите на главоболието отшумяват до час, информира Medicalnewstoday.

Снимка: iStock

Американската сърдечна асоциация твърди, че хората обикновено не изпитват главоболие, когато кръвното им налягане е високо, освен ако не надхвърли 180/120 mm Hg. В този момент се развива хипертонична криза, което е спешно медицинско състояние.

Обяснение на кардиолог

Въпреки че кръвното налягане е добър показател за здравето и риска от определени състояния, леката (стадий 1) или умерена (стадий 2) хипертония е малко вероятно да причини главоболие.

„По-голямата част от хората нямат никакви симптоми от високо кръвно налягане“, казва пред Cleveland Clinic кардиологът д-р Люк Лафин. Но той отбелязва, че ако кръвното налягане се повиши до необичайно високо ниво, симптомите могат да включват и главоболие.

„Ако имате внезапно, интензивно главоболие, което е значително по-лошо от обикновено, и кръвното налягане е повишено, трябва да потърсите медицинска помощ“, подчертава д-р Лафин.

Важно е да обръщате голямо внимание на всякакви скокове в кръвното си налягане, защото това може да е признак за по-сериозен проблем, като инсулт.

Как се усеща главоболие, причинено от скок на кръвното налягане?

Няма висококачествено проучване, което да показва, че главоболието от скок на кръвното налягане се усеща по различен начин от обикновеното главоболие.

В зависимост от това как скокът на кръвното налягане влияе на тялото, може да имате и други симптоми заедно с главоболието, включително:

Болка в гърдите

Замъглено зрение

Гадене

Задух

„Ако забележите скок на кръвното налягане, това повишено число само по себе си не означава, че трябва да отидете в болница“, казва още д-р Лафин. „Но ако е съчетано с нещо ново, като силно главоболие, силна болка в гърдите или задух, тогава трябва да отидете на преглед.“

Какво се случва при хипертонична криза?

Когато кръвното налягане се повиши бързо и силно, обикновено до стойности от 180/120 mm Hg или по-високи, това е известно като хипертонична спешност.

Снимка: Canva

Ако изпитва допълнителни симптоми, има налична хипертонична криза. Тези симптоми могат да включват:



Болки в гърба

Затруднено говорене

Зачервяване на лицето

Кървене от носа

Изтръпване или слабост

Силна тревожност

Задух

Промени в зрението

Лечение на хипертонично главоболие

Ако хората имат главоболие и високо кръвно налягане, те трябва да потърсят незабавна медицинска помощ, тъй като тази комбинация от симптоми може да показва хипертонична криза. Без лечение съществува риск от по-нататъшно увреждане на органи или нежелани странични ефекти.

Лекарите класифицират хипертоничните главоболия с други свързани симптоми като хипертонична спешност. Това състояние често изисква контрол на кръвното налягане с интравенозни лекарства.

От съществено значение е хората да не се опитват да понижат кръвното си налягане у дома, дори ако имат нужните лекарства. Твърде бързото намаляване на кръвното налягане може да повлияе на кръвния поток към мозъка, причинявайки нежелани странични ефекти.