6 основни причини за инсулт при млади хора, според кардиолог

Инсултът вече не е заболяване, което засяга единствено възрастните хора. Тревожната тенденция показва, че все повече млади хора под 45 години стават жертви на мозъчно съдови инциденти, които преди това се считаха за рядкост в тази възрастова група.

Според последни проучвания, случаите на инсулт при млади хора нарастват значително през последните две десетилетия.

Какво стои зад тази тревожна статистика? Кардиолозите идентифицират 6 основни причини, които често остават незабелязани, но играят критична роля в развитието на инсулт при млади хора.

Защо инсултът при млади хора е нарастваща заплаха?

Традиционно инсултът почти винаги се свързва с напредналата възраст, високо кръвно налягане и сърдечносъдови заболявания. Съвременният начин на живот, комбиниран с нетрадиционни рискови фактори, променя драстично статистиката.

Според проучване, цитирано от Американската асоциация по кардиология, мигрената и други нетрадиционни причини се оказват по-чести виновници за инсулт при млади възрастни, отколкото се предполагаше до момента. Експертите подчертават, че ранното разпознаване на симптомите и превантивните мерки са ключови за намаляване на риска.

6 основни причини за инсулт при млади хора

1. Високо кръвно налягане (хипертония)

Високото кръвно налягане остава водеща причина за инсулт във всички възрастови групи, но младите хора често не знаят, че страдат от това състояние. Хипертонията уврежда кръвоносните съдове и увеличава риска от образуване на кръвни съсиреци.

Снимка: iStock

Какво можете да направите: Редовно измервайте кръвното си налягане и поддържайте здравословен хранителен режим с ниско съдържание на сол.

2. Затлъстяване и метаболитен синдром

Наднорменото тегло и затлъстяването са свързани с множество рискови фактори за инсулт, включително диабет тип 2, високо кръвно налягане и повишен холестерол. Според световни здравни организации, затлъстяването при млади възрастни е достигнало епидемични нива.

Ключови действия: Поддържайте балансирана диета, богата на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, и редовно упражнявайте физическа активност.

3. Тютюнопушене и вейпинг

Тютюнопушенето е един от най-сериозните изменими (модифицируеми) рискови фактори за инсулт. Никотинът и другите химикали в цигарите увреждат кръвоносните съдове, повишават кръвното налягане и причиняват образуването на кръвни съсиреци. Експертите предупреждават, че дори електронните цигари (вейпинг) носят значителни рискове.

Снимка: iStock

Превенция: Отказът от тютюнопушенето е най-ефективната мярка за намаляване на риска от инсулт.

4. Прекомерна консумация на алкохол

Умереното употребление на алкохол може да не представлява сериозен риск, но прекомерната консумация води до високо кръвно налягане, сърдечна аритмия и повишен риск от инсулт. Според кардиолози, младите възрастни, които редовно консумират големи количества алкохол, са в значително по-висок риск.

Препоръки: Ограничете консумацията на алкохол до максимум едно питие на ден за жените и две за мъжете.

5. Мигрена с аура

Проучвания показват, че мигрената с аура (мигрена, съпроводена със зрителни смущения или други неврологични симптоми) е свързана с повишен риск от исхемичен инсулт, особено при млади жени. Механизмът не е напълно изяснен, но експертите предполагат, че промените в кръвния поток и съдовите функции играят роля.

Какво трябва да знаете: Ако страдате от чести мигрени с аура, консултирайте се с невролог за оценка на риска и евентуални превантивни мерки.

6. Злоупотреба с наркотици и стимуланти

Употребата на кокаин, амфетамини и други стимуланти е свързана с рязко повишен риск от инсулт при млади хора. Тези вещества предизвикват внезапно повишаване на кръвното налягане и могат да причинят разкъсване на кръвоносни съдове в мозъка.

Избягвайте употребата на подобни вещества и се консултирайте със специалист, ако имате проблем със зависимост.

Симптоми на инсулт, които не бива да пренебрегвате

Разпознаването на симптомите на инсулт може да спаси живот. Запомнете акронима F.A.S.T.:

F (Face) – Face drooping (отпускане на лицето): Едната половина на лицето изглежда отпусната или изкривена

A (Arms) – Arm weakness (слабост в ръката): Неспособност да вдигнете и двете ръце

S (Speech) – Speech difficulty (затруднена реч): Неясна или несвързана реч

T (Time) – Time to call emergency (време да се обадите на спешна помощ): Всяка минута е от значение

Други симптоми включват внезапна силна главоболие, загуба на зрение, световъртеж и загуба на координация.

Как да намалите риска от инсулт при млади хора?

Превенцията е най-мощното оръжие срещу инсулта. Ето конкретни стъпки, които можете да предприемете:

Поддържайте здравословно тегло чрез балансирана диета и редовна физическа активност

Откажете тютюнопушенето и избягвайте пасивното пушене

Ограничете алкохола до препоръчителни нива или го откажете

Контролирайте кръвното налягане и холестерола чрез редовни прегледи

Управлявайте стреса чрез техники като медитация, йога или дишане

Консултирайте се с лекар, ако имате фамилна история на инсулт или други рискови фактори

Инсултът при млади хора е сериозна и нарастваща здравна заплаха, но повечето рискови фактори са променливи. Разбирането на причините – от високо кръвно налягане и затлъстяване до мигрена и постинфекциозни възпаления, е първата стъпка към ефективна превенция.

Снимка: iStock

Ако вие или близък човек сте в рискова група, не отлагайте консултацията с медицински специалист. Ранното разпознаване на симптомите и превантивните мерки могат да спасят живот и да предотвратят дългосрочни увреждания.

Консултирайте се винаги с Вашия лекар или кардиолог за персонализирана оценка на риска и превантивна стратегия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-------------------------------------------------

Източници