Редовната консумация на големи количества алкохол може да доведе до опасни мозъчни кръвоизливи с цяло десетилетие по-рано, отколкото при хората, пиещи по-малко, сочи ново изследване, публикувано в списание Neurology, съобщава Euronews.

Проучването, обхваща 1,600 възрастни със средна възраст 75 години, които са хоспитализирани с интрацеребрален хеморагия (мозъчен кръвоизлив), разкрива тревожни данни за въздействието на алкохола върху мозъчното здраве.

Снимка: iStock

Според изследователите, тежките пиячи, дефинирани като хора, консумиращи три или повече алкохолни напитки дневно, получават инсулт средно на 64-годишна възраст, в сравнение със 75 години при хората с по-ниска консумация на алкохол.

По-тежки последици

Освен по-ранната поява на инсулта, редовните консуматори на алкохол изпитват значително по-сериозни мозъчни увреждания. Техните мозъчни кръвоизливи са средно с 70% по-обширни в сравнение с тези при умерено пиещите.

Медицинските изследвания също показват, че при хоспитализацията редовните консуматори имат по-ниско ниво на кръвни тромбоцити и по-високо кръвно налягане, фактори които влияят както на тежестта на инсулта, така и на възстановителния процес.

Допълнителни рискове за мозъка

Проучването установява, че редовната консумация на големи количества алкохол е свързана и с признаци на церебрална болест на малките кръвоносни съдове, увреждане на малките кръвоносни съдове в мозъка, което повишава риска от развитие на деменция.

Снимка: iStock

„Нашите открития показват, че интензивната консумация на алкохол не само увеличава тежестта на инсулта, но може също така да ускори дългосрочното увреждане на малките съдове в мозъка,“ обяснява д-р Едип Гурол, един от авторите на изследването и невролог по инсулти в Харвардския университет.

Превенция чрез промяна в начина на живот

Въпреки че изследването има определени ограничения, включително анализ на пациентските резултати в един момент, а не проследяване във времето, изследователите подчертават важността от ограничаването на алкохола за здравословен живот в напреднала възраст.

Снимка: Canva

„Намаляването на интензивната употреба на алкохол може не само да понижи риска от инсулт, но и да забави прогресията на церебралната болест на малките съдове, което от своя страна може да намали шансовете за повторен инсулт, когнитивен спад и дългосрочна инвалидност,“ казва д-р Гурол.

Експертът подчертава необходимостта от промени в начина на живот, като отказа от алкохол, да бъде част от усилията за превенция на инсулт, особено при хора с по-висок риск.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.