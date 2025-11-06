Редовната консумация на големи количества алкохол може да доведе до опасни мозъчни кръвоизливи с цяло десетилетие по-рано, отколкото при хората, пиещи по-малко, сочи ново изследване, публикувано в списание Neurology, съобщава Euronews.
Проучването, обхваща 1,600 възрастни със средна възраст 75 години, които са хоспитализирани с интрацеребрален хеморагия (мозъчен кръвоизлив), разкрива тревожни данни за въздействието на алкохола върху мозъчното здраве.
Според изследователите, тежките пиячи, дефинирани като хора, консумиращи три или повече алкохолни напитки дневно, получават инсулт средно на 64-годишна възраст, в сравнение със 75 години при хората с по-ниска консумация на алкохол.
По-тежки последици
Освен по-ранната поява на инсулта, редовните консуматори на алкохол изпитват значително по-сериозни мозъчни увреждания. Техните мозъчни кръвоизливи са средно с 70% по-обширни в сравнение с тези при умерено пиещите.
Медицинските изследвания също показват, че при хоспитализацията редовните консуматори имат по-ниско ниво на кръвни тромбоцити и по-високо кръвно налягане, фактори които влияят както на тежестта на инсулта, така и на възстановителния процес.
Допълнителни рискове за мозъка
Проучването установява, че редовната консумация на големи количества алкохол е свързана и с признаци на церебрална болест на малките кръвоносни съдове, увреждане на малките кръвоносни съдове в мозъка, което повишава риска от развитие на деменция.
„Нашите открития показват, че интензивната консумация на алкохол не само увеличава тежестта на инсулта, но може също така да ускори дългосрочното увреждане на малките съдове в мозъка,“ обяснява д-р Едип Гурол, един от авторите на изследването и невролог по инсулти в Харвардския университет.
Превенция чрез промяна в начина на живот
Въпреки че изследването има определени ограничения, включително анализ на пациентските резултати в един момент, а не проследяване във времето, изследователите подчертават важността от ограничаването на алкохола за здравословен живот в напреднала възраст.
„Намаляването на интензивната употреба на алкохол може не само да понижи риска от инсулт, но и да забави прогресията на церебралната болест на малките съдове, което от своя страна може да намали шансовете за повторен инсулт, когнитивен спад и дългосрочна инвалидност,“ казва д-р Гурол.
Експертът подчертава необходимостта от промени в начина на живот, като отказа от алкохол, да бъде част от усилията за превенция на инсулт, особено при хора с по-висок риск.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.