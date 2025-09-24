Учени от Университета в Цюрих постигат забележителен пробив в лечението на инсулта, като демонстрират как трансплантацията на стволови клетки може да обърне увреждания в мозъка и да възстанови загубени функции, съобщава Science daily. Това откритие предлага надежда за милиони хора по света, засегнати от тази разрушителна болест.

Инсултът засяга всеки четвърти възрастен човек през живота му, като около половината от тях остават с трайни увреждания като парализа или нарушения в речта. Причината е, че при инсулт мозъчните клетки умират необратимо поради вътрешно кръвоизливане или недостиг на кислород. До момента не съществуват терапии, които да могат да възстановят този тип увреждания.

Как действат стволовите клетки

Екипът на професор Кристиан Такенберг от Института за регенеративна медицина на УЦ провежда новаторски изследвания с неврални стволови клетки, специални клетки, които могат да се превърнат в различни видове клетки от нервната система. Тези стволови клетки се получават от индуцирани плурипотентни стволови клетки, които от своя страна могат да се произведат от обикновени човешки клетки.

Снимка: Canva

В експерименти с мишки изследователите индуцират постоянен инсулт, подобен на този при хората. След една седмица трансплантират неврални стволови клетки в увредената мозъчна област. Резултатите са впечатляващи:

Възстановяване на мозъчните функции:

Стволовите клетки оцеляват в продължение на 5 седмици.

Повечето от тях се превръщат в неврони.

Новите неврони комуникират с вече съществуващите мозъчни клетки.

Допълнителни ползи за възстановяването:

Образуване на нови кръвоносни съдове.

Намаляване на възпалителните процеси.

Подобряване на кръвно-мозъчната бариера.

Възстановяване на моторните функции.

Клинично приложение е все по-близо до реалност

Проф. Такенберг и неговият екип вече работят с оглед на бъдещо клинично приложение при хора. За тази цел стволовите клетки се произвеждат без използване на животински реагенти, което е ключово за потенциални терапевтични приложения.

Снимка: Canva

Важно откритие е, че трансплантацията работи по-добре, когато се извърши не веднага след инсулта, а една седмица по-късно. В клиничната практика това времеви прозорец може значително да улесни подготовката и осъществяването на терапията.

Предизвикателства и следващи стъпки

Въпреки обнадеждаващите резултати, изследователите предупреждават, че все още има работа за вършене.

Те работят върху:

Система за безопасност, която да предотврати неконтролируем растеж на стволовите клетки в мозъка.

Метод за доставяне на стволовите клетки чрез ендоваскуларна инжекция, който би бил много по-практичен от мозъчния трансплант.

Снимка: Canva

В момента в Япония вече се провеждат първоначални клинични изпитвания с индуцирани стволови клетки за лечение на болестта на Паркинсон при хора. Според проф. Такенберг инсултът може да бъде следващото заболяване, за което ще стане възможно клинично изпитване.

Изследване отваря нови хоризонти в лечението на мозъчни увреждания и предлага реална надежда за пациентите и техните семейства по целия свят.

Изследването е публикувано в престижното научно списание Nature Communications и е резултат от сътрудничество между Университета в Цюрих и Университета на Южна Калифорния.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.