Значителен напредък в лечението на инсулта в България отчита Българското дружество по инсулт (БДИ).

За една година делът на пациентите, които получават съвременно лечение, се повишава от 3% на 4%, което представлява ръст от 50%, съощават от БДИ на пресконференция в БТА.

Положителна динамика в статистиката

Основателят на БДИ доц. Росен Калпачки представи обнадеждаващи данни за развитието на лечението на инсулт в страната. Въпреки че на фона на европейската цел от 15% постигнатите 4% може да изглеждат скромно, той подчертава, че напредъка е съществено.

Снимка: Canva

За десетилетието от 2014 до 2024 г. броят на тромболизите в България се е увеличил драматично, от 270 годишно на близо 2000, представлявайки 7-8-кратен ръст. Тромболизата е ключова част от съвременното лечение на исхемичния инсулт и постепенно се налага като стандарт във все повече медицински центрове.

Обнадеждаващо е и увеличението на болниците, които прилагат съвременно лечение, вече 62 от общо 140 неврологични звена в страната предлагат този тип терапия.

Предизвикателства пред здравната система

Д-р Филип Алексиев, председател на Българското дружество по инсулт, акцентира върху основните предизвикателства. Тромболизата трябва да се проведе в рамките на четири часа и половина от началото на инсулта, което изисква безупречна организация и бърза реакция.

Ситуацията с тромбектомията е още по-тревожна - едва 0,3% от исхемичните инсулти се лекуват по този начин, въпреки че това е важна алтернатива за определени случаи.

Снимка: Canva

Над 40 000 случая на инсулт се регистрират в България годишно. В над половината от неврологичните звена в страната се правят по-малко от 10 тромболизи на година, което е критично недостатъчно. Според д-р Алексиев е необходимо обучение на повече лекари чрез стабилна обучителна база.

Инсултът в България в сравнение с ЕС

България заема третото място по заболеваемост и смъртност от мозъчен инсулт в Европа, което подчертава сериозността на проблема в национален мащаб.

Глобално, 1 на всеки 4 възрастни над 25-годишна възраст ще получи инсулт през живота си, според данните на Световната инсултна организация. До 2047 г. в Европейския съюз се очаква увеличение на разпространението на инсулта с 27%, главно поради застаряването на популацията и подобрените нива на оцеляване.

Гласът на пациентите

Дорина Добрева, председател на Асоциацията за инсулт и афазия, подчерта, че има промяна в нагласите на обществото по отношение на инсулта, но все още има много работа за вършене в постигането на конструктивен диалог с държавата. Пациентите задължително трябва да участват при обсъждането на клиничната пътека за рехабилитация.

Снимка: Canva

Д-р Георги Георгиев, заместник-председател на асоциацията, посочи ключови проблеми: „Изоставаме със създаването на Национален план за борба с инсулта, нямаме точна статистика, което пречи на вземането на правилни решения."

На 14 октомври организацията ще вземе участие в работна среща на Европейската комисия, на която ще се обсъжда мащабен План за сърдечно-съдовото здраве на Европа.

Световният ден за борба с инсулта ще се отбележи на 29 октомври. Инсултът се явява тест за това как обществото се справя със сърдечно-съдовия риск, което прави важни всички инициативи за превенция, навременна диагностика и качествено лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.