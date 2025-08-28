Инсултът е една от водещите причини за смъртност в световен мащаб, а последните данни показват, че броят на случаите отново започва да се покачва. 

Експертите са все по-притеснени, че състояния като инсулиновата резистентност, която е пряко свързана със затлъстяването и метаболитния синдром, играят ключова роля не само за повторните инсулти, но и за по-лошото възстановяване на пациентите.

С нарастващите нива на затлъстяване по света, връзката между инсулиновата резистентност и риска от инсулт става все по-силна. Досега за оценка на риска са се използват различни показатели, като например индексът на триглицеридите и глюкозата (TyG), който показва инсулинова резистентност, и индексът на талията, коригиран според теглото, който оценява разпределението на мазнините  в тялото.

Сега обаче учените създават нов, комбиниран показател, индексът TyG-WWI. Резултатите, публикувани в списанието Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, имат за цел да подобрят методите за оценка на риска и да помогнат за разработването на по-добри стратегии за превенция на инсулта, съобщава Eating Well.

Какво представлява индексът TyG-WWI

Проучването установява, че колкото по-високи са стойностите на TyG-WWI индекса, толкова по-голям е и рискът от инсулт.

  • Първоначално, преди да се вземат предвид други фактори като възраст и пол, високите стойности на индекса са свързани с 65% по-висок риск от инсулт.
  • След като учените коригират данните, отчитайки възрастта и пола, повишеният риск намаля до 24%.
  • Когато взимат предвид всички известни рискови фактори (като начин на живот, болести и други), връзката остана значима, показвайки 15% по-висок риск от инсулт при хора с по-високи стойности на индекса.

Колко трябва да тежа за моя ръст и възраст?

За да бъде по-лесно за сравнение, участниците са разделени на четири групи. Резултатите показват, че дори групата с най-ниски стойности на индекса, но все пак по-високи от най-ниската група, имат с 37% по-висок риск от инсулт. Групата с най-високи стойности е с 38% по-висок риск.

Тази връзка е най-силно изразена  при по-млади хора и при тези, които нямат сърдечни проблеми.

Тревожните връзки с инсулиновата резистентност

В основата на това откритие лежи разбирането за инсулиновата резистентност, състояние, при което организмът става по-малко чувствителен към инсулина и е тясно свързано със затлъстяването и метаболитния синдром, които стават все по-чести проблеми в съвременния свят.

„Инсулиновата резистентност играе ключова роля в повторението на инсулти и лошото възстановяване“, обясняват изследователите. С нарастващите нива на затлъстяване в световен мащаб, състояния като инсулинова резистентност и свързаните с тях рискове от инсулт стават все по-чести.

Кой е най-застрашен?

Връзката между високите TyG-WWI стойности и риска от инсулт е най-силна при по-младите участници и при тези без коронарна болест на сърцето. Това означава, че индексът може да бъде особено полезен за откриване на риск при хора, които на пръв поглед изглеждат здрави.

Безплатни прегледи: Защо есента може да бъде опасна за здравето на сърцето?

Изследването показа ясна линейна зависимост: колкото по-високи са стойностите на TyG-WWI, толкова по-голям е рискът от инсулт. Тази тенденция се запазва независимо от други фактори като пол, етническа принадлежност, образование, тютюнопушене и употреба на алкохол. .

Какво означава това за обществото и здравните специалисти?

За здравните специалисти TyG-WWI индексът може да се превърне в инструмент за ранното идентифициране  на хора с повишен риск от инсулт, дори преди да се появят каквито и да било предупредителни признаци.

За хората това е сигнал да обърнат внимание на четирите ключови компонента на индекса:

Контрол на кръвната захар и кръвното налягане на празен стомах

  • Контрол на кръвната захар: редовни изследвания и здравословно хранене.
  • Управление на триглицеридите: намаляване на наситените  мазнини и рафинираните въглехидрати.
  • Поддържане на здравословно тегло: балансирана диета и редовна физическа активност.
  • Следене на обиколката на талията: индикатор за висцералните мазнини.

Практически съвети за намаляване на риска

Ако искате да намалите риска от инсулт, ето няколко практични стъпки:

  • Консултирайте се с лекар - направете изследвания на кръвната захар, триглицеридите и други метаболитни показатели.
  • Променете хранителните си навици - включете повече пълнозърнести храни, зеленчуци, плодове и здравословни мазнини. Избягвайте преработените храни и напитките с добавена захар.
  • Увеличете физическата активност - дори 30 минути умерена физическа активност дневно могат значително да подобрят метаболитното ви здраве.
  • Следете теглото и обиколката на талията - фокусирайте се върху намаляването на висцералните мазнини около корема.

Инсулт: Как да разпознаем симптомите и какво да направим?

Въпреки че са необходими допълнителни проучвания за потвърждаване на резултатите при различни популации, откриването на TyG-WWI индекса като предиктор за риск от инсулт вече променя начина, по който мислим за превенцията на заболяването. За милиони хора по света това може да бъде ключът към по-дълъг и по-здравословен живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.