Инсултът е една от водещите причини за смъртност в световен мащаб, а последните данни показват, че броят на случаите отново започва да се покачва.

Експертите са все по-притеснени, че състояния като инсулиновата резистентност, която е пряко свързана със затлъстяването и метаболитния синдром, играят ключова роля не само за повторните инсулти, но и за по-лошото възстановяване на пациентите.

С нарастващите нива на затлъстяване по света, връзката между инсулиновата резистентност и риска от инсулт става все по-силна. Досега за оценка на риска са се използват различни показатели, като например индексът на триглицеридите и глюкозата (TyG), който показва инсулинова резистентност, и индексът на талията, коригиран според теглото, който оценява разпределението на мазнините в тялото.

Снимка: Canva

Сега обаче учените създават нов, комбиниран показател, индексът TyG-WWI. Резултатите, публикувани в списанието Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, имат за цел да подобрят методите за оценка на риска и да помогнат за разработването на по-добри стратегии за превенция на инсулта, съобщава Eating Well.

Какво представлява индексът TyG-WWI

Проучването установява, че колкото по-високи са стойностите на TyG-WWI индекса, толкова по-голям е и рискът от инсулт.

Първоначално, преди да се вземат предвид други фактори като възраст и пол, високите стойности на индекса са свързани с 65% по-висок риск от инсулт .

След като учените коригират данните, отчитайки възрастта и пола, повишеният риск намаля до 24% .

Когато взимат предвид всички известни рискови фактори (като начин на живот, болести и други), връзката остана значима, показвайки 15% по-висок риск от инсулт при хора с по-високи стойности на индекса.

За да бъде по-лесно за сравнение, участниците са разделени на четири групи. Резултатите показват, че дори групата с най-ниски стойности на индекса, но все пак по-високи от най-ниската група, имат с 37% по-висок риск от инсулт. Групата с най-високи стойности е с 38% по-висок риск.

Тази връзка е най-силно изразена при по-млади хора и при тези, които нямат сърдечни проблеми.

Тревожните връзки с инсулиновата резистентност

В основата на това откритие лежи разбирането за инсулиновата резистентност, състояние, при което организмът става по-малко чувствителен към инсулина и е тясно свързано със затлъстяването и метаболитния синдром, които стават все по-чести проблеми в съвременния свят.

Снимка: Canva

„Инсулиновата резистентност играе ключова роля в повторението на инсулти и лошото възстановяване“, обясняват изследователите. С нарастващите нива на затлъстяване в световен мащаб, състояния като инсулинова резистентност и свързаните с тях рискове от инсулт стават все по-чести.

Кой е най-застрашен?

Връзката между високите TyG-WWI стойности и риска от инсулт е най-силна при по-младите участници и при тези без коронарна болест на сърцето. Това означава, че индексът може да бъде особено полезен за откриване на риск при хора, които на пръв поглед изглеждат здрави.

Изследването показа ясна линейна зависимост: колкото по-високи са стойностите на TyG-WWI, толкова по-голям е рискът от инсулт. Тази тенденция се запазва независимо от други фактори като пол, етническа принадлежност, образование, тютюнопушене и употреба на алкохол. .

Какво означава това за обществото и здравните специалисти?

За здравните специалисти TyG-WWI индексът може да се превърне в инструмент за ранното идентифициране на хора с повишен риск от инсулт, дори преди да се появят каквито и да било предупредителни признаци.

Снимка: iStock

За хората това е сигнал да обърнат внимание на четирите ключови компонента на индекса:

Контрол на кръвната захар: редовни изследвания и здравословно хранене.

Управление на триглицеридите : намаляване на наситените мазнини и рафинираните въглехидрати.

Поддържане на здравословно тегло : балансирана диета и редовна физическа активност.

Следене на обиколката на талията : индикатор за висцералните мазнини.

Практически съвети за намаляване на риска

Ако искате да намалите риска от инсулт, ето няколко практични стъпки:

Консултирайте се с лекар - направете изследвания на кръвната захар, триглицеридите и други метаболитни показатели.

Променете хранителните си навици - включете повече пълнозърнести храни, зеленчуци, плодове и здравословни мазнини. Избягвайте преработените храни и напитките с добавена захар.

Увеличете физическата активност - дори 30 минути умерена физическа активност дневно могат значително да подобрят метаболитното ви здраве.

Следете теглото и обиколката на талията - фокусирайте се върху намаляването на висцералните мазнини около корема.

Въпреки че са необходими допълнителни проучвания за потвърждаване на резултатите при различни популации, откриването на TyG-WWI индекса като предиктор за риск от инсулт вече променя начина, по който мислим за превенцията на заболяването. За милиони хора по света това може да бъде ключът към по-дълъг и по-здравословен живот.

