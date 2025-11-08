Как се лекува мигрена с народна медицина

Мигренозните пристъпи не са типични главоболия. Може да изпитате пулсираща болка, гадене и чувствителност към светлина и звук. Когато възникне подобен мигренозен епизод, той може да попречи на ежедневните задължения, като ходене на работа или училище.

Някои природни средства от народната медицина могат да помогнат за предотвратяване на появата на мигренозни пристъпи или поне да помогнат за намаляване на тяхната тежест и продължителност, пише авторитетното издание MedicalNewsToday.

Тези лечения са методи без лекарства за намаляване на симптомите на мигрена. Имайте предвид, че ако изпитвате чести мигренозни пристъпи, е важно да говорите с лекар за евентуално лечение.

Какви са симптомите на мигрената

Мигрената може да премине през четири етапа, които имат различни симптоми: продром, аура, пристъп и постдром, информира специализираното издание MayoClinic. Не всеки, който има мигрена, преминава през всички етапи.

Продром

Един или два дни преди мигрена може да забележите фини промени, които предупреждават за предстояща мигрена, включително:

Запек

Промени в настроението, от депресия до еуфория

Желание за храна

Скованост на врата

Повишено уриниране

Задържане на течности

Често прозяване

Аура

При някои хора аура може да се появи преди или по време на мигрена. Аурите са обратими симптоми на нервната система. Те обикновено са визуални, но могат да включват и други нарушения. Всеки симптом обикновено започва постепенно и се натрупва в продължение на няколко минути, до 60 минути.

Примери за мигренозна аура включват:

Визуални промени, като например виждане на форми, ярки петна или светкавици

Загуба на зрение

Усещане за мравучкане и изтръпване в ръката или крака

Слабост или изтръпване на лицето или едната страна на тялото

Затруднен говор

Пристъп

Мигрената обикновено трае от 4 до 72 часа, ако не се лекува. Честотата на мигрената варира от човек на човек. Мигрената може да се появява рядко или да се появява няколко пъти месечно. По време на мигрена може да имате:

Болка, която обикновено е от едната страна на главата, въпреки че може да се появи и от двете страни

Болка, която пулсира или пулсира

Чувствителност към светлина, звук, а понякога и към мирис и допир

Гадене и повръщане

Постдром

След мигренозен пристъп може да се чувствате изтощени, объркани и изтощени до един ден. Внезапното движение на главата може за кратко да доведе до повторна поява на болка.

Билкови добавки за мигрена

Куркуминът, цитронът и кориандърът могат да имат обещаващ ефект като превантивно лечение за мигрена. Лайката и ментолът също могат да имат потенциал като лечение за остра мигрена. Билката вратига (наричана още моминска вратига) също се счита, че помага, като е в състояние да намали интензивността, причинена от главоболие от напрежение, и по този начин може да помогне при симптомите на мигрена.

Снимка: iStock

Въпреки това, експертите отбелязват, че има риск от пристрастяване към някои билки и добавки, както и някои рискове, свързани с приема на билкови лекарства. Например, лайката може да взаимодейства с варфарин.

Витамини за мигрена

Витамините от група В могат да намалят честотата и тежестта на мигрената. Те играят роля в регулирането на невротрансмитерите в мозъка. Проучване установява, че витамин B2 в доза от 400 mg дневно в продължение на 3 месеца има значителен ефект върху броя дни, продължителността, честотата и оценката на болката при мигренозни епизоди.

Витамините от група B са водоразтворими, така че всеки излишък преминава чрез урината. Поради тази причина е малко вероятно да се стигне до предозиране. Все пак е най-добре да се консултирате с лекар, преди да приемате нови витаминни добавки.

Етерични масла за мигрена

10 вида етерични масла с компоненти е възможно да помогнат за облекчаване на симптомите на мигрена. Те включват:

Лавандула

Мента

Лайка

Босилек

Някои клинични проучвания изглежда потвърждават тези заключения. Тройно проучване от 2020 г. установява, че локалното приложение на босилково масло намалява интензивността на болката и честотата на мигренозните епизоди. Важно е да се отбележи, че някои етерични масла могат да бъдат вредни за деца, хора с астма или бременни или кърмещи.

Джинджифил за мигрена

Изследване установява, че джинджифилът на прах е безопасен и ефективен при лечение на хора с мигрена. Анализът показва, че той значително намалява болката след 2 часа. Джинджифилът също помага за облекчаване на гаденето и повръщането. Въпреки че джинджифилът може да има ползи, съществува риск от странични ефекти и взаимодействия. Например, хората, приемащи варфарин, може да имат повишен риск от кървене.

Снимка: iStock

Кофеин за мигренозни състояния

Докато някои хора съобщават, че кофеинът може да предизвика мигренозен епизод, други споделят, че именно консумацията на кофеин спира симптомите им на мигрена. Те добавят, че пиенето на кофеинова напитка може да има леко облекчение, след като претърпят мигренозен пристъп. Специалистите напомнят, че хората, живеещи с мигрена, трябва да са наясно с количеството кофеин, което консумират – препоръките са да не се приема повече от 200 милиграма кофеин дневно.

Магнезий при мигрена

Недостигът на основния минерал магнезий може да предизвика мигрена или менструални мигренозни главоболия. Допълнителният прием на магнезий може да помогне за лечението на мигрената, особено заедно с типичните антимигренозни лекарства.

Вода

Около една трета от хората с мигрена предполагат, че дехидратацията може да бъде причина за това състояния. Пиенето на достатъчно вода през деня може да помогне за предотвратяване на мигренозни епизоди. Приемът на малки глътки вода може също да помогне на човек да се справи с някои симптоми на мигрена, като например гадене.

Компреси при мигрена

Някои хора откриват, че поставянето на студени или топли компреси върху главите им може да бъде успокояващо и да помогне за намаляване на мигренозната болка. Хората с проблеми с кръвообращението, диабет или някои кожни заболявания обаче трябва да избягват екстремни температури.

Снимка: iStock

Начин на хранене

Човек може да установи, че промяната в начина на на хранене му помага за предотвратяване на мигренозни епизоди. Това е така, тъй като за някои хора определени храни са тригери за мигрена. Някои често срещани примери за храни, които могат да предизвикат мигрена, включват:

Преработени меса

Алкохол

Шоколад

Кофеин

Хората могат да се опитат да идентифицират потенциални тригери за мигрена, като водят дневник на симптомите и търсят модели.

Масаж и йога при мигрена

Масажирането на мускулите на врата и раменете може да помогне за облекчаване на напрежението и облекчаване на мигренозната болка. Масажът може също да намали стреса. Ако искате сами да опитате да се масажирате, може да го направите с тенис топка и да застанете до стена, търкаляйки я с известен натиск по раменете и гърба.

Йогата също може да бъде полезна за намаляване на честотата, продължителността и болката. Краткосрочните йога интервенции намаляват клиничните симптоми на мигрена. Те също така облекчават тревожността, депресията и стреса, които могат да влошат мигренозните епизоди.