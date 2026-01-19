Инсултът представлява остро нарушение на мозъчното кръвообръщение, което протича с недостиг на кислород, кръв и глюкоза към дадена област от мозъка.

Исхемичният мозъчен инсулт е социалнозначимо заболяване, за което съвременната медицина вече има решения, които да намалят усложненията и да повишат качеството на живот на пациентите, сблъскали се с него. Това е и темата на разговора ни в „Подкаст за здраве“.

Кой е проф. д-р Иван Стайков?

Проф. д-р Иван Стайков, дм е медицински директор на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и началник на Клиника по неврология и медицина на съня.

Проф. Стайков е председател на специализираните комисии за лечение на пациенти страдащи от мултиплена склероза, а също и за лечение на пациенти страдащи от епилепсия и от болест на Паркинсон към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

Част от клиничните му интереси обхващат мозъчно-съдовите заболявания, мултиплената склероза, спешна и интензивна неврология.

Как да предотвратим настъпването на инсулт?

Инсултът е втората по честота причина за смъртност сред населението и една от най-честите причини за епилепсия сред възрастните хора. Но е важно да знаем, че 80% от причините за настъпване на исхемичен мозъчен инсулт всъщност са предотвратими.

Основните модифицируеми рискови фактори за развитие на заболяването са:

високо кръвно налягане;

предсърдно мъждене;

аномалии в кръвообращението на мозъка;

повишени стойности на холестерола;

захарен диабет;

наднормено тегло и затлъстяване;

сънна апнея;

генетична предразположеност;

тютюнопушене;

употреба на алкохол;

употреба на наркотици.

Ограничаването им, съчетано с добър двигателен режим и храненето по модела на средиземноморската диета, може да се понижи значително.

Каква е ролята на съня в профилактиката на инсулта?

Сънят е активен процес, който изпълнява ключова роля в поддържането на съдовото и мозъчното здраве. Той влияе върху регулацията на кръвното налягане, нивата на стресовите хормони и кръвното налягане.

Недостатъчният или фрагментиран сън води до хронична активация на симпатиковата нервна система, което ускорява атеросклеротичните процеси и увеличава риска от настъпване на исхемичен инсулт.

Нарушенията на съня, каквото например е обструктивната сънна апнея, също са съществена причина за инсулт, поради повтарящата се хипоксия и резките колебания в стойностите на кръвното налягане.

За да избегнем усложнения, специалистите съветват да се стремим към оптимална продължителност на съня, т.е. трябва да прекарваме поне 7-9 часа в леглото всяка нощ. По този начин освен пълноценна почивка си осигуряваме и активна превенция.

Какви са съвременните тенденции в лечението на инсулта?

„Действително през последните 30 до 35 години имаше революционно развитие по отношение на лечението и диагностиката на мозъчните инсулти. В далечната 90-та, 91-ва, 92-ра година за първи път в много известно американско списание беше публикувано това, че е открит медикамент, който унищожава кръвните съсиреци при исхемичния инсулт в неговата съвсем ранна фаза“, заявява в „Подкаст за здраве“ проф. д-р Иван Стайков.

Това е тромболитичното лечение, което действително е исторически революционно. То е насочено към т.нар. пенумбра в мозъка. Това е зона, която е засегната от инсулта в мозъка, но е функционално активна и може да бъде спасена чрез навременното прилагане на тромболитично лечение. Често така се означава зоната около ядрото на мозъчния инсулт.

Изследванията показват, че пациент, който не се лекува от самото начало на исхемичния мозъчен инсулт губи около 2 милиона неврона от мозъка си през всяка минута.

В тази връзка, тромболитичното лечение дава възможност да се спаси мозъчна тъкан, която оставена без адекватна терапия, след няколко часа би загинала.

