Риск от повторен инсулт: Как да се предпазим

Всеки инсулт след първоначално получения се категоризира като повторен инсулт. Според различни данни около 1/4 от получените инсулти годишно в световен мащаб са повторни на вече получени такива.

България е на едно от първите места по отношение на мозъчно-съдовите заболявания. Смъртността у нас от мозъчни инсулти е 270.1 за мъжете и 265.1 за жените на 100 000 души население, съобщава Министерството на здравеопазването.

У нас се регистрират годишно около 82 398 случая с мозъчносъдови заболявания, от които 35 311 случая са с мозъчен инсулт. От регистрираните 35 311 случаи с мозъчен инсулт 7175 болни завършват с летален изход.

Снимка: iStock

Преживелите мозъчният инсулт са 28 136 с различна степен на инвалидност, която при 10% от тях е тежко изразена и изисква допълнителни грижи и помощ от семейството, близките и обществото.

Какво причинява повторния инсулт?

Рецидивът на инсулт обикновено се предизвиква от различни физиологични стресови фактори. Някои често срещани причини включват:

Инфекция (поради възпалителния отговор на организма)

Хипотония (ниско кръвно налягане)

Хипонатриемия (ниски нива на натрий в кръвта)

Безсъние

Стрес

Употреба на бензодиазепини

Дехидратация

Пренапрежение

Повторният инсулт може да възникне както след исхемични, така и след хеморагични инсулти и е по-често срещана при хора, претърпели по-големи инсулти. Състоянието е доста често срещано, засягайки около 10% от хората, търсещи медицинска помощ за преходни неврологични проблеми, пише Healthline.

Симптоми на повторния инсулт

Симптомите на рецидив на инсулт обикновено включват временна повторна поява или влошаване на неврологичните дефицити, които са били налице след първоначалния инсулт.

Тези симптоми могат да варират в зависимост от областта на мозъка, която е засегната от първоначалния инсулт, но обикновено включват:

Слабост или изтръпване: Често от едната страна на тялото (напр. лице, ръка, крак).

Трудности с говора: Затруднено говорене или разбиране на речта (напр. неясна реч, затруднено намиране на думи).

Проблеми със зрението: Временни промени в зрението (напр. замъглено зрение, загуба на зрение в едното или двете очи).

Проблеми с координацията: Затруднено равновесие, ходене или координация.

Снимка: iStock

Сензорни промени: Променено усещане (напр. изтръпване или загуба на усещане от едната страна на тялото).

Тези симптоми обикновено са леки, внезапни и отшумяват в рамките на кратък период, често по-малко от 24 часа. Те имитират симптомите на първоначалния инсулт, но не показват нов инсулт или мозъчно увреждане.

Експертите считат рецидива за често срещан имитиращ инсулт, което означава, че може да изглежда като нов инсулт, но не е. Имитиращите инсулт съставляват около 30% от случаите, свързани с инсулт, като 42% от тези хора имат анамнеза за предишни инсулти.

Кой е изложен на риск от повторен инсулт

Повторен инсулт заплашва онези, които не са направили изводи от първия. И заключението трябва да бъде същото – прилагането на превантивни мерки, насочени към намаляване на риска от повторен инсулт.

Според статистиката исхемичният инсулт се повтаря в 10-15% от случаите, а хеморагичният – в 2-4% от случаите. В бъдеще рискът от инсулт намалява, но все още остава по-висок, отколкото в общата популация.

Повторните инсулти по-опасни ли са?

Всеки инсулт има потенциал да увреди мозъка и наличието на повече от един инсулт може да доведе до по-тежко увреждане.

Проучване, проведено през 2021 г., сравняващо 40 души, преживели първия си инсулт, с 40 души, преживели втория си инсулт (първи си повтарящ се инсулт), установява, че инвалидизирането след втория инсулт е по-тежко. Установено е, че вторите инсулти като цяло са по-вредни и водят до по-тежки симптоми, информира специализираното издание MedicalNewsToday.

Снимка: Canva

Смъртността е по-висока след повтарящ се инсулт. Проучване от 2022 г. на жертви на инсулт в Дания изследва смъртността от всички причини на 1- и 10-годишния етап. Това означава, че проучванията изследват лица, починали от каквато и да е причина, дори такива, които не са свързани с инсулт.

Те откриват, че смъртността за оцелелите от първи исхемичен инсулт е 17% след 1 година и 56% след 10 години. Смъртността след 1 година се е увеличила до 25%, а смъртността след 10 години се е увеличила до 70% след последващ исхемичен инсулт.

Смъртността след хеморагичен инсулт е била 37% след една година и 70% след десет години. Смъртността след 1 и 10 години от хеморагични инсулти е била съответно 31% и 75%.

Възможности за лечение на рецидив на инсулт

Курсът на лечение е един и същ както за първи, така и за повтарящи се инсулти. Лечението се фокусира върху справянето с причинителите, причиняващи повторното появяване на симптомите на инсулт:

Лечение на инфекции: Ако причината е инфекция (напр. инфекция на пикочните пътища (ИПП), пневмония), антибиотиците или антивирусните средства могат да помогнат за разрешаване на симптомите.

Контрол на кръвното налягане: Стабилизирането на ниското кръвно налягане (хипотония) с лекарства или течности може да облекчи симптомите.

Коригиране на електролитния дисбаланс: Възстановяването на електролитите и наблюдението на нивата на натрий може да реши проблеми като хипонатриемия.

Подобряване на съня и намаляване на стреса: Контролирането на безсънието и стреса чрез техники за релаксация, помощни средства за сън и управление на стреса може да предотврати или лекува симптомите.

Коригиране на лекарствата: Може да се наложи смяна или избягване на лекарства като бензодиазепини под медицинско наблюдение.

Живот след повторен инсулт

Повтарящите се инсулти увеличават риска от потенциално мозъчно увреждане, тъй като показват поне два епизода на кислороден дефицит в мозъка.

Снимка: Canva

След втори инсулт прогнозата се влошава. Хората претърпяват по-тежки и трайни увреждания, а смъртността е по-висока. Въпреки това, по-голямата част от хората първоначално преживяват повторен инсулт.

Можете ли да предотвратите повторни инсулти?

Когато обсъдите рисковите си фактори с невролог, човек може да намали риска от повторен инсулт. Освен това, неврологът може да посъветва да приема аспирин, лекарства за разреждане на кръвта, лекарства за понижаване на холестерола или лекарства за понижаване на кръвното налягане.

Хроничните медицински проблеми, включително диабет и сърдечни аритмии, също трябва да бъдат лекувани.

Човек може да намали риска си още повече, като се откаже от тютюнопушенето, поддържа здравословно тегло и увеличи физическата си активност.