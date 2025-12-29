Близо 80% от оцелелите след инсулт могат да изпитат дисфагия , състояние, характеризиращо се със затруднено преглъщане. При приблизително 40% от оцелелите дисфагията след инсулт се превръща в състояние, продължаващо до 6 месеца или по-дълъг период от време.

Упражненията за преглъщане за пациенти с инсулт могат да помогнат на хората да преодолеят дисфагията и да възвърнат способността си да преглъщат безопасно и ефективно.

Логопедите се считат за експерти в оценяването и лекуването на дисфагия. За да бъдат сигурни, пациентите трябва да обсъждат с логопеда си всички нови упражнения за преглъщане.

Дисфагията има много сериозни потенциални усложнения, като задавяне или аспирационна пневмония. Ето защо е от решаващо значение хората с инсулт да се справят с дисфагията навреме.

Защо упражненията са ключови за възстановяване

Преди да разгледаме конкретните техники, важно е полезно да разберем как упражненията могат да помогнат за възстановяването.

Повтарящите се упражнения активират невропластичността – способността на мозъка да се "пренастройва" след увреждане. Когато мозъкът претърпява адаптивно пренастройване, той е в състояние да прехвърли контрола върху засегнатите функции към здрави области на мозъка, което води до трайни функционални подобрения.

Освен стимулирането на мозъчната пластичност, упражненията за преглъщане укрепват мускулите, участващи в този сложен процес, и подобряват орално-моторната координация.

10 ефективни упражнения при дисфагия след инсулт

Въпреки че има много различни упражнения за преглъщане, по-долу са изброени някои от най-ефективните, основани на доказателства упражнения за преглъщане за пациенти с инсулт.

Снимка: iStock

Практикуването на тези упражнения е отличен начин за насърчаване на невропластичността и възстановяване на способността за безопасно и ефикасно преглъщане. Въпреки това, като предпазна мярка е важно да се консултирате с логопеда и/или медицинския си екип, преди да опитате някое от тези упражнения.

1. Разтягане на езика

Функцията на езика е от решаващо значение за дъвченето и преглъщането. Следователно, максималното движение на езика чрез разтягане може да помогне на хората с дисфагия да се подобрят.

Изплезете езика си, доколкото можете да го достигнете. След това го разтегнете наляво, като го задръжте за няколко секунди, преди да се върнете в центъра. След това го разтегнете надясно, като отново го задръжте за няколко секунди, преди да се върнете в средата. Повторете 10 пъти.

2. Избутване на езика напред

Укрепването на езика може също да помогне на оцелелите да възвърнат способността си да преглъщат безопасно. Започнете, като натиснете езика към горната част на устата, където предните зъби се свързват с небцето. Натиснете и задръжте за няколко секунди и отпуснете. Повторете 5 пъти.

3. Избутване на езика нагоре

Докоснете върха на езика до горната част на устата, където зъбите се срещат с вътрешната страна на устата. Плъзнете езика назад приблизително 2,5 см, така че да е до горната част на устата. Започвайки от тази позиция, избутайте езика нагоре, като го задръжте за няколко секунди, преди да го отпуснете. Повторете 5 пъти.

4. Укрепване на врата (упражнение Шейкър)

Известно още като упражнението „шейкър“, това упражнение укрепва някои от мускулите на врата, участващи в преглъщането. Освен това, то помага за отваряне на горната част на хранопровода, което позволява по-лесното преминаване на храната.

Започнете, като легнете по гръб, след което повдигнете главата, сякаш се опитвате да погледнете пръстите на краката си. Опитайте се да държите раменете докоснати до пода или постелката, докато правите това. След това отпуснете главата обратно надолу. Повторете 5 пъти.

Обмислете да увеличите продължителността на повдигането на главата или броя на повторенията, за да увеличите трудността.

5. Прибиране на брадичката

Упражненията за прибиране на брадичката са сравнително ново терапевтично упражнение за преглъщане при пациенти с инсулт. Поставете малка мека топка под брадичката и я притиснете надолу към гърдите, задържайки за 5-10 секунди. Това упражнение с доказан ефект намалява риска от аспирация (навлизане на храна в дихателните пътища). Изпълнете 10 повторения.

6. Задържане на езика (упражнение Масако)

Изплезете езика и го задръжте леко между предните зъби. Практикувайте преглъщане в тази позиция. Упражнението подобрява силата на мускулите в задната част на гърлото. Повторете 10 пъти.

Снимка: Canva

7. Усилено преглъщане

Това упражнение е едно от най-функционалните упражнения за преглъщане за пациенти с инсулт, защото пряко включва преглъщане. За да преглътнете с усилие, практикувайте силно преглъщане, докато притискате езика към горната част на устата. Някои оцелели се възползват от това да се преструват, че поглъщат топка за голф, стискайки всички мускули, участващи в преглъщането. Повторете 10 пъти.

8. Гласови упражнения

Плъзгането по височина на тона, известно още като повдигане на ларинкса, е друго чудесно упражнение за оцелелите с дисфагия. Това упражнение се фокусира върху повдигането на ларинкса (гласната кутия), което е съществен компонент на преглъщането.

Започнете с дълбоко вдишване, след което произнесете звука „иййй“ с нисък тон. Постепенно преминете към висок „иййй“ и задръжте за няколко секунди. Повторете 10 пъти.

9. Дихателни упражнения

Дихателните упражнения са прост, но ефективен начин за справяне с трудностите при преглъщането. Започнете с бавно и съзнателно дълбоко вдишване. Задръжте въздуха за няколко секунди, след което издишайте и повторете. След това се упражнявайте да вдишвате дълбоко и бързо, след което издишайте бавно и съзнателно. Повторете всяко от тези дихателни упражнения 5 пъти.

10. Упражнения със сламка

Логопедите често използват техника, наречена тренировка на силата на издишващите мускули, при която оцелелите духат силно през устройство с праг на налягане, за да укрепят конкретни мускули, участващи в преглъщането.

Макар че повечето хора не разполагат с подходящо устройство с праг на налягане у дома, принципите на тази интервенция могат да се приложат към по-опростени упражнения, включващи духане през сламка.

Важни съвети при хранене с дисфагия

Планиране на храненето

Хранете се когато сте добре отпочинали. Много пациенти установяват, че по-малките, но по-чести хранения намаляват умората и водят до по-безопасно преглъщане.

Разнообразно хранене

Въпреки текстурните ограничения, е важно да консумирате разнообразна и богата на хранителни вещества храна за оптимално възстановяване.

Снимка: Canva

Мерки за безопасност

Един от най-важните съвети за живот с дисфагия е да се гарантира, че оцелелите могат да се хранят безопасно. Поради затрудненията си с преглъщането, оцелелите с дисфагия са изложени на висок риск от задавяне.

Ето защо е важно членовете на семейството и близките им да знаят кога и как да изпълнят маневрата на Хаймлих. Ако оцелелият не може да кашля, говори или диша, той се задавя.

Маневрата на Хаймлих може да помогне за отстраняване на храна, блокираща дихателните пътища, чрез серия от 5 удара по гърба, последвани от 5 коремни тласъка.

Упражненията при дисфагия след инсулт са научно доказан метод за подобряване на преглъщането и качеството на живот.

Редовната практика стимулира невропластичността и укрепва необходимите мускули. Преди да започнете която и да е програма от упражнения, задължително се консултирайте с логопед или Вашия лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

