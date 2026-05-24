На 24 май празнуваме Деня на българската азбука, просвета и култура. В един свят, разкъсван от шум и забрава, отдаваме почит на книжовността и силата на чистия език.

В забързаното ежедневие често подценяваме силата на думите, които изричаме – към другите и към самите себе си. А именно езикът може да бъде не само средство за общуване, но и отражение на вътрешния ни свят, на начина, по който мислим, чувстваме и живеем.

Как Ивинела Самуилова вижда красотата на българския език?

„За да изгради словесна хигиена така, че да запази сърцето си и духа си чисти, човек трябва много да внимава какъв език използва и как разговаря със себе си и с другите, да избягва определени изрази и думи, които го водят към едно по-неприятно и по-грозно пространство и да залага на думи и изрази, които са приятни не само за слушане, но и извисяват душата“, казва писателката Ивинела Самуилова.

Според нея тази красива броеница включва думи като благодарност, обич, милосърдие, щедрост, утеха, упование. По думите ѝ ние трябва да търсим красотата в езика съзнателно и целенасочено.

„Със сигурност грижата за вътрешния ни език е начин да съхраним нашето физическо и духовно здраве и мисля, че трябва да гледаме на тази употреба на езика, вътрешна, като на една градина, която ние трябва да обгрижваме, да скубем плевелите, да засаждаме красиви цветя“, заявява Ивинела Самуилова.

Именно когато се отнасяме към езика по този начин, ние започваме да променяме целенасочено и заобикалящата ни среда.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова – всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV.