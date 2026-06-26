Зависимостта не засяга само човека, който страда от нея, тя променя живота на цялото семейство. По данни на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) милиони европейци живеят с някаква форма на зависимост, а всеки зависим засяга пряко средно от 4 до 6 свои близки.

Възстановяването също е процес, който рядко се случва в изолация, то изисква както лична мотивация, така и подкрепа от най-близките.

Какви са механизмите зад промяната и защо преодоляването на зависимостта започва много преди отказа от наркотиците или алкохола? Темата коментира в „Подкаст за здраве" с психотерапевта Едуардо да Силва.

Снимка: bTV Media Group

Той е португалски клиничен психолог и психотерапевт, международно признат експерт в лечението на зависимости (алкохолизъм, наркотична зависимост) и личностното развитие. Основател е на международния терапевтичен модел „Change & Grow" и е автор, лектор и медиен консултант в България.

Как предизвикателствата трансформират психиката ни?

„Моделът Change & Grow идва от моите лични преживявания. Преди 30 години преминах през много труден период, в който обмислях самоубийство. Имах нужда да вляза в център за хора, зависими от алкохол и наркотици, за да разреша собствените си проблеми. Бях изпаднал в дълбока депресия. Осъзнах, че в главата си чувах само негативни послания. Тогава си казах, че трябва да намеря нещо, което да промени начина ми на мислене", обяснява в „Подкаст за здраве" Едуардо да Силва.

По думите му всеки човек преминава през трудни моменти, раздяла, загуба на близък, на дете или на работа.

„В моя случай, гледайки назад, най-трудният момент в живота ми се оказа най-доброто нещо, което можеше да се случи. Защото благодарение на него преобразих целия си живот", припомня си да Силва.

Каква е ролята на семейството в живота на наркозависимия?

„Работя с 52 различни държави и винаги семействата помагат на наркозависимите, защото самите зависими нямат тази мотивация. Те не искат да се променят. Затова семействата имат много важна роля, да помогнат на зависимите да стигнат до заключението, че е време за промяна. Един зависим няма да се събуди във вторник сутринта, да види, че е дъждовен ден, и да си каже: „О, ще променя поведението си от последните 25 години". Не става така. Зависимите се променят само ако присъства факторът страх", разказва специалистът.

Според него те трябва да се страхуват, че ще загубят семействата, работата, децата, съпругата и парите си. В момента, в който осъзнаят, че самите те са източникът на този страх, решават да опитат.

„Затова семействата в България и по целия свят имат най-важната роля в подпомагането на зависимия. Зависимият се променя само ако семейството се промени", категоричен е да Силва.

Снимка: bTV Media Group

Той отбелязва, че през ума на всеки човек минават по около 60 000 мисли на ден. Ако зависимият е в лош период и 85% от тези мисли са негативни, той сам си изпраща силно разрушително послание.

„Начинът да промениш негативната мисъл е чрез първата техника, която разработих за модела „Change & Grow" – нарича се „преструвай се, докато не успееш". Трябва да повярваш, че утре ще бъде по-добре. Трябва да повярваш, че заслужаваш да бъдеш щастлив", казва Едуардо да Силва.

Какво представлява моделът „Change & Grow"?

„Това, което прави методът Change & Grow различен, е, че събира най-добрите психотерапевтични техники в продължение на 10 години. Взех по две-три техники от психодинамиката, хуманистичната, когнитивно-поведенческата и системната терапия, от Гещалт и от 12-те стъпки – с разрешение за етичните права на нашите колеги. Обединихме всички тези техники така, че да създадем модел, който обхваща целия път на клиента", обобщава да Силва.

И допълва: „Клиентът трябва да поеме по пътя, за да разреши недовършените си дела. След това се учи да живее напълно в настоящето, тук и сега е най-важното, това е всичко, с което разполагаме. В последния етап от терапията той си поставя цели за бъдещето. Така обхващаме и трите - миналото, настоящето и бъдещето. Моделът „Change & Grow" се основава на това клиентът да реши сам. Защото когато признае, че е зависим, и приеме, че има заболяване, тогава може да работи върху решенията."

Според него превенцията е особено важна за семействата – те да бъдат осъзнати и информирани, за да помогнат на децата си.

„Превенцията, насочена към зависимите, също е ключова. Начинът, по който я виждам, е да насърчаваме спорта. Ако тийнейджърите спортуват, ще изпитат чувството на съревнование и адреналина, който спортът дава, а това е същото, което дават наркотиците, но по позитивен начин. Всеки тийнейджър, който се занимава с тенис, футбол, ръгби, бокс или какъвто и да е спорт, има по-голям шанс да не посегне към наркотиците, алкохола или хазарта. А хазартът в момента е голям проблем и в България, и в Португалия", казва да Силва.

Какво още споделя експертът за пътя към възстановяването и как семействата могат да разпознаят първите тревожни сигнали? Чуйте целия разговор и научете конкретните стъпки на модела „Change & Grow". Цялото интервю с Едуардо да Силва пред Ралица Стефанова гледайте във видеото