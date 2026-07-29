През последните 15 години случаите на инфаркт при хора под 40-годишна възраст се увеличават с над 200%, особено в Югоизточна Европа.

Зад тази статистика стоят навици, за които младите хора рядко се замислят, докато сърцето не подаде сигнал, понякога твърде късно. За причините, симптомите и начините за навременна профилактика разказва д-р Незабравка Чилингирова, главен асистент в Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации, в „Подкаст за здраве".

Защо зачестяват инфарктите при хора под 40 години?

Профилът на пациента с ранен миокарден инфаркт се променя. Освен класическите рискови фактори - високо артериално налягане и диабет - днес все по-често се срещат тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и употреба на протеини, стероиди и анаболни средства сред активно спортуващите.

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„Обикновено младите хора си мислят, че животът е безкраен и че могат да правят всичко, но рано или късно всеки плаща цената си", посочва д-р Чилингирова.

Тя допълва, че фамилната анамнеза е сред водещите причини - когато родител или близък роднина е прекарал инфаркт в млада възраст, рискът за следващото поколение рязко нараства.

Как протича инфарктът в млада възраст и защо е коварен?

Типичната картина включва остра, раздираща болка в гърдите, придружена от изпотяване, гадене и повръщане, симптоми, които трудно остават незабелязани. Опасен е обаче и другият сценарий: безболков инфаркт, характерен най-вече за хора с диабет, при които заболяването напредва тихо до развитие на сърдечна недостатъчност. Специалистът подчертава положителна тенденция - младите мъже все по-често потърсват лекар навреме.

„Колкото по-късно се намеси инвазивната кардиология, толкова повече последици има върху отдалечената прогноза", обяснява д-р Чилингирова.

Ролята на хроничния стрес също е съществена - той трайно повишава артериалното налягане и нивата на стресовите хормони, което допълнително натоварва сърдечносъдовата система.

Кои изследвания разкриват риска навреме?

Профилактиката започва с преглед на фамилната анамнеза, липиден профил (холестерол и триглицериди), измерване на кръвното налягане, електрокардиограма и при нужда ехокардиография.

Снимка: bTV Media Group

„Хубаво е на 30-годишна възраст човек да си направи липиден профил, да измери кръвното си налягане и да направи кардиограма", съветва д-р Чилингирова.

Тя посочва като особено рискова групата на активно тренирращите с прием на протеини и стероиди, хората с продължителна работа в стресова среда, както и жените, преживели прееклампсия или високо кръвно по време на бременност, за тях се препоръчва липиден профил около година след раждането.

Какво може да направи всеки, за да намали риска си?

Първа стъпка при установено отклонение в мастната обмяна е промяна в храненето, средиземноморски модел с достатъчно полиненаситени мастни киселини, риба, зехтин, плодове и зеленчуци, съчетан с адекватен прием на течности.

Липидният профил се преповтаря след около два месеца; при липса на подобрение и наличие на допълнителни рискови фактори, фамилна обремененост, наднормено тегло, високо кръвно, се обмисля терапия със статини дори в млада възраст.

Пълноценният сън от поне 7 часа и поддържането на нормално тегло допълнително намаляват риска, тъй като затлъстяването е свързано и със сънна апнея. „За съжаление, не съм добрият пример , имам наднормено тегло и високо кръвно, което се опитвам да контролирам", споделя откровено д-р Чилингирова за собствените си навици.

Инфарктът в млада възраст рядко идва без предупредителни знаци, те просто остават незабелязани, докато не се потърси активно фамилна анамнеза и базови изследвания. Навременната профилактика след 30-годишна възраст може да предотврати необратими последици.

Пълния разговор с д-р Незабравка Чилингирова пред д-р Неделя Щонова, гледайте във видеото: