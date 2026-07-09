Инфекцията с човешкия папилома вирус е сред най-честите здравни предизвикателства, свързани със сексуалното здраве, но около нея все още съществуват много въпроси и заблуди.

Въпреки че в голяма част от случаите организмът успява сам да се справи с вируса, определени негови разновидности могат да доведат до сериозни последици при липса на проследяване и профилактика.

За значението на информираността, превенцията и съвременните подходи в борбата с HPV разказва акушер-гинекологът д-р Александър Кобаков в „Подкаст за здраве“.

Какво представлява човешкият папилома вирус?

„Човешкият папилома вирус е най-разпространеното заболяване, което се предава по полов път. За съжаление има много HPV-свързани заболявания, които в най-късен стадий всъщност водят до рак“, обяснява в „Подкаст за здраве“ акушер-гинекологът д-р Александър Кобаков.

Снимка: bTV Media Group

Човешкият папилома вирус (HPV) представлява група от над 200 свързани вируса, като част от тях могат да причинят различни предракови изменения и онкологични заболявания.

Най-известната връзка на HPV е с рака на маточната шийка, но инфекцията може да участва и в развитието на рак на ануса, пениса, вулвата, влагалището и някои видове рак в областта на главата и шията.

Ваксинацията срещу HPV, заедно с редовните профилактични прегледи и скринингови изследвания, е сред най-ефективните начини за предотвратяване на тези заболявания.

Има ли предразсъдъци спрямо ваксините?

„Липсата на достатъчно знания кара човек да се страхува“, казва д-р Александър Кобаков. И допълва: „Повечето хора, които се страхуват от ваксините, са хора, които не са придобили достатъчно знания за това колко важни и колко ценни са те за нас“.

Снимка: bTV Media Group

По думите му в днешно време ваксините, които се прилагат срещу човешки папиломен вирус имат изградена над 20-годишна традиция. Ваксинацията може да бъде извършена от всеки общопрактикуващ лекар.

Твърдения като това, че ваксината може да убие ваксинирания или да причини репродуктивни нарушения са категорично неверни. „Когато се прилагат ваксините, те трябва да се поставят на здрави хора“, припомня акушер-гинекологът.

Как може да бъде установена инфекция с HPV?

„В България все още се прави обикновената цитонамазка, която има по-ниска ефективност и диагностична способност“, коментира д-р Кобаков. „Опитваме се да предлагаме да се прави по-високочувствителен метод за диагностика, какъвто е течно-базираната цитология“, добавя експретът.

Течно-базираната цитология представлява съвременен метод, при който клетъчният материал се обработва по начин, позволяващ по-прецизен анализ и по-добро откриване на атипични изменения.

В комбинация с HPV тестове, които установяват наличието на вирусни типове с висок онкогенен риск, този подход дава възможност за по-ранно откриване на потенциално опасни промени и навременна профилактика на раковите заболявания.

Цялото интервю с д-р Александър Кобаков пред Ралица Стефанова гледайте във видеото.