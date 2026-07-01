Сърдечно-съдовите заболявания остават водещата причина за смъртност в България и Европа, като според данни на Европейското кардиологично дружество (ESC) те са причина за близо половината от смъртните случаи на континента. Заболяванията се развиват през дълъг безсимптомен период, в който процесите в организма постепенно прогресират.

В този контекст разбирането на механизмите, които стоят зад увреждането на сърдечно-съдовата система, е ключово за ранната оценка на риска и навременната профилактика.

Снимка: bTV Media Group

Темата коментираме с кардиолога и началник на Клиниката по кардиология към Медицински институт на МВР проф. д-р Сотир Марчев, дмн.

Той беше лектор на тема „Контролирайте артериалното налягане за по-дълъг живот" на събитието „Как да живеем до 100" на Дарик радио, на което svetatnazdraveto.bg беше медиен партньор.

Кои са рисковите фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания?

„Първите белези на едно сърдечно заболяване са рисковите фактори то да се появи", заявява в „Подкаст за здраве" проф. Сотир Марчев.

По думите му обездвижването е главен рисков фактор за развитието на повечето заболявания, засягащи сърдечно-съдовата система. Обикновено то върви ръка за ръка с наднорменото тегло.

„Когато наднорменото тегло е комбинирано с обездвижване, мазнините са между вътрешните органи и причиняват хронично възпаление", обяснява проф. Марчев.

Снимка: bTV Media Group

Не трябва да се пренебрегва и значението на повишената кръвна захар, както и на завишените стойности на артериалното налягане.

Как можем да се предпазим от сърдечно-съдови заболявания?

Ключови фактори за профилактика включват балансирано хранене с ограничен прием на наситени мазнини, сол и преработени храни, редовна физическа активност, поддържане на здравословно тегло и контрол на артериалното налягане, кръвната захар и липидния профил.

От особено значение е и избягването на тютюнопушенето, както и ограничаването на алкохолната консумация.

Хроничният стрес и недостатъчният сън също допринасят за повишен сърдечно-съдов риск, поради което управлението им чрез сънна хигиена и техники за релаксация е важна част от превенцията.

„Стресът и лошият сън не бива да се подценяват, те натоварват сърдечно-съдовата система по същия начин, по който го правят лошото хранене и обездвижването", допълва проф. Марчев.

Темата за сърдечно-съдовото здраве засяга буквално всеки от нас, а превенцията често е въпрос на ежедневни навици. Какво още споделя проф. Марчев за връзката между стреса, съня и сърцето?

Гледайте цялото интервю с проф. Сотир Марчев пред Мартин Киряков във видеото по-долу.