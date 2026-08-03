Всеки ден социалните мрежи и телевизионните екрани показват лица, коригирани до степен, в която естетичните процедури вече не остават незабелязани.

Въпросът къде свършва стремежът към красота и откъде започва вулгарността вълнува все повече хора, а от 14 октомври 2025 г., с обнародването на нов медицински стандарт в Държавен вестник, бр. 85, темата получава и официална регулаторна рамка, за първи път естетичната дерматология е включена в стандарта по кожни и венерически болести.

За границите на добрия вкус, за новия стандарт и за това как да остареем, без да губим себе си, разговаряме с д-р Михаил Михайлов, дерматолог, заместник-председател на Асоциацията на естетичните дерматолози в България, и с д-р Елеонора Ванкова, дерматолог и член на Управителния съвет на същата асоциация.

Защо толкова много коригирани лица изглеждат еднакви?

И двамата специалисти са категорични, че проблемът не е в самите процедури, а в липсата на мярка. „Ние сме лекари на първо място, на второ практикуваме естетична медицина“, посочва д-р Ванкова, като подчертава, че целта е естествена и хармонична визия, а не унифициран образ.

Снимка: bTV Media Group

Д-р Михайлов допълва, че последните години бележат обратна тенденция, отдалечаване от прекомерните обеми и връщане към регенерацията на тъканите. „Най-добрата работа на естетичния дерматолог е не да те питат при кой лекар ходиш, а къде си бил на почивка“, казва той.

Стареенето болест ли е, или естествен процес?

Темата поляризира специалистите в цял свят. Д-р Михайлов обяснява, че от биологична гледна точка стареенето нарушава естествените процеси в организма, но естетичната дерматология предлага и социален поглед, възможността човек да се чувства добре в кожата си на всяка възраст.

Къде минава границата на самоконтрола при пациентите?

„Първата манипулация никога не е последна“, отбелязва разговорът, по аналогия с остеопорозата и фрактурите. Д-р Михайлов признава, че в практиката му се появяват пациенти с дисморфно разстройство и психиатрични противопоказания, при които процедура категорично се отказва, а лекарите насочват пациента към психолог или психиатър. „Ако този пациент тръгне по пътя на естетичната дерматология, той ще завърши катастрофално, защото никога няма да бъде удовлетворен“, предупреждава специалистът.

Какво регулира новият медицински стандарт?

Новият стандарт по кожни и венерически болести регламентира кой има право да извършва естетични процедури, единствено лекари, преминали специализация и държавен изпит по дерматология и венерология.

Снимка: bTV Media Group

Д-р Михайлов илюстрира риска с реален случай, 22-годишна студентка по медицина, направила четири инжектирания с филър в областта на носа, развива съдова оклузия и начална некроза, разпозната навреме и успешно овладяна. „Естетичните процедури са рискови, затова трябва да бъдат поверени в ръцете на правилния специалист“, заключава той.

Красотата, казват двамата лекари, не е крайна цел, а път изграден върху индивидуален подход, здрави тъкани и уважение към собствената идентичност. За повече подробности около новия стандарт, регенеративните тенденции в естетичната дерматология и конкретните клинични случаи, гледайте пълния разговор с д-р Михаил Михайлов и д-р Елеонора Ванкова пред д-р Неделя Щонова във видеото.