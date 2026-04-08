Възможностите на съвременната естетична медицина са необятни, но всяка интервенция крие своите рискове.

Статистиката показва, че с нарастването на популярността на процедурите в областта на лицето, се увеличава и броят на пациентите, търсещи помощ за коригиране на нежелани резултати. Затова решението за подобна намеса трябва да бъде взето отговорно информирано.

По темата разговаряме в „Подкаст за здраве“ с д-р Симеон Георгиев, специалист по лицево-челюстна хирургия в клиника „Паула Финес“. Той притежава богат опит в онкологията, реконструктивната и естетичната хирургия, като е тясно специализиран в корекцията на лицеви деформации, лифтинг с конци и лазерни процедури.

Кои са най-честите странични ефекти след естетични процедури?

В ежедневната си практика д-р Георгиев често се сблъсква с последиците от неправилно приложени техники или некачествени продукти. „Най-често ми се налага да се справя със случаи на прекомерно количество продукт в лицето“, споделя той.

Основните проблеми, които пациентите срещат, включват:

Миграция на хиалуронови филъри: Продуктът може да промени позицията си поради движението на мимическите мускули, което води до неестествени издутини и неравности.

Хронични отоци: Неправилното поставяне на филър може да блокира нормалния лимфен дренаж и да предизвика постоянни отоци по цялото лице.

Проблеми в зоната около очите: „Очите са изключително деликатна зона. Там не може да се действа агресивно, защото възстановяването е продължителен процес", пояснява д-р Симеон Георгиев.

Кои са опасните усложнения при инжектиране на дермални филъри?

Въпреки че се случват сравнително рядко, тежките усложнения изискват светкавична реакция. Най-големият риск е попадането на филър в кръвоносен съд, което води до прекъсване на кръвоснабдяването на тъканите – състояние, известно като съдова оклузия.

„Ранните симптоми за запушване на съд са силна болка по време на процедурата, която не отшумява, и зачервяване на кожата. Понякога болката е минимална, което подвежда пациентите да не я приемат за нещо значимо“, предупреждава хирургът.

Ако не се предприеме лечение навреме, може да се стигне до некроза (смърт на тъканите). Едно от най-фаталните усложнения при инжектиране в зони близо до очите е рискът от загуба на зрение.

Методи за лечение и превенция на естетични деформации

Съвременната медицина разполага с антидот за хиалуроновите филъри, ензимът хиалуронидаза, който разгражда излишния продукт. При по-тежки усложнения се прилагат комплексни техники на регенеративната медицина за възстановяване на тъканите.

Д-р Георгиев съветва пациентите винаги да се обръщат към сертифицирани специалисти и да не се поддават на временни модни течения. „Призовавам да не се прекалява с нищо, особено при млади хора, които често нямат реална медицинска нужда от корекция“, заключава експертът.

Цялото интервю с д-р Симеон Георгиев пред Ралица Стефанова гледайте във видеото, за да разберете кои са критичните признаци, при които трябва веднага да потърсите помощ след естетична процедура.