Контролът върху стреса вече не е лукс, а въпрос на физическо оцеляване. Според последните данни на Световната здравна организация (СЗО), над 1 млрд. души по света живеят с ментални разстройства, като депресията и тревожността нанасят огромни икономически и социални щети. Едва 9% от хората с депресия получават адекватно лечение.

България е Топ 5 в света по нива на стрес на работното място, като близо 70% от работещите българи са изложени на риск от професионално прегаряне (бърнаут).

Ето защо усвояването на инструменти за неговото овладяване е най-важната инвестиция в здравето ни днес.

По темата разговаряме с Анна Грозданова, първият сертифициран Вим Хоф метод инструктор (Ниво 2) в България и Advanced инструктор по функционално дишане към световната организация Oxygen Advantage. Тя обяснява как нещо толкова естествено като дишането може да се превърне в в съюзник срещу напрежението.

Как Анна Грозданова превръща дишането в терапия срещу бърнаут?

Пътят на Анна започва през 2008 г. с финансовата криза, която води до фалит на нейния бизнес с нощни заведения през 2010 г. В момент на пълно изтощение, тя открива йогата и медитацията, докато през 2017 г. не попада на семинар на легендарния Вим Хоф.

"Отидох, за да видя какво се случва с тялото в ледени води. Преди влизането обаче се правят специфични дихателни техники. Не бях преживявала подобно нещо и веднага разбрах, че това е знание, което трябва да достигне до повече хора", споделя Грозданова. Днес тя е водещ експерт, който помага на хората да пренастроят отговора на тялото си към външните стресори.

Защо диафрагмалното (коремно) дишане е ключово за спокойна нервна система?

Огромна част от хората дишат „плитко“, използват само горната част на гръдния си кош, което поддържа тялото в режим на постоянна тревога. За да поемем контрол над автономната нервна система, Анна Грозданова съветва да следваме три основни принципа на функционалното дишане:

Дишане с диафрагмата: Активирането на коремните мускули при дишане изпраща незабавен сигнал за безопасност към мозъка.

Стойка и физиология: Правилната позиция на тялото е задължителна, за да може белият дроб да функционира оптимално.

Забавяне на ритъма: "Колкото по-бавно дишаме, толкова по-спокойна е нашата нервна система" , подчертава експертът.

Можем ли да управляваме емоциите чрез осъзнат контрол на дъха?

Човекът е единственото същество, което може съзнателно да регулира дишането си. Това не е случайност, а еволюционен механизъм за оцеляване. Чрез методи като Oxygen Advantage и практиките на Вим Хоф, можем активно да превключваме от състояние на „борба или бягство“ към състояние на „покой и възстановяване“.

"Хората не осъзнават колко силен метод е това. Във всеки един момент можем да изберем да регулираме състоянието си чрез осъзнат контрол на дъха", допълва Анна. Този процес не изисква специално оборудване, а само внимание и постоянство.

Науката е категоричн, че начинът, по който дишаме, определя начина, по който се чувстваме. Не позволявайте на стреса да диктува живота ви.

Гледайте целия разговор на Ивайло Везенсков с Анна Грозданова, за да научите как правилното дишане може да ви помогне да запазите самообладание и да конторлирате стреса, дори в най-напрегнатите моменти.