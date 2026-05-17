Високото кръвно налягане вече не се разглежда като неизбежна възрастова съдба. Големи популационни проучвания показват, че над 60-70% от случаите на хипертония са силно поведенчески зависими и са свързани със съня, движението, приема на сол и хроничния стрес.

Тоест, малки, но постоянни промени в начина на живот дават неочаквано голям ефект: редукция на тегло в порядък от около 7-10% и 150 минути умерено движение седмично могат да доведат до значим спад в риска от хипертонични усложнения.

Според резултати от националната скринингова кампания през 2023 г., всеки втори българин живее с артериална хипертония, като в огромна част от случаите, тя не е добре контролирана.

Защо въпреки съвременната медицина и достъпните терапии, хипертонията остава толкова широко разпространена и толкова трудно овладяема? Търсим отговорите с проф. д-р Кирил Карамфилов. Той е началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛ „Александровска“ и председател на Дружеството на кардиолозите в България.

Какви са рисковите фактори за развитие на хипертония?

„От нас не зависят нашите пол, възраст и фамилна обремененост. Основният акцент на всеки един от нас е да бъде информиран за нещата, които може да промени. И нещата, които можем да променим, са безброй и са на ежедневна база. Те са свързани с малки, прости неща.

В пирамидата стои 8-часовият плътен сън, защото ако това нещо не е реализирано, всички останали наши мерки, които са свързани с двигателна активност, с правилно хранене, с добавки, с всички тези неща, които ние свързваме с подобряване на здравословното състояние... те няма да са на здрава основа“, заявява проф. Кирил Карамфилов.

След липсата на сън, той подчертава значението на наднорменото тегло за развитието на хипертония. Според него двигателната активност е изключително важна, защото упражняването ѝ е свързано с отделянето на хормони, които влияят не само върху хипертонията, но регулират и циркадния ритъм.

Проф. Карамфилов подчертава и огромното значение на тютюнопушенето, консумацията на ултрапреработени храни и енергийни напитки и контролът над някои базови показатели като:

стойности на кръвната захар

стойности на кръвното налягане

липиден профил

„Това са каузалните фактори, които водят директно до атеросклероза“, коментира проф. Карамфилов.

Каква е ролята на наднорменото тегло?

„Затлъстяването е нещо, което в последните години все повече разбираме. За първи път преди 2 години излезе Американската сърдечна асоциация с един консенсусен документ, който показа, че всичко е свързано в нашето тяло“, обяснява проф. Карамфилов.

Затлъстяването не бива да се разглежда единствено като естетичен проблем, а като комплексно състояние, което може да повлияе върху работата на целия организъм. Натрупването на излишни мастни тъкани е свързано с промени в обмяната на веществата, хормоналния баланс и възпалителните процеси в тялото. Именно затова затлъстяването все по-често се определя като хронично заболяване, което изисква цялостен подход и дългосрочна грижа.

Специалистите посочват, че излишните килограми могат да увеличат риска от редица заболявания – сред тях сърдечно-съдови проблеми, високо кръвно налягане, диабет тип 2, нарушения в съня и ставни увреждания.

Освен това наднорменото тегло може да окаже влияние и върху психичното здраве, самочувствието и качеството на живот на хората.

Експертите подчертават, че причините за затлъстяването са много и често включват комбинация от генетична предразположеност, начин на хранене, ниска физическа активност, хроничен стрес и недоспиване.

Именно затова лечението не трябва да се свежда само до краткосрочни диети, а до изграждане на устойчиви навици и индивидуален подход към всеки пациент.

