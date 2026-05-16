Вероятно сте наясно, че прекаленото време пред екрана може да повлияе на психичното ви здраве.

Но скорошно проучване установи, че то може да повлияе на физическото ви здраве, не само по начини, които може би си мислите, като заседяване, напрежение в очите, психическа умора и др.

Използването на екран повече от 6 часа на ден може да доведе до повишаване на кръвното налягане.

Времето пред екрана може да повишава кръвното ви налягане

Неотдавнашно проучване, представено на годишната среща на Американския колеж по кардиология, открива връзка между прекалената употреба на екрани и проблеми със сърдечното здраве, включително повишено кръвно налягане.

Проучването включва 382 възрастни на възраст около 35 години. То установява, че в сравнение с хората, които прекарват по-малко от 6 часа пред екрана, тези, които съобщават за 6 или повече часа употреба на екрана на ден (извън училище и работа), са имат значително по-висок риск от:

Повишено кръвно налягане

По-лош холестеролен профил

Повишен индекс на телесна маса (ИТМ)

Увеличена обиколка на талията

По-високо съотношение на талията към височината

Тази връзка е последователна при всички нива на дневна физическа активност, отчетени от участниците. Въпреки това, тези с най-висока употреба на екрани и най-ниска физическа активност са имали най-лоши ефекти върху кръвното налягане и ИТМ, което предполага, че двата фактора могат да се комбинират.

Хората в групата с прекарано повече време пред екрана (повече от 6 часа) също са по-склонни да употребяват цигари или вейпове, отколкото тези с по-ограничено време пред екрана – 25% в сравнение с 12%.

Това проучване показва връзка между прекаленото време пред екрана и по-високото кръвно налягане (и други показатели за здравето на сърцето), но не може да гарантира, че времето пред екрана причинява това директно.

Други фактори като лошо хранене, сън, тютюнопушене, упражнения или стрес също могат да допринесат.

Други начини, по които времето пред екрана влияе на здравето

Прекаленото време пред екрана е свързано със следните последици за здравето:

Тревожност

Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието (ADHD)

Проблеми с поведението при децата

Сънливост през деня

Депресия

Главоболие

Повишаване на холестерола

Повишено кръвно налягане

Повишен индекс на телесна маса (ИТМ)

Лошо качество на съня или недостатъчно сън

Проблеми със зрението, като късогледство или сухота в очите

Използването на екрани не причинява директно всички тези проблеми. Въпреки това, може да допринесе за тяхното развитие.

Например, прекарването на часове на ден в скролване на страници в телефона означава, че не използвате тези часове за по-здравословни занимания, като упражнения, хобита или общуване със семейството и приятелите.

Използването на екрани може също да причини проблеми с психичното здраве и самочувствието, което може допълнително да засили негативните ефекти върху здравето.

Това се дължи не само на съдържанието, което консумирате, но и на липсата на физическа активност, лошия сън или недостатъчния сън. Ако се чувствате тревожни или депресирани, е по-вероятно да се изолирате или да се чувствате твърде уморени, за да спортувате, да излизате навън или да се грижите за себе си.

Всичко това има вторични ефекти върху здравето ви, освен просто повишаване на кръвното налягане.

Колко време пред екрана е „нормално“?

Що се отнася до това колко време трябва да прекарвате пред екраните, простият отговор е: по-малкото е повече.

По-нюансираният отговор е, че това „магическо число“ вероятно зависи от индивидуални фактори, като например качеството на времето, което прекарвате пред екраните – например, дали използвате телефона си за нещо образователно, видео чат със семейството или може би приложение за медитация, или пасивно консумирате социални медии.

Що се отнася до времето пред екрана и кръвното налягане, горното проучване установи, че 6 часа на ден (извън училището и използването на екрана, свързано с работа) са повратната точка за повишено кръвно налягане.

По-ниска граница от 4 часа на ден е свързана с проблеми с психичното здраве, като тревожност и депресия.

Експертите често съветват хората да ограничат използването на екрани за развлечение до по-малко от 2 часа на ден (с изключение на времето пред екрана за работа и училище). Тези насоки обаче са насочени към тийнейджъри и деца. Няма твърди, научно обосновани препоръки за възрастни.

Тази липса на насоки се дължи отчасти на идеята, че възрастните са независими и могат да следят здравословно собственото си използване на екраните, но това не е непременно вярно.

Много възрастни биха могли да се възползват от това да прекарват значително по-малко време на телефоните си (или други екрани), но им е трудно да се придържат към това.

Съвети за намаляване на времето пред екрана

Самото мислене за промяна е първата стъпка към промяна в поведението, така че поздравления, ако сте готови да се справите с времето си пред екрана. Вече сте на половината път.

Ако искате да намалите времето си пред екрана, ето някои полезни съвети и промени в начина на живот, които можете да направите:

Инсталирайте порт за зареждане извън спалнята си и се ангажирайте да не държите телефони или други електронни устройства в спалнята си.

Избягвайте използването на екрани поне 1 час преди лягане. (Държането на устройствата ви извън стаята ви може да помогне с това.)

Поемете ангажимент да не отговаряте или преглеждате телефона си по време на лично време, например когато сте с приятели или семейство.

Изтрийте приложения, които непрекъснато отваряте, като например приложения за социални медии, през които пасивно скролвате.

Хранете се на маса, а не пред телевизора.

Поставете си реалистични цели за постепенно намаляване на времето, прекарано пред екрана, всяка седмица в сравнение с предходната седмица.

Прекарайте поне първите 30 минути от деня си без да използвате екрани. Отново, държането на телефона или други устройства извън обсега на леглото ви може да спре сутрешното „превъртане на съдбата“.

Макар често да свързваме прекаленото прекарано време пред телефона или компютъра предимно с умора и липса на концентрация, доказателствата сочат, че границата от 6 часа дневно е критична точка за физическото ни състояние.

Продължителното използване на устройства извън ангажиментите за работа и училище е пряко свързано с повишен риск от високо кръвно налягане, влошен холестерол и наднормено тегло.

Ако прекарвате голяма част от деня си пред екран и забележите симптоми като често главоболие, необичайна умора, проблеми със зрението или сърцебиене, не ги игнорирайте. Високото кръвно налягане често протича без видими признаци, но може да натовари сериозно сърцето ви в дългосрочен план.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

