Може ли имунната система да бъде „обучена"? Защо хипертонията все по-често се определя като поведенческа, а не само като сърдечно-съдова болест? И как съвременната наука превръща две от най-разпространените хронични състояния в управляеми процеси, чрез знание, избор и осъзнат начин на живот?

„Светът на здравето" с д-р Неделя Щонова посвещава два епизода на едни от най-актуалните теми в съвременната медицина, алергиите през призмата на психоневроимунологията и Световния ден за борба с хипертонията.

Алергиите от грешка на имунитета до история, която тялото разказва

В събота (16 май) „Светът на здравето" поставя във фокуса една от най-бързо променящите се области в съвременната медицина, алергологията.

Поводът темата да придобие особена тежест са актуалните данни, че над 30% от хората в Европа имат някаква форма на алергично заболяване, а този процент продължава да расте. Гост в студиото е д-р Елена Петкова, началник на Отделението по имунопатология към Клиниката по алергология на Александровска болница и асистент в Катедрата по алергология към Медицински университет – София.

В разговора с д-р Неделя Щонова тя развенчава най-разпространените митове за алергиите, защо точната диагноза е ключът към ефективното лечение и как молекулярната алергология променя терапевтичния план на пациента.

Д-р Петкова обяснява още защо чревният микробиом все по-често се определя като „диригентът на алергичната симфония", защо кожата, носът и червата, т.нар. бариерни тъкани се превръщат в новия терапевтичен герой, и докъде стигна науката в „обучението" на имунната система чрез съвременната имунотерапия.

В рамките на епизода зрителите ще научат и повече за кибер сигурността в здравето. В свят, в който всеки може да публикува „съвети" и изкуственият интелект може да генерира убедително съдържание, границата между истина и манипулация става все по-трудна за разпознаване. Експертите дават практически насоки как да се ориентираме сред огромния поток здравна информация и как да защитим себе си и близките си от манипулативно съдържание.

Хипертонията и силата на поведенческата кардиология

В неделя (17 май) „Светът на здравето" посвещава целия ефир на Световния ден за борба с хипертонията. Слоганът на кампанията тази година е „Контролът започва с разбиране и се постига заедно", кръвното налягане вече не се разглежда като неизбежна възрастова съдба, а като динамичен биомаркер, който можем да регулираме.

Гост в студиото е проф. д-р Кирил Карамфилов, началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛ „Александровска" и председател на Дружеството на кардиолозите в България. Той коментира защо въпреки наличието на ефективни медикаменти и ясни препоръки реалният контрол върху болестта остава нисък, и предлага нов поглед, концепцията за поведенческа кардиология, която гледа на хипертонията не като на изолирана диагноза, а като на част от по-широк кардиометаболитен профил, в чийто център стои инсулиновата резистентност.

Д-р Неделя Щонова се обръща и към шеф Владислав Пенов, за да ни покаже богатата съкровищница на ферментацията, практика с дълбок метаболитен ефект, която днес преживява научен ренесанс. Приемът на ферментирали продукти се свързва с по-бавно усвояване на въглехидратите и по-плавен гликемичен профил, което я превръща в естествен съюзник на хипертоника.

Втората част на епизода е посветена на правата на пациента и възможностите за лечение в чужбина чрез НЗОК, особено актуална тема за редки заболявания, високоспециализирани интервенции и иновативни терапии. Зрителите ще научат какви документи са необходими, колко време отнема процесът и как работи системата отвътре, така че всеки пациент да знае какво може да очаква от нея.

