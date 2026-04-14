Алергиите засягат над 30% от населението в развитите страни и са сред най-разпространените хронични заболявания.

Имунната система защитава организма от ракови клетки и паразити, но при алергия тя реагира активно на стимули от околната среда (алергени), които обикновено са безвредни, като образува вещества (антитела), които да им противостоят. Този процес може да предизвика по-леки симптоми, като кихане или сърбеж, но в някои случаи води до сериозни усложнения.

По темата разговаряме с д-р Тихомир Мустаков в „Подкаст за здраве“, специалист по алергология и детски болести.

Какви видове алергии съществуват и как се проявяват?

Някои от често срещаните прояви на алергия са сърбеж и запушване на носа, кихане, бронхиална астма, конюнктивит, обриви и др.

„Става дума за една нарушена по сила и посока нормална реакция, на имунната система, която би трябвало да бъде защитна", обяснява д-р Мустаков.

Някои от веществата, които често могат да предизвикат алергии са: полени (цветен прашец от дървета и треви), домашен прах, мухъл, някои храни и лекарства. Относно дървесните видове, д-р Мустаков посочва, че:

„В Европа брезата е доминиращият алергизиращ вид. В по-северните държави доминират боровите."

Алергиите могат да бъдат предизвикани също и от животни и ухапвания от насекоми.

Снимка: bTV Media Group

Съществуват кръстосани алергии. Например, някои хора алергични към брезов полен могат да имат алергична реакция към лешници, домати, праскови и кайсии. Причината е в общите молекули между въпросния дървесен прашец и някои растителни храни.

Една от най-тежките алергични реакции е анафилаксията. Тя е животозастрашаваща и може да бъде предизвикана от излагането на съставки, вещества и частици, към които организмът е алергичен в комбинация с фактори, като например придружаващи заболявания и прием на антибиотици.

Анафилаксията може да предизвика анафилактичен шок, който обхваща цялото тяло и предизвиква ниско кръвно налягане и задух. При това състояние е важна своевременната лекарска намеса.

Кои тестове установяват алергична сенсибилизация?

Преди да се започне лечение на алергичното състояние е важно да се направи тест за сенсибилизация (чувствителност на организма към даден алерген).

Лабораторните изследвания са един от най-разпространените методи за диагностициране на сенсибилизация, но д-р Мустаков подчертава, че:

„Отрицателните лабораторни изследвания не изключват алергии".

Един от най-старите тестове, които се използват и до днес са кожните проби. Други възможни методи са изследванията за специфични IgE антитела, а през последните години навлязоха и изследванията за алергенни компоненти.

Представител на този най-нов тип инструмент за установяване на алергии е тестът ALEX. Д-р Мустаков посочва, че в практиката си прилага такива тестове предимно при пациенти с доказана сенсибилизация, за да бъдат изяснени конкретните алергени, към които е чувствителен.

Как се лекуват алергиите, методи и превенция

Д-р Мустаков извежда, като особено важно ранното диагностициране на алергиите още в детска възраст.

Един от основните методи за превенция на алергична реакция е изключване на алергена, когато е възможно. Например ограничаването на определени храни.

Леката и средна симптоматика може да бъде контролирана с антихистаминови лекарства или медикаменти за отпушване на носа, предписани от лекар.

Снимка: bTV Media Group

Единственият метод за лечение на причината за алергичната болест е десенсибилизацията. Тя се провежда в 2 фази. Първата се състои в приложението на прогресивно покачващи се дози на алергенни екстракти, докато организмът развие толеранс. Втората фаза има поддържаща функция и се състои в продължаване на приема на максимално поносимата доза през повтарящи се интервали в продължение на 3 години.

Алергиите засягат милиони хора и ранното им диагностициране е ключово за успешно лечение. Методите за десенсибилизация предлагат траен контрол над симптомите и подобряване на качеството на живот.

Научете повече за съвременните методи за диагностика и терапия, в интервюто на д-р Тихомир Мустаков пред д-р Неделя Щонова, във видеото