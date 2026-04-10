Страдащите от ревматоиден артрит, лупус или друго автоимунно заболяване често забелязват, че симптомите им се влошават всяка пролет.

Алергиите и автоимунните заболявания споделят общ механизъм – дисбаланс в имунната система, който при двете състояния може да засили възпалението в тялото.

Как алергиите и автоимунните заболявания засягат имунната система

При вдишване на полен от чувствителен човек имунната система разпознава прашеца като нарушител и реагира с отделяне на хистамин и възпалителни цитокини. Резултатът – добре познатите кихане, сълзящи очи, задръстен нос.

При автоимунните заболявания механизмът е сходен, но с ключова разлика: имунната система атакува собствените тъкани на организма. Счита се, че около 4,5% от населението на света живее с автоимунно заболяване. Именно при тези хора допълнителното натоварване от сезонни алергии може да провокира или да влоши обостряне на симптомите.

Чести симптоми при пролетни алергии

Кихане и хрема

Сърбящи, сълзящи очи

Задна хрема и кашлица

Умора и главоболие

Дразнене на гърлото

Чести признаци на обостряне при автоимунно заболяване

Болки и отоци в ставите

Силна умора

Обриви по кожата

Мускулна слабост

Необяснима промяна в теглото

Каква е връзката между алергиите и автоимунните заболявания?

Според проучвания, публикувани в специализирани ревматологични издания, при двете състояния са ангажирани едни и същи имунни клетки. Това са Т-клетките (Т-лимфоцити) и В-клетките (В-лимфоцити), които са основните компоненти на адаптивния имунитет. Изследователите установяват, че хората с алергичен ринит имат по-висок риск от развитие на автоимунно заболяване.

Специалисти от OrthoArkansas подчертават, че при хора с ревматоиден артрит (РА), псориатичен артрит и лупус сезонните алергии могат да добавят допълнителен слой имунна активация, правейки симптомите по-трудни за контрол. Ключовата обща нишка е повишеното системно възпаление – то влошава болките в ставите, умората и мозъчната мъгла.

5 практични стъпки за управление на симптомите през пролетта

1. Грижете се за здравето на червата

Много имунолози смятат, че имунното здраве започва в червата. Синдромът на пропускливите черва може да увеличи хистаминовото натоварване в тялото и да засили чувствителността към алергени. Намалете приема на преработени храни и захар и поддържайте добра хидратация.

2. Управлявайте стреса активно

Стресът повишава нивата на кортизол и засилва възпалението – двоен удар за хората с автоимунни заболявания. Медитация, дихателни упражнения и йога са доказани методи за успокояване на нервната система.

3. Вземайте душ преди лягане

В дни с висока концентрация на полени банята преди сън помага да се измият алергените от кожата и косата, като редуцира симптомите през нощта и подобрява качеството на съня.

4. Инвестирайте в пречиствател на въздух

Поленът и спорите на плесени могат да навлязат в дома ви дори когато не излизате. Пречиствател, поставен в стаята, в която прекарвате най-много време, значително намалява концентрацията на алергени в затворено пространство.

5. Придържайте се към лечебния план и консултирайте се с лекар

Специалистите препоръчват при поява на нови или влошаващи се симптоми незабавно да информирате вашия ревматолог. Някои антиалергични медикаменти (антихистамини и кортикостероиди) могат да взаимодействат с имуносупресивната терапия, поради което всяко ново лекарство трябва да бъде одобрено от специалист.

Кога да потърсите специалист?

Ако през пролетта усетите засилени болки в ставите, по-голяма умора или забележите нови кожни обриви, това може да е признак за обостряне на вашето автоимунно заболяване, а не просто сезонна алергия. Навременната консултация с ревматолог може да предотврати дългосрочни увреждания.

Алергиите и автоимунните заболявания са свързани чрез общ знаменател – дисрегулирана имунна система и повишено системно възпаление. Автоимунните заболявания през пролетта могат да се обострят именно защото сезонните алергени добавят допълнително напрежение върху вече нестабилна имунна реакция.

Добрата новина е, че с правилни навици – от грижа за червата до редовни консултации с лекар, е възможно да се управляват симптомите и да се поддържа добро качество на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

