Темата за микробиома е особено актуална, но замисляме ли се как да храним добрите бактерии в нас? За ползите от ферментиралите напитки и как да си направим комбуча и кефир ще говорим с шеф Владислав Пенов.

Ферментиралите напитки са чудесен начин да подпомогнем работата на организма си и на редица процеси, които протичат в него. Кефирът например е доказано полезна пробиотична напитка.

Как да си приготвим кефир?

„При кефира е важно да работим с чисти съдове, с чисти ръце. Ферментацията отнема между 24 и 48 часа, като това зависи от температурата на помещението. Колкото по-топло е, толкова по-бързо ферментира и съответно колкото по-студено е, толкова повече време трябва“, обяснява Владислав Пенов.

Самата ферментация настъпва при наличието на т.нар. кефирени зърна или кефирена гъба. Към нея се добавя прясно мляко, а след това получената смес се разбърква. След 12 до 48 часа полученият кефир се разбърква и прецежда.

Как се приготвя комбуча?

Друга, може би по-малко популярна напитка, от този вид, с много полезно действие, е комбучата. Тя е напитка, известна в древен Китай като „чай на безсмъртието“. Представлява симбиотична култура от бактерии и дрожди.

„Аз вкъщи я приготвям с черен чай и захар, като на 1 литър вода слагам 8 грама черен чай и 70 грама захар, като можем да сложим и по-малко“, обяснява Владислав Пенов.

„Преварявам черния чай, след това, докато е горещ, слагам захарта да се разтопи, добавям необходимото количество вода и когато чаят е изстинал прибавям вътре и самата гъба комбуча“, добавя той.

След това сместа се пресипва в буркан, на отвора му се поставя марля, след което се оставя да престои между 7 и 14 денонощия на стайна температура.

След като първичната фаза на ферментацията завърши настъпва вторичната. За целта вече ферментиралата смес се прецежда и се пресипва в бутилка и се добавят плодове по избор (ягода, фреш от портокал, джинджифил, лимон, мента). Вторичната ферментация продължава между 2 и 3 дни. След това комбучата се прибира в хладилник и се консумира охладена.

Важно е да се знае, че при вторичната ферментация се натрупва налягане и бутилката трябва да бъде отваряна много внимателно.

