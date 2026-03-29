Има ли връзка между това, което слагаме в чинията си и това, което се случва в ума ни?

Все повече научни изследвания показват, че между червата и мозъка съществува дълбока биологична връзка – т.нар gut – brain connection. Храната не е само енергия за тялото, тя влияе върху настроението, емоциите и дори върху психичното ни здраве.

И точно за тази философия ще коментираме заедно с шеф Владислав Пенов. В продължение на близо две десетилетия той трупа опит в ресторанти у нас и по света, изгражда уважение към природните продукти, сезонността и автентичния вкус.

През последните 5 години навлиза в сферата на ферментиралите храни и изследва тяхното влияние върху човешкия микробиом.

Какво представлява ферментацията?

Ферментацията е невидимото вълшебство, което превръща простото в изключително и полезното – в суперхрана. При нея веществата се трансформират в по-прости съединения като например въглехидрати в млечна киселина.

Преди години шеф Владислав Пенов осъзнава стойността на тази природна съкровищница и дори се превръща в неин посланик. „Това е една магична храна, която ни кара да се чувстваме добре, да сме по-здрави, да сме по-силни, да се наспиваме по-добре“, коментира Владислав Пенов.

На какво се дължи полезното действие на ферментиралите храни?

Полезното действие на ферментиралите храни се дължи основно на процеса на ферментация, при който полезни микроорганизми разграждат въглехидратите и произвеждат биоактивни съединения.

Образуват се съединения, които подпомагат баланса на чревната микрофлора и подобряват храносмилането. Освен това ферментацията увеличава бионаличността на някои витамини и минерали, като улеснява тяхното усвояване от организма.

Някои ферментирали продукти съдържат и органични киселини и ензими, които имат благоприятен ефект върху имунната система и могат да намалят възпалителните процеси в тялото.

