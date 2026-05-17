Нека обърнем поглед към една стара практика с голям метаболитен ефект, която успешно се прилага и днес.

С шеф Владислав Пенов се обръщаме към богатата съкровищница на ферментацията, защото приемът на ферментирали продукти се свързва с по-бавно усвояване на въглехидратите и по-плавен гликемичен профил.

Обичате ли оцет? Той често поляризира мненията. Определено обаче намира сериозно място в гастрономията. Шеф Владислав Пенов ни разказва как го приготвя самият той.

Как се случва това?

„Правя оцета с мед обаче, не слагам захар. Използвам сладки зрели ябълки, от кисела ябълка не става хубав оцет, противно на очакванията на хората“, споделя Владислав Пенов.

„При оцета пропорциите са важни. Аз лично използвам 4 части плод на 5 части вода на 1 част мед, като настъргвам ябълките, смесвам ги с водата, в която съм разтворил меда, оставям ги в един съд и ги оставям да ферментират, т.нар. първа ферментация, която е алкохолна, около 1 месец“, разказва той.

Когато алкохолната ферментация премине след третата седмица сместа се прецежда и се поставя в нов съд, където настъпва оцетно-киселата ферментация.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова – всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV.