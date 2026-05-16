Днес все по-често търсим отговори в интернет и често интерпретираме здравната информация в дигиталното пространство спрямо собствените си нагласи и възприятия. А доста често силата на изкуствения интелект се използва с цел измама на потребителя.

В свят, в който всеки споделя „съвети“, а AI може да създава убедително съдържание, границата между истина и манипулация става все по-трудна за разпознаване.

Защо здравето е толкова голяма мишена за дезинформацията?

„Отговорът не е сложен. Здравето е нещо, за което мислим всички. Няма човек, който да не се интересува от своето здраве“, заявява журналистът и водещ на предаването „120 минути“ Светослав Иванов.

Според клиничния психолог д-р Велислава Донкина когато човек се страхува от нещо е склонен да повярва на онази информация, която потвърждава убежденията му, нещо, което ще го успокои и по някакъв начин ще назове това, от което се страхува.

Здравната дезинформация има и друга страна, тя се използва и с цел осигуряване на нечестна печалба. Често се използват лицата на публични личности с цел фалшива реклама на различни продукти. Разпространяват се генерирани с изкуствен интелект видеа, които да объркат потребителя, приканвайки го към покупка.

„Когато се създава манипулативно здравно съдържание, обикновено това, което се цели, е внушението, повлияването, използването на фигури, цитирания или директно лица, лекари, които са популярни, които са с добро име в своята сфера“, обобщава д-р Велислава Донкина.

„Виждал съм десетки такива примери. Това е много опасно. Но като цяло си мисля, че тази технология и подход има живот, който е кратък“, споделя Светослав Иванов.

„През годините сякаш все повече хора изградиха имунитет към фалшивите новини. Те си дават сметка, подлагат на съмнение все повече неща, които виждат в интернет пространството и давайки си сметка, че това може и да не е истина, те задействат подобен рефлекс и когато четат нещо, което е истина“, допълва журналистът.

Каква е ролята на изкуствения интелект в подвеждането на потребителите?

„По принцип да се разбере дали едно видео е направено в дийпфейк AI е все по-невъзможно. В началото имаше проблем с броя на пръстите, имаше проблем с точното изписване на текста. Общо взето се използват хитрини при AI дийпфейка, например фонът е по-затъмнен, за да не могат да се различат детайлите. Най-сигурно, че нещо не е както трябва е ако е прекалено симетрично“, описва наблюденията си научният ръководител на Лаборатория по биоинформатика д-р Борис Киров.

По думите му първият сигнал, за който трябва да сме внимателни, за да различим дийпфейк видео, е ако изведнъж забележим, че видеото много рязко ни въздейства емоционално.

„Хората принципно сме по-склонни да вярваме на неща, които ни докосват емоционално, включително когато изглежда, че уж търсим обективна информация, защото ние имаме чувства, имаме емоции. Те са огромна част от нашето съществуване. Всъщност ние посредством тях се развиваме“, обяснява този феномен д-р Донкина.

И добавя: „Когато става дума особено за медицинска информация - това касае живота ни, благосъстоянието ни, болката, която изпитваме, или всички тези неща у някой много близък, затова всъщност ние сме много по-склонни да се повлияваме от съдържания, които емоционално ни провокират“.

За какво трябва да внимаваме, когато се информираме за здравето си от мрежата?

Когато проверяваме информацията, на която сме попаднали в мрежата, трябва да имаме предвид, че често се назовава нещо, което не е напълно невярно, но също така не е цялата истина и не е напълно коректно.

А също така:

„Има и всяване на мнима паника. Виждаме го всички, как в публичното пространство в определени моменти се пускат тревожни новини, свързани с нашето здраве, свързани с нашите деца и тези новини имат за цел пък да отклонят вниманието от дадени теми“, акцентира Светослав Иванов.

„Изкуственият интелект халюцинира отговори непрекъснато, когато ние му дадем възможност за това. Той борави с метаинформация и метаданни, тоест това, на което вече е обучен и с цел пестене на ресурс, рядко се обръща към интернет например, за да провери верността на тези данни“, казва д-р Киров.

„Ако мога да дам един съвет на читателите, които консумират информация онлайн, как да се предпазят от дезинформация, особено когато това засяга тяхното здраве е да им кажа просто „Винаги можете да попитате професионалист“, съветва Светослав Иванов.

„Защото, особено по здравните теми, има хора, които са вложили години от живота си, за да са ваша подкрепа и да ви окажат помощ, когато имате нужда от това“, допълва той.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV.