OpenAI обяви стартирането на ChatGPT Health, специализирана функция в рамките на платформата ChatGPT, която позволява на потребителите да свързват своите медицински досиета и данни от уелнес приложения като Apple Health, Function и MyFitnessPal, за да получават персонализирани здравни съвети. Новата функция е проектирана да помага на хората да разбират по-добре здравните си модели, да се подготвят за прегледи при лекар и да вземат информирани решения, но не и да замества медицинските специалисти.

Снимка: Canva

Въпреки че AI в здравеопазването вече набира скорост, ChatGPT Health поставя акцент върху поверителността на здравните данни и ясно заявява, че не е инструмент за диагностика и лечение. Засега обаче новата функция няма да бъде достъпна в Европейското икономическо пространство (ЕИП), включително България, Швейцария и Обединеното кралство, поради по-строгите регулации за здравни данни в тези региони.

Какво представлява ChatGPT Health?

ChatGPT Health е самостоятелна среда в рамките на AI платформата на OpenAI, която съхранява здравни разговори, файлове и свързани приложения отделно от останалите чатове на потребителя. Според компанията здравната информация и "споменаванията" (memories) никога не се прехвърлят към обикновените чатове, а потребителите могат по всяко време да прегледат или изтрият тези данни чрез настройките.

Основната цел на функцията е да предостави на потребителите дигитален здравен асистент, който може да:

Обяснява резултати от медицински изследвания и помага за разбирането им.

Подготвя въпроси и съмнения преди преглед при лекар.

Дава съвети относно диета и тренировъчен режим въз основа на личните здравни данни.

Сравнява здравноосигурителни опции според моделите на здравни грижи на потребителя.

Интеграция на медицински досиета и уелнес приложения

Ключова функция на ChatGPT Health е възможността за свързване на различни приложения, съдържащи лични здравни данни. Потребителите могат да интегрират медицински досиета и популярни уелнес приложения като Apple Health, Function и MyFitnessPal, за да получат по-контекстуални и точни отговори.

OpenAI подчертава, че всички приложения, свързани към Health функцията, изискват изрично потребителско разрешение и преминават през допълнителни проверки за поверителност и сигурност.

Снимка: Canva

Проектирана да подкрепя, а не да замества лекарите

OpenAI категорично заявява, че ChatGPT Health не е предназначена да диагностицира или лекува медицински състояния.

"Health е проектирана да подкрепя, а не да замества медицинските грижи. Тя ви помага да навигирате в ежедневни въпроси и да разбирате модели във времето, не само в моменти на заболяване, така че да се чувствате по-информирани и подготвени за важни медицински разговори", обяснява компанията.

Инструментът е разработен в тясно сътрудничество с лекари. През последните две години OpenAI е работила с над 260 лекари от 60 страни и десетки медицински специалности, които са предоставили обратна връзка за резултатите от модела повече от 600 000 пъти.

За кого е достъпна ChatGPT Health и кога ще стигне до България?

В момента достъпът до ChatGPT Health е ограничен. OpenAI започва с малка група ранни потребители с акаунти ChatGPT Free, Go, Plus и Pro, които могат да се запишат в списък на чакащите (waitlist).

Снимка: Canva

Важно за българските потребители: Функцията засега не е достъпна в Европейското икономическо пространство (ЕИП), Швейцария и Обединеното кралство, където здравните и данъчните регулации са по-строги. Интеграцията на медицински досиета и някои приложения ще бъдат налични само в САЩ на начален етап.

OpenAI обяви, че планира да направи Health достъпна за всички потребители на уеб и iOS платформата в следващите седмици, докато усъвършенства функционалността. Няма обаче точна дата за разширяване на услугата в ЕС и България, това вероятно ще зависи от съответствието с европейските регулации за защита на здравните данни (GDPR и други).

Здравето е най-честата тема в ChatGPT

Според данните на OpenAI над 230 милиона души по света задават на ChatGPT въпроси, свързани със здраве и уелнес, всяка седмица. Това прави здравето една от най-популярните теми в платформата и обяснява фокуса на компанията върху създаването на специализирана среда за тази цел.

Fidji Simo, изпълнителен директор на приложенията в OpenAI, коментира:

"ChatGPT Health е още една стъпка към превръщането на ChatGPT в личен супер-асистент, който може да ви подкрепя с информация и инструменти за постигане на вашите цели във всяка сфера от живота ви."

Снимка: Canva

Бъдещето на AI в здравеопазването с повече въпроси за поверителност

Лансирането на ChatGPT Health отбелязва важна стъпка към интегрирането на изкуствен интелект в здравеопазването и създаването на персонализирани здравни съвети, базирани на реални данни от медицински досиета и уелнес приложения. Въпреки че функцията обещава да улесни потребителите в разбирането на здравните им показатели и подготовката за преглед при лекар, тя поражда и важни въпроси относно поверителността на здравните данни и регулаторната рамка, особено в Европа.

За българските потребители остава да се изчака кога OpenAI ще разшири достъпа до ЕИП, което вероятно ще зависи от съответствието с европейските стандарти за защита на личните данни. Дотогава ChatGPT Health остава обещаваща, но все още недостъпна възможност за дигитален здравен асистент, който да подкрепя – но не и да замества – професионалната медицинска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

