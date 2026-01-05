Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смърт в Европа, като ежегодно отнемат живота на 1,7 млн. души. Нова технология на базата на изкуствен интелект обещава да промени драстично начина, по който лекарите откриват и предписват лекарства за заболявания на сърцето.

Учени от Imperial College London разработват иновативен AI инструмент, който може да ускори значително процеса на намиране на ефективни терапии и да доведе до по-персонализирано лечение.

Мащабът на проблема: Сърдечно-съдовите заболявания в Европа

Според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), сърдечно-съдовите заболявания засягат приблизително 62 млн. души в Европейския съюз и причиняват около 1,7 млн смъртни случая годишно. Това ги прави не само водеща причина за смъртност, но и основен фактор за инвалидност в региона.

Сред най-разпространените сърдечно-съдови заболявания са:

Предсърдно мъждене (атриална фибрилация).

Сърдечна недостатъчност.

Инфаркт на миокарда.

Тези статистики подчертават спешната необходимост от по-ефективни методи за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания.

Нов AI инструмент за сърдечни заболявания

Изследователите от Imperial College London разработват иновативен инструмент, наречен CardioKG, който комбинира детайлни кардиологични изображения с обширни медицински бази данни, за да идентифицира гени, свързани със заболявания, и да ускори процеса по създаване на нови медикаменти за сърдечносъдовата система.

Как работи технологията?

CardioKG е изграден на базата на кардиологични образни данни от хиляди хора, включени в UK Biobank. Базата данни включва:

Пациенти с атриална фибрилация.

Болни със сърдечна недостатъчност.

Хора, преживели инфаркт.

Здрави доброволци за сравнение.

„Едно от предимствата на кардиологичните образни данни е, че те интегрират информация за гени, лекарства и заболявания“, обяснява д-р Деклан О'Реган, ръководител на групата по компютърна кардиологична образна диагностика в MRC Laboratory of Medical Sciences при Imperial College London.

Потенциални лекарства, открити от AI технологията

Според проучването, публикувано от екипа на Imperial College, изкуственият интелект в здравеопазването вече показва обещаващи резултати. Сред лекарствата, идентифицирани от CardioKG, са:

Медикаменти с активна съставка L04AX03 за сърдечна недостатъчност

AI моделът предполага, че L04AX03, широко използван за лечение на ревматоиден артрит, може да помогне на пациенти със сърдечна недостатъчност.

Глиптини при атриална фибрилация

Група лекарства за диабет, известни като глиптини, показват потенциал за благоприятен ефект при хора с предсърдно мъждене.

Кофеинът и неговият защитен ефект

Анализът посочва възможен защитен ефект на кофеина при някои пациенти с атриална фибрилация. Изследователите обаче подчертават, че това не означава, че хората трябва да променят приема си на кофеин без консултация с лекар.

Персонализирана медицина: Бъдещето на лечението

„Едно от основните предимства на тези информационни мрежи е способността им да свързват в едно цяло данните за гените, лекарствата и заболяванията“, казва д-р O'Regan.

Този подход може да доведе до:

По-точно подбрани терапии според индивидуалното функциониране на сърцето.

Предвиждане на развитието на заболяването преди появата на симптоми.

Намаляване на нежеланите ефекти чрез персонализиран подход.

„Надграждайки тези резултати, ще развием информационната мрежа в динамична, ориентирана към пациента система, която проследява реалното развитие на заболяванията“, споделя Khaled Rjoob, първи автор на проучването и изследовател по наука за данни в Imperial College London.

Приложение на технологията в други области

Според експертите, същата AI технология може да бъде адаптирана за изследване на други медицински състояния, включително:

Мозъчни разстройства.

Заболявания, свързани с наднорменото тегло.

Други хронични състояния, изискващи образна диагностика.

Какво означава това за пациентите?

Развитието на подобни AI технологии в здравеопазването носи надежда за:

По-бързо откриване на ефективни лекарства.

Намаляване на времето за клинични изпитвания.

Подобрена точност при подбора на терапия.

Възможност за превантивно лечение.

Важно е да се отбележи, че тези открития все още са на етап научни изследвания. Пациентите не трябва да променят предписаното им лечение без предварителна консултация с квалифициран медицински специалист.

Новата технология с изкуствен интелект CardioKG представлява значителна стъпка напред в борбата със сърдечносъдовите заболявания. Чрез обединяването на детайлни кардиологични изображения с обширни медицински бази данни, изкуственият интелект демонстрира потенциал да трансформира начина, по който диагностицираме, разбираме и лекуваме болестите на сърцето.

От персонализираната медицина до ускореното разработване на нови медикаменти, бъдещето на кардиологията изглежда обещаващо. С напредъка на проучванията пациентите могат да очакват все по-ефективни и индивидуално адаптирани подходи за лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

