Немски и датски учени разработват инструмент за изкуствен интелект, който може да предскаже риска от развитие на повече от 1000 заболявания, включително рак и сърдечни проблеми, с повече от десет години преди официалната диагноза, съобщава Euronews.

Проучването, публикувано в престижното списание Nature, представя една от най-мащабните досега разработки в областта на медицинската прогностика.

Как работи новият AI модел

Инструментът е обучен с анонимни данни от 400 000 души в Обединеното кралство и тестван върху информация от 1,9 млн. души в Дания. Системата анализира сложни модели във времето, включвайки предишни диагнози, история на тютюнопушене и други здравни фактори.

Снимка: Canva

„Това е началото на нов начин за разбиране на човешкото здраве и прогресията на заболяванията“, коментира д-р Мориц Герстунг, ръководител на екипа за AI в онкологията в Германския център за изследване на рака (DKFZ).

Ключовата особеност на системата е способността ѝ да взема предвид, както последователността на здравните събития, така и времевите интервали между тях, което ѝ позволява да генерира точни прогнози за бъдещи здравни рискове.

Където моделът е най-точен

Изследователите установяват, че AI инструментът показва най-висока точност при заболявания с постоянни модели на прогресия:

Различни форми на рак.

Диабет тип 2.

Сърдечни пристъпи.

Септицемия (кръвно отравяне).

Моделът също е по-надежден при краткосрочни прогнози в сравнение с дългосрочните предсказания.

Ограничения и предизвикателства

Въпреки впечатляващите възможности, инструментът има определени ограничения. Той е значително по-малко точен при:

Психични разстройства.

Инфекциозни заболявания.

Усложнения, свързани с бременността.

Изследователите подчертават важен нюанс, прогнозите не гарантират, че пациентът определено ще се разболее, а показват повишен риск. Сравнението с метеорологичната прогноза е особено показателно в този контекст.

Клинично приложение и бъдещо развитие

В момента AI инструментът не е готов за пряко използване в лекарските кабинети, но вече предоставя ценни възможности за научните изследвания. Той помага на учените да разберат как заболяванията се развиват във времето и как начинът на живот влияе на здравните рискове.

Снимка: Canva

„Инструментът в крайна сметка може да подпомогне по-ранни и по-персонализирани интервенции", обяснява Герстунг относно бъдещите възможности за клинично приложение.

Научна оценка и ограничения

Еуан Бирни от Европейската лаборатория по молекулярна биология (EMBL) нарече разработката голяма крачка към по-персонализирани и превантивни подходи към здравеопазването. EMBL, DKFZ и Университетът в Копенхаген работят заедно за създаването на модела.

Независими експерти обаче посочват важно ограничение, моделът е обучен и тестван предимно върху данни от Великобритания и Дания. Това създава потенциални пристрастия относно възрастта, етническата принадлежност и здравните резултати, което налага допълнителни изследвания за гарантиране на точността при по-разнообразни популации.

Значение за бъдещето на медицината

Развитието на подобни AI инструменти представлява значителен напредък в превантивната медицина. Възможността за ранно идентифициране на пациенти с висок риск може радикално да промени подходите към здравеопазването, позволявайки по-ефективни профилактични мерки и персонализирани терапевтични стратегии.

Докато инструментът все още се нуждае от усъвършенстване преди широко клинично приложение, той вече демонстрира огромния потенциал на изкуствения интелект в трансформацията на модерната медицина.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.