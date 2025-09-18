Немски и датски учени разработват инструмент за изкуствен интелект, който може да предскаже риска от развитие на повече от 1000 заболявания, включително рак и сърдечни проблеми, с повече от десет години преди официалната диагноза, съобщава Euronews.
Проучването, публикувано в престижното списание Nature, представя една от най-мащабните досега разработки в областта на медицинската прогностика.
Как работи новият AI модел
Инструментът е обучен с анонимни данни от 400 000 души в Обединеното кралство и тестван върху информация от 1,9 млн. души в Дания. Системата анализира сложни модели във времето, включвайки предишни диагнози, история на тютюнопушене и други здравни фактори.
„Това е началото на нов начин за разбиране на човешкото здраве и прогресията на заболяванията“, коментира д-р Мориц Герстунг, ръководител на екипа за AI в онкологията в Германския център за изследване на рака (DKFZ).
Ключовата особеност на системата е способността ѝ да взема предвид, както последователността на здравните събития, така и времевите интервали между тях, което ѝ позволява да генерира точни прогнози за бъдещи здравни рискове.
Където моделът е най-точен
Изследователите установяват, че AI инструментът показва най-висока точност при заболявания с постоянни модели на прогресия:
- Различни форми на рак.
- Диабет тип 2.
- Сърдечни пристъпи.
- Септицемия (кръвно отравяне).
Моделът също е по-надежден при краткосрочни прогнози в сравнение с дългосрочните предсказания.
Ограничения и предизвикателства
Въпреки впечатляващите възможности, инструментът има определени ограничения. Той е значително по-малко точен при:
- Психични разстройства.
- Инфекциозни заболявания.
- Усложнения, свързани с бременността.
Изследователите подчертават важен нюанс, прогнозите не гарантират, че пациентът определено ще се разболее, а показват повишен риск. Сравнението с метеорологичната прогноза е особено показателно в този контекст.
Клинично приложение и бъдещо развитие
В момента AI инструментът не е готов за пряко използване в лекарските кабинети, но вече предоставя ценни възможности за научните изследвания. Той помага на учените да разберат как заболяванията се развиват във времето и как начинът на живот влияе на здравните рискове.
„Инструментът в крайна сметка може да подпомогне по-ранни и по-персонализирани интервенции", обяснява Герстунг относно бъдещите възможности за клинично приложение.
Научна оценка и ограничения
Еуан Бирни от Европейската лаборатория по молекулярна биология (EMBL) нарече разработката голяма крачка към по-персонализирани и превантивни подходи към здравеопазването. EMBL, DKFZ и Университетът в Копенхаген работят заедно за създаването на модела.
Независими експерти обаче посочват важно ограничение, моделът е обучен и тестван предимно върху данни от Великобритания и Дания. Това създава потенциални пристрастия относно възрастта, етническата принадлежност и здравните резултати, което налага допълнителни изследвания за гарантиране на точността при по-разнообразни популации.
Значение за бъдещето на медицината
Развитието на подобни AI инструменти представлява значителен напредък в превантивната медицина. Възможността за ранно идентифициране на пациенти с висок риск може радикално да промени подходите към здравеопазването, позволявайки по-ефективни профилактични мерки и персонализирани терапевтични стратегии.
Докато инструментът все още се нуждае от усъвършенстване преди широко клинично приложение, той вече демонстрира огромния потенциал на изкуствения интелект в трансформацията на модерната медицина.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.