Нов AI-стетоскоп засича сърдечна недостатъчност и аритмия за броени секунди

Изкуственият интелект вдъхва нов живот на традиционния стетоскоп, използван в медицината повече от два века.

Изследователи във Великобритания доказват, че стетоскоп, подпомаган от изкуствен интелект може да разпознае сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене и клапно заболяване само за 15 секунди.

Резултатите са представени на годишния конгрес на Европейското кардиологично дружество в Мадрид и публикувани в списание BMJ Open.

Как работи „умният” стетоскоп на XXI век

Изобретен от френския лекар и изобретател Рене Лаенек през 1816 г., класическият стетоскоп остава основен инструмент на кардиолозите.

Новото устройство е с размерите на игрална карта. Поставя се върху гръдния кош, където едновременно:

Регистрира електрокардиограма (ЕКГ) на сърдечната електрическа активност;

Записва звука от кръвния поток чрез високочувствителен микрофон.

Събраните данни се изпращат в защитено „облачно“ пространство, където алгоритми анализират почти недоловими за човешкото ухо разлики в ритъма и шума на сърцето.

Резултатът – индикация за сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене или клапно заболяване, се изпраща към телефона на лекаря само след няколко секунди.

Обещаващи резултати от реалната практика

В проучването участват 96 общопрактикуващи кабинета, които преглеждат 12 725 пациенти с оплаквания, сред които задух, умора или отоци на краката. Контролната група обхваща 109 кабинета, работещи без новата технология.

Пациентите, изследвани с новия смарт стетоскоп, е 2,33 пъти по-вероятно да получат диагноза сърдечна недостатъчност в рамките на 12 месеца.

Рискът за предсърдно мъждене е 3,45 пъти по-висок, а за клапно заболяване – 1,92 пъти.

„Дизайнът на стетоскопа остава непроменен от 200 години – до днес“, подчертава д-р Патрик Бехтигер от Националния институт по сърце и бял дроб, цитиран от medicalexpress. „Сега едно 15-секундно изследване може да даде моментна информация за три тежки диагнози.“

Значение на ранната диагноза при сърдечните проблеми

Сърдечната недостатъчност засяга милиарди хора по света и в 70% от случаите се открива едва при спешен прием. „Имаме нужда от иновации, които да изместят диагностиката по-рано, преди пациентът да се озове в реанимация“, отбелязва д-р Соня Бабу-Нарая.

Предсърдното мъждене често протича безсимптомно, но стои зад един от всеки пет инсулта. Предсърдното мъждене е най-честата форма на аритмия, при която горните кухини на сърцето (предсърдията) бият хаотично и несинхронно с долните, което води до бърз и неправилен сърдечен ритъм.

Снимка: Canva

Състоянието повишава риска не само от инсулт, но и от сърдечна недостатъчност и други усложнения, а симптомите – ако има такива, могат да включват сърцебиене, задух, слабост и други.

Клапните заболявания също се повлияват по-добре, когато се открият навреме. Това е състояние, при което една или повече от четирите сърдечни клапи не функционират правилно, което нарушава притока на кръв в сърцето и тялото. То може да се прояви като стеноза (стеснение, при което клапата не се отваря напълно) или инсуфициенция (недостатъчно затваряне, което води до обратен кръвоток). Симптомите варират, но ранното откриване и навременната намеса са ключови за предотвратяване на усложнения.

Ограничения и предизвикателства

Въпреки обещаващите данни 70% от кабинетите, които използват разработеното ново устройство, ограничават употребата му след година. Причините – натоварен график, нужда от обучение и др.

Екипът предупреждава за по-висок риск от фалшиво положителни резултати, ако устройството се използва при хора без симптоми.

Поради тази причина специалистите препоръчват новият стетоскоп да служи като скринингов метод само при пациенти със съмнение за сърдечни заболявания.

„AI-стетоскопът е помощно средство, не заместител на клиничната преценка“, категорични са експертите. Уредът е предназначен за хора със симптоми, а не за скрининг на здрави лица.

С разработването на новия вид стетоскоп три сърдечни състояния могат да бъдат открити само в рамките на няколко секунди. Апаратът вече е наличен в част от британските практики. Според авторите на проучването технологията има потенциал да бъде „истинска промяна“, стига да се впише в ежедневната работа на медицинските специалисти.