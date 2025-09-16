AI изображения разкриват симптоми на рядък вид рак на кръвта

Миелопролиферативни неоплазми (МПН) са рядка група хронични потенциално животозастрашаващи ракови заболявания на кръвта, при които костният мозък на човек не функционира правилно. Тези нарушения могат да доведат до различни здравословни усложнения, включително кръвни съсиреци, анемия и повишен риск от остра левкемия.

Въпреки че симптомите могат да варират в зависимост от типа заболяване, те са трудни за оценяване и често се бъркат със стрес или стареене, когато всъщност могат да бъдат признак за прогресиране на заболяването.

Ето защо международна биофармацевтична компания създаде „Невидимото пътуване“ – инициатива, която използва изкуствен интелект (ИИ), за да направи важна крачка в разбирането на симптомите на това рядко заболяване, съобщава Womenshealtmag.

Миелопролиферативни неоплазми се срещат с еднаква честота при двата пола и във всички възрастови групи с пик на заболеваемостта между 61-70 години.

Как изкуственият интелект помага при диагностика на МПН

С помощта на изкуствения интелект, новият метод осветява скритите емоционални и физически последици от миелопролиферативните неоплазми. Превръщайки историите и преживяванията на пациенти с това заболяване в мощни визуализации, генерирани от AI, програмата оживява често пренебрегваното или неправилно разбирано въздействие на симптомите, информира Blood Cancer United.

Въпросната компания вече пусна MPN VisualAIzer – нов инструмент, също подпомогнат от изкуствен интелект, който трансформира писмените описания на симптомите на болестта в ярки, 360-градусови изображения.

Този нов инструмент предлага на хората, диагностицирани с миелопролиферативни неоплазми, креативен начин да визуализират симптоми, които са трудни за описване, по начин, по който само думите често не могат.

Какво са миелопролиферативните неоплазми (МПН)

Миелопролиферативните неоплазми (МПН) са редки, потенциално животозастрашаващи видове рак на кръвта, които се появяват, когато костният мозък произвежда твърде много кръвни клетки.

Снимка: iStock

Кръвните клетки включват червени кръвни клетки, бели кръвни клетки и тромбоцити. Те се произвеждат в гъбестата тъкан вътре в костите ви. При миелопролиферативна неоплазма нещо се обърква в процеса на производство на кръвни клетки.

„Миело" се отнася до костен мозък

„Пролиферативен" означава да расте или да се размножава бързо.

„Неоплазма" е анормален растеж на клетките.

Миелопролиферативните неоплазми се развиват много бавно, така че хората могат да ги имат години наред, преди да забележат симптоми. Хронично означава, че състоянието е дългосрочно.

Има лечения, които облекчават симптомите и намаляват риска от развитие на миелопролиферативна неоплазма в по-сериозно заболяване.

Има няколко вида МПН. Всеки тип засяга различни кръвни клетки и има специфични критерии за диагностицирането му. Някои МПН са бавнорастящи или „мързеливи“, други са по-агресивни.

Видове миелопролиферативни неоплазми

Трите най-често срещани вида са полицитемия вера, есенциална тромбоцитемия и първична миелофиброза, пише ClevelandClinic.

Полицитемия вера

Това е най-често срещаният миелопролиферативен неоплазъм. Той кара костния мозък да произвежда твърде много червени кръвни клетки. Излишните червени кръвни клетки правят кръвта ви гъста, така че тя се движи по-бавно през кръвния поток. Хората с полицитемия вера са склонни да развият кръвни съсиреци, които могат да причинят инфаркт и инсулт. Много рядко полицитемия вера може да прогресира или да се превърне в сериозни кръвни заболявания, включително остра левкемия.

Снимка: Unsplash

Миелофиброза

Това е най-агресивният миелопролиферативен неоплазъм. При миелофиброза костният мозък произвежда анормални стволови клетки, които се възпаляват и образуват фиброзна тъкан. Тази тъкан пречи на костния мозък да произвежда достатъчно червени кръвни клетки, за да пренася кислород в тялото ви, и може да развиете анемия. Костният мозък също изостава в производството на тромбоцити. Тромбоцитите помагат за забавяне и спиране на прекомерното кървене. Някои хора с миелофиброза ще развият остра миелоидна левкемия.

Есенциална тромбоцитемия

Есенциалната тромбоцитемия се получава, когато костният ви мозък произвежда твърде много тромбоцити. Ако кръвоносен съд се спука, тромбоцитите образуват кръвни съсиреци, които забавят или спират кървенето. При есенциална тромбоцитемия костният ви мозък произвежда тромбоцити, дори когато няма нужда от тях.

Тези излишни тромбоцити се превръщат в кръвни съсиреци, които увеличават риска от инфаркт или инсулт. Подобно на други миелопролиферативни неоплазми, симптомите на есенциална тромбоцитемия се развиват много бавно. Повечето хора разбират, че имат това заболяване, когато рутинните кръвни изследвания показват високи нива на тромбоцити.

Симптоми на миелопролиферативна неоплазма

Вероятно няма да забележите симптоми в ранните етапи. С напредването на състоянието ви може да забележите признаци на увеличение на далака (спленомегалия). Спленомегалията се усеща като пълнота, натиск или дискомфорт под ребрата от лявата страна, където се намира далакът.

Докато спленомегалията е често срещан симптом на повечето миелопролиферативни неоплазми, тя е по-рядко срещан симптом на есенциална тромбоцитопения. Други симптоми зависят от специфичния миелопролиферативен неоплазъм.

Хронична еозинофилна левкемия

Най-честият симптом е обрив. Може също да се чувствате уморени и с температура. Други симптоми зависят от това кои части на тялото са засегнати от високите нива на еозинофили.

Хронична миелогенна левкемия и хронична неутрофилна левкемия

Симптомите могат да включват:

Болка в костите

Нощно изпотяване

Треска и умора

Лесно образуване на синини

Загуба на апетит и загуба на тегло

Есенциална тромбоцитемия

Симптомите могат да включват:

Лесно образуване на синини

Необясними синини или кървене от носа, устата и венците.

Кървене от стомаха или червата

Кръв в урината

Полицитемия вера

Симптомите могат да включват:

Главоболие

Замаяност

Умора

Замъглено или двойно виждане

С внимателно наблюдение и лечение много хора живеят години след поставяне на диагнозата (зависи от вида на миелопролиферативната неоплазма). При миелофиброза преживяемостта е 5-10 години, при неутрофилна левкемия и полицитемия вера много хора живеят средно 20 години след поставянето на диагнозата си.