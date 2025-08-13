Изследователи от Центъра за борба с рака Фокс Чейс в САЩ правят важно откритие, което може да обясни защо много пациенти с рак на кръвта рецидивират, въпреки че първоначално се отзовават добре на лечението.

За първи път в науката екипът на д-р И. Лин Уанг документира как раковите клетки буквално „се вмъкват“ в здрави клетки в костния мозък, за да се защитят от химиотерапията. Този феномен учените нарачита „клетка в клетка“, съобщава Мedical Xpress.

„За пръв път успяхме да документираме на живо как туморни клетки навлизат директно в здрави клетките на костния мозък“, обяснява д-р Уанг.

Защо откритието е значимо за лечението на рака на кръвта?

Хроничната лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) е най-разпространеният вид рак на кръвта в западните страни. Съвременните лекарства, наречени БТК инхибитори, помагат на над 90% от пациентите в началото, те се чувстват по-добре и туморите им намаляват. Но само 8-11% от болните постигат пълно излекуване.

Снимка: Canva

Това означава, че повечето пациенти носят „остатъчна болест“, скрити ракови клетки, които могат да доведат до връщане на рака.

Учените използват специални микроскопи, за да наблюдават живи клетки от костен мозък на пациенти. Видели са как раковите клетки буквално влизат вътре в здравите клетки-фибробласти в отговор на лечението.

Какво представлява механизмът „клетка в клетка“

Когато раковите клетки бъдат изложени на лечението, те започват да произвеждат повече от протеин, наречен CXCR4. Този протеин им помага да „усетят“ химически сигнали от фибробластите и да се насочат към тях като към убежище.

Снимка: Canva

Добрата новина е, че учените намерит начин да „заключат вратата“ на това скривалище. Като блокират CXCR4 с лекарства, които вече се използват за други заболявания, те успяват да попречат на раковите клетки да се скрият във фибробластите на здравите.

Какво означава това за бъдещето лечение на рака на кръвта?

Това откритие може да доведе до нови комбинирани лечения, които използват едновременно БТК инхибитори и блокери на CXCR4. Такъв подход може значително да увеличи процента на пълно излекуване.

Още по-обнадеждаващо е, че учените забелязват подобно поведение „клетка в клетка“. и при други видове рак, като фоликуларната лимфома. Това означава, че откритието може да има приложение при много различни форми на рак.

„Ако можем да разберем какво кара раковите клетки да оцеляват като остатъчна болест, можем по-добре да лекуваме рака и да се приближим към крайната цел, пълното му елиминиране“, споделя д-р Уанг

Изследването е публикувано в научното списание Blood Neoplasia и е плод на пет години упорита работа на международен екип учени.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.