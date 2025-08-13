Броят на хората, оцелели от рак, се увеличава драматично през последните пет десетилетия, но експерти отбелязват тревожни различия между отделните видове онкологични заболявания. Докато преживяемостта при някои ракови форми достига над 90%, други като рак на панкреаса остават с крайно ниски показатели за оцеляване.

Според ново проучване на Лондонската школа по хигиена и тропическа медицина, общата картина на борбата с раковите заболявания показва забележителни успехи. Половината от всички онкологични пациенти днес могат да очакват да живеят поне 10 години след диагнозата, двойно повече в сравнение с началото на 70-те години, съобщава BBC.

Особено впечатляващи са резултатите при определени видове рак. Ракът на кожата сега има 10-годишна преживяемост над 90%, а ракът на гърдата показва драматично подобрение, от 42% през 1971 г. от на над 76% през 2018 г.

Онкологичните заболявания с нисък процент на оцеляване

Въпреки общия напредък, проучването разкрива тревожна тендеция за определени видове рак. Заболяванията, засягащи хранопровода, стомаха и белите дробове, показват минимално подобрение през десетилетията.

Снимка: Canva

Най-тревожни са статистиките за рак на панкреаса, по-малко от 5% от пациентите оцеляват 10 години след диагнозата. Заедно с рака на хранопровода, стомаха и белия дроб, тези заболявания имат 10-годишна преживяемост под 20%.

Темпът на подобрение при преживяемостта се забавя през последното десетилетие. Експертите свързват това отчасти с по-дългото чакане за диагноза и лечение.

Разликата между онкологичните заболявания с най-добри и най-лоши проценти на преживяемост почти се е удвоила, което показва нарастващо неравенство в лечението на различните видове рак.

Нужни са действия при трудно лечимите ракови заболявания

Мишел Митчъл, изпълнителен директор на Cancer Research UK, която финансира проучването, коментира: „Благодарение на изследванията, днес повечето пациенти имат много по-голям шанс да оцелеят от рак, отколкото в миналото. Но реалността е, че този напредък се забавя, а за някои видове рак той изобщо не е започнал.“

Снимка: Canva

Благотворителната организация настоява за промени в три ключови области:

Намаляване на времето за чакане за диагноза и лечение.

Ранно откриване, включително пълно въвеждане на програма за скрининг на рак на белия дроб.

Увеличени инвестиции в изследвания, особено за най-смъртоносните видове рак.

Въпреки значителния напредък в борбата с рака през последните 50 години, данните ясно показват необходимостта от целенасочени усилия за подобряване на лечението при най-агресивните форми на заболяването. Разликата в преживяемостта между различните видове рак подчертава важността на продължаващите изследвания и инвестиции в здравеопазването.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.