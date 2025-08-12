Ръст на раковите заболявания с 80% при по-младите хора само за 35 години

Почти 3 млн. души в Европа са диагностицирани с рак през 2020 г., а 1.27 млн. души не успяват да преживеят заболяването. Това прави рака втората водеща причина за смърт на хората в Европа след сърдечно-съдовите заболявания.

В България новите случаи на рак отново за 2020 г. са около 35 000, като при мъжете водещ е ракът на простатата (26% от общия брой), на белия дроб (17%), на дебелото черво и ректума (14%), на пикочния мехур (7%) и на стомаха (4%)

При жените най-често срещаните видове рак при новооткритите случаи са ракът на гърдата (27% от общия брой), следван от рака на дебелото черво и ректума (13%), рака на тялото на матката (9%), рака на шийката на матката (6%) и рака на белия дроб (6%).

Тревожната статистика

От 1990 г. насам глобалната честота на ранно проявяващия се рак (рак, диагностициран при хора под 50 години) се е увеличила с близо 80% и се очаква да нарасне с още 31% до 2030 г., според проучване в BMJ Oncology.

И в сравнение с мъжете под 50 години, жените на същата възраст имат 82% по-висок процент, в сравнение с 51% през 2002 г., според последния годишен доклад на Американското онкологично дружество.

Приблизително 103 от всеки 100 000 души под 50-годишна възраст са диагностицирани с рак.

Освен това раковите заболявания при младите хора са по-агресивни, често защото се диагностицират на по-късни етапи, пише Women`sHealth. Ракът на дебелото черво и ректума води с най-бързо увеличение на процента, следван от рака на матката, кръвта (левкемия), бъбреците и гърдата.

Снимка: iStock

Традиционно, един от най-големите рискови фактори за рак е възрастта. Сега младостта вече не е защитникът, който е била някога, и учените са, меко казано, обезпокоени.



Закъснялата диагноза – ключов проблем

Младите жени често се диагностицират с рак по-късно, отколкото би трябвало, защото не е рутинно да се търси такъв – скринингът започва едва на 40-годишна възраст или по-късно за повечето често срещани видове.

Да, възрастта за скрининг за някои видове рак започна бавно да намалява, но общите препоръки не спадат под 40 години.

Например, на хората със среден риск се препоръчва да започнат мамографии между 40 и 45 години, а скрининг за колоректален рак – на 45-годишна възраст.

Мамограмите, например, не са толкова надеждни при по-млади жени, които са склонни да имат по-плътна гръдна тъкан, казва д-р Ан Партридж, магистър по обществено здраве, временен председател на катедрата по медицинска онкология в Онкологичния институт „Дана-Фарбър“. „За съжаление, ще търсите игли в купи сено“, добавя тя.

Снимка: Canva

Д-р Тереза Бивърс от Тексаския университет допълва: „Когато колоректален рак се открие на 42, това е заради симптоми, а не заради скрининг.“

Какво поражда ръстът на раковите заболявания?

Лекарите опитват да разберат защо нивата на рак се увеличават, но истината е, че все още не са сигурни в конкретни причини. Макар че е малко вероятно да бъде открита една-единствена причина, има някои основни заподозрени.

Ултрапреработени храни – днес те съставляват над половината от храненето на населението, а колбаси, газирани и подсладени напитки, както и сосове са свързани с различни видове рак.

Затлъстяване – от 1990 до 2020 г. затлъстяването при възрастни се е удвоило, докато затлъстяването при децата се е учетворило, според Световната здравна организация (СЗО). Международната агенция за изследване на рака (IARC) свързва затлъстяването с 13 различни вида рак, включително колоректален, ендометриален и яйчников.

Недостатъчна физическа активност – не е изненадващо, че физическата активност вероятно също играе роля. Смята се, че движението и упражненията намаляват риска от рак поради ефекта им върху факторите, за които става въпрос: възпаление, инсулин, телесен състав и хормони.

Снимка: Istock.com

Макар че това не обяснява нарастващите нива на рак сред по-младите хора, в световен мащаб една трета от възрастните не отговарят на препоръчителните нива на физическа активност през 2022 г. Това е с около 5% повече от 2010 г.

Какво можете да направите още днес

Ракът в по-ранна възраст все още не е особено често срещан. Говорим за приблизително 103 от всеки 100 000 души, според проучване в JAMA Network Open. Вместо да се паникьосвате, най-добре е да се съсредоточите върху това да бъдете проактивни.

Снимка: Canva

Поддържайте здравословен начин на живот

Хранене: Повече плодове, зеленчуци и пълнозърнести продукти; Ограничете преработени храни, захар и червено месо.

Движение: 150–300 минути умерена или 75–150 минути интензивна активност седмично.

Ваксини: Правете препоръчителните ваксини, особено за HPV

Избягвайте тютюн, алкохол и прекомерно излагане на UV лъчи: Алкохолът и тютюнът са канцерогени от Група 1, според IARC, което означава, че има достатъчно доказателства, за да бъдат класифицирани като канцерогенни за хората

Следете симптомите си

Всяка нова бучка, необяснима загуба на тегло, промяна в изхожданията (като кръв в изпражненията или черни, подобни на катран изпражнения), коремна болка или кашлица са симптом, който трябва да се вземе на сериозно.

Оценете личния и семейния риск

Оценката на риска е ключът към избягването на твърде късна диагноза и към това да си дадете повече възможности.

Може да използвате калкулатор за изчисляване риска от рак

Съберете данни за роднини – вид рак и възраст при диагнозата. При липса на информация обсъдете генетично тестване със специалист.

Ракът в по-ранна възраст остава сравнително рядък, но рязкото процентно увеличаване и по-агресивното му протичане изискват промяна в начина, по който мислим за болестта. По-ранното обръщане към специалист, активният начин на живот и ясната представа за личния риск могат да се окажат решаващи.