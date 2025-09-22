Изкуствен интелект предвижда до 70% от горещите вълни при менопауза

Алгоритъм с изкуствен интелект предвижда близо 70% от горещите вълни при менопауза. Внезапните усещания за интензивна топлина скоро ще бъдат контролирани в реално време благодарение на следващо поколение гривна.

Екип от изследователи в Университета на Масачузетс разработва модел, който предсказва епизодите още 17 секунди преди жената да ги усети. Резултатите са публикувани в списанието Psychophysiology.

Горещите вълни с потенциален сърдечносъдов риск

Половината от жените изпитват горещи вълни в продължение на повече от 7 години по време на менопаузата. Дълго време явлението се смята за дребно неудобство, но нови изследвания свързват интензитета и свързаните нарушения на съня с повишен риск от сърдечносъдови заболявания.

„Горещите вълни бяха драматично подценявани. Дори преди 50 години те се смятаха за психосоматични. Нашата работа е опит да покажем, че предсказването им е напълно възможно“, пишат авторите на изследването, цитирани от news-medical.

Как работи новият алгоритъм?

За да изгради модела, екипът събира различни физиологични показатели от пери и постменопаузални жени. Решаващ се оказва параметърът кожна проводимост – способността на кожата да провежда електрически ток, която се увеличава дори при минимално изпотяване.

Снимка: istockphoto.com

Именно това „невидимо“ начало на вълната предоставя най-силен сигнал за предстоящо събитие. Моделът:

Открива 82% от всички горещи вълни в интервал от 60 секунди преди началото им.

Предсказва 69% от тях средно 17 секунди преди появата на симптоми.

Спасението е на китката на жената

Устройството ще отчита предстояща вълна и ще задейства охлаждащия си механизъм, за да намали интензитета ѝ още преди жената да я усети.

Снимка: iStock

Екипът планира да внедри алгоритъма в следващата версия на разработеното ново устройство, което ще позволи персонализирано, неинвазивно и мигновено облекчение за милиони жени по света.

За момента Embr Wave е гривна, която заедно с приложение помага на тялото да се възползва от естествената си реакция на външната температура, за да се чувства по-добре.

Какво представляват горещите вълни?

Горещите вълни са най-честият симптом на перименопаузата и менопаузата, което е естественото време, когато яйчниците спират да отделят яйцеклетки и менструацията ви спира. По време на гореща вълна имате усещане за силна топлина в лицето, врата и гърдите. Може също да се потите обилно и да се чувствате студ след това.

Те могат да засегнат и жени, чиито яйчници не отделят достатъчно естроген, било то поради химиотерапия, било защото яйчниците им са били отстранени по време на хистеректомия, пише webmd.

Как се усеща горещата вълна?

Горещите вълни могат да бъдат различни за всеки. Някои хора може да нямат симптоми, които да ги притесняват.

Снимка: Canva

Често срещаните симптоми обаче могат да включват:

Чувство за интензивна вътрешна топлина

Обилно изпотяване (когато се случва през нощта, се нарича нощно изпотяване и може да ви събуди)

Зачервяване (кожата става гореща и червена), особено по лицето, врата и гърдите

Втрисане след края на горещата вълна поради прекомерна загуба на телесна топлина

Учестен сърдечен ритъм от около 7-15 удара в минута

Чувство на тревожност

Други възможни появи на горещи вълни

Някои жени получават горещи вълни като част от нормалните си симптоми на предменструален синдром (ПМС). Горещи вълни и нощно изпотяване по време на бременност са често срещани. Това вероятно се дължи на хормонални промени, през които тялото ви преминава по време на бременността.

Може да е по-често срещано през първия триместър (седмици 1-14) и третия триместър (седмици 27 до раждането). Някои медицински състояния и лекарства също могат да причинят горещи вълни или нощно изпотяване. Това може да са:

Вирусни инфекции

Бактериални инфекции

Хормонални нарушения

Злоупотреба с алкохол, хероин или кокаин

Неврологични нарушения

Нарушения на настроението, като паническо разстройство или тревожност

Нарушения на съня, като обструктивна сънна апнея

Някои видове рак, особено левкемия и лимфом

Лекарства за рак

Други лекарства, като антидепресанти, лекарства за диабет, стероиди, ацетаминофен, аспирин и лекарства за високо кръвно налягане

-----------------------------------------------

Често задавани въпроси?

Колко дълго траят горещите вълни? Горещите вълни обикновено траят 1-5 минути, въпреки че някои епизоди могат да продължат около 1 час. По отношение на продължителността на симптомите, повечето хора получават горещи вълни от 4 до 7 години. Някои жени може да ги имат до края на живота си, но те обикновено стават по-редки или по-малко интензивни с течение на времето. Защо горещите вълни са по-силни през нощта?

Горещите вълни през нощта могат да причинят обилна пот. Вероятно това е причината те да изглеждат по-силни през нощта. Телесната температура обикновено спада малко през нощта, за да можете да спите. Но хормоналните промени, които влияят на телесната температура, може да са по-забележими през нощта, особено ако ви събудят с обилна, студена пот. Какво предизвиква горещи вълни?

Нещата, които могат да предизвикат горещи вълни, включват: горещо време, отопляеми помещения или прегряване от дейност, тютюнопушене, кофеин, алкохол, пикантни храни, стрес, тесни дрехи. Как да спрем горещите вълни?

Горещите вълни обикновено изчезват без никакво лечение. Малки промени в начина на живот могат да ви помогнат да облекчите горещите вълни. Добре е да избягвате написаното по-горе. Кои природни средства помагат за справяне с горещите вълни?

Лекарствата без рецепта и билките могат да помогнат, но задължително след консултация с лекар. Някои добавки, които могат да помогнат включват: фитоестрогени (може да се набавят чрез соята и соевите продукти ), черен кохош, масло от вечерна иглика, женшен, китайска ангелика, див ям, Витамин Е.