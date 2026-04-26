Ферментацията е един от най-древните и същевременно най-актуални процеси в света на храните. Още от зората на човешката цивилизация хората са използвали естествените микробиологични процеси, за да съхраняват храната си, да подобряват вкуса ѝ и да увеличават нейната хранителна стойност.

Днес, в ерата на съвременната наука и засилен интерес към здравословния начин на живот, ферментацията преживява своеобразен ренесанс.

Този процес не само придава характерни аромати и текстури на продуктите, но и играе ключова роля за поддържането на баланса на чревната микрофлора. Благодарение на дейността на полезните микроорганизми, ферментиралите храни се превръщат в ценен източник на пробиотици, витамини и биоактивни съединения.

Неотдавна с шеф Владислав Пенов отворихме съкровищницата на ферментиралите продукти, а днес отново с него ще продължим това пътешествие из необятния свят на ферментация с няколко дози полезни и практични съвети.

Какви са особеностите на ферментацията на зеленчуците?

В домашни условия най-лесно можем да започнем с ферментирането на зеленчуци, защото при тях грешките не са фатални.

„Дали ще сложим по-малко или повече сол, дали температурата ще е по-ниска или по-висока – това са фактори, от които зависи дали ферментацията ще се получи. Може да стане по-бавно, може да стане по-кисела, може да стане по-солена“, обяснява Владислав Пенов.

По думите му зеленчуците са добър „първи учител“, защото са достъпни и рискът от грешки е много по-малък.

„Трябва да внимаваме да не се оформи плесен, трябва да внимаваме зеленчуците да са покрити от саламура, да нямат досег с кислород, трябва да има винаги отстояние отгоре, може би около два пръста – от продукта до капачката на буркана“, съветва специалистът. Задължително е и спазването на добра хигиена.

Как ферментират различните зеленчуци?

Принципът при ферментация на различни зеленчуци е един и същ, но можем да направим разграничението – „без или със саламура“.

„Можем да приготвяме със саламура, когато зеленчуците са по-големи, например когато ферментираме цели зелки или половинки, или цяло цвекло“, обяснява Владислав Пенов. По думите му резултатът при различните зеленчуци може да варира спрямо качеството им и начина на приготвяне.

„При перфектните хрупкави краставички тайната за мен първо е да изберем хубави краставички, малки корнишони, съответно да добавим правилното количество сол и саламура, подправки, и е хубаво да изрежем по 1-2 милиметра от краищата на самите краставички, тъй като там се намират ензими, които омекотяват впоследствие самата краставичка“, съветва експертът.

Такъв тип продукти се свързват с дълголетието, а когато лично ги приготвяме с любов и проверени съставки, резултатът е още по-качествен.

