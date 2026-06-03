В последните години специалистите по гастроентерология отчитат сериозно увеличение на случаите на възпалителни чревни заболявания сред млади и активни хора. Болестта на Крон и улцерозният колит вече не се разглеждат като редки диагнози, а като значим здравословен проблем, който засяга милиони пациенти по света.

Съвременните научни данни показват, че здравето на червата има пряка връзка не само с храносмилателната система, но и с имунитета, метаболизма, психичното състояние и дори качеството на съня. Именно затова специалистите обръщат все по-голямо внимание на факторите, които могат да нарушат баланса в чревния микробиом и да отключат хронични възпалителни процеси.

Снимка: bTV Media Group

По този повод да се насочваме вниманието си към симптомите, рисковите фактори и възможностите за ранна диагностика на тези състояния. Темата коментираме заедно с гастроентеролога д-р Ирина Боева.

Тя има активна практика в диагностичната и терапевтичната ендоскопия. Нейният професионален интерес е насочен към интервенционалните ендоскопски процедури и съвременното лечение на пациенти с хронични възпалителни чревни заболявания.

Как ултрапреработените храни влияят върху червата?

Според редица проучвания хората, които консумират ултрапреработени храни по няколко пъти дневно, са изложени на значително по-висок риск от развитие на възпалителни заболявания на червата. В тази група попадат пакетирани закуски, полуфабрикати, бързи храни, продукти с голямо количество консерванти, оцветители и емулгатори.

Специалистите предупреждават, че честата употреба на антибиотици, противовъзпалителни медикаменти и хормонални контрацептиви също може постепенно да наруши баланса на чревната микрофлора. Комбинацията между генетична предразположеност, имунни нарушения и увреден микробиом се счита за основен механизъм за развитие на болестта на Крон и улцерозния колит.

Какво представляват възпалителните чревни заболявания?

„Факт е, че това не е една статична диагноза, а е доста динамичен процес във времето, който е резултат от загубата на имунния толеранс на организма по някаква причина“, заявява д-р Ирина Боева.

Възпалителните чревни заболявания са хронични състояния, при които имунната система започва да атакува собствени структури на организма. Това води до продължително възпаление на различни участъци от храносмилателния тракт и може да причини сериозни усложнения, ако не бъде овладяно навреме.

Освен наследствените фактори, огромна роля играе и начинът на живот. Липсата на движение, хроничният стрес, тютюнопушенето и небалансираното хранене се свързват с повишен риск от развитие на заболяването.

„Доказано е, че т.нар. западен начин на живот, т.е. храненето с бързи храни, полуфабрикати, пакетирани храни, храни, в които има много консерванти, емулгатори...“, дава пример специалистът.

Снимка: bTV Media Group

И добавя: „Също така със сигурност замърсяването на околната среда, честият прием на антибиотици, хроничният стрес... всичко това има водеща роля“.

Как храненето може да подпомогне чревното здраве?

Специалистите препоръчват ограничаване на силно преработените продукти и преминаване към по-балансиран хранителен режим, богат на фибри, витамини и антиоксиданти. Консумацията на пресни плодове, зеленчуци, ядки и пълнозърнести храни подпомага разнообразието на чревния микробиом и може да намали възпалителните процеси в организма.

„Поне 50% от чинията ни да е пресни плодове, зеленчуци, ядки, овесени ядки и т.н.“, съветва д-р Боева.

Домашно приготвената храна, добрата хидратация и ограничаването на алкохола и захарните изделия също се считат за важна част от профилактиката на хроничните чревни заболявания.

Кои симптоми не трябва да пренебрегваме?

Един от най-честите симптоми при болестта на Крон и улцерозния колит е хроничната диария. Ако тя продължава повече от четири седмици, е необходимо да се потърси консултация с гастроентеролог.

Сред останалите тревожни признаци са:

нощни изхождания

кръв в изпражненията

необяснима загуба на тегло

постоянна коремна болка

чувство за отпадналост.

Ранното диагностициране е особено важно, защото позволява по-добър контрол върху заболяването и намалява риска от усложнения.

„Червата са свързани с централната нервна система посредством хормони, нервни сигнали и посредством имунната система и реално погледнато затова и много често, когато сме притеснени, ни се свива корема, гади ни се, ходи ни се до тоалетна“, обяснява д-р Боева.

Тази връзка между мозъка и червата обяснява защо психическият стрес често може да влоши симптомите при пациенти с хронични гастроентерологични заболявания.

Повишават ли възпалителните чревни заболявания риска от рак?

Продължителното хронично възпаление в червата може да увеличи риска от развитие на колоректален карцином, особено при пациенти с дългогодишно и недостатъчно контролирано заболяване.

Рискът зависи от множество фактори – продължителността на заболяването, степента на възпалението, наличието на усложнения и спазването на назначеното лечение. Именно затова редовните профилактични прегледи и колоноскопии са изключително важни.

Съвременната гастроентерология разполага с все по-ефективни методи за проследяване и контрол на възпалителните чревни заболявания. При навременна диагностика и правилно лечение много пациенти успяват да водят пълноценен и активен начин на живот.

Цялото интервю с д-р Ирина Боева пред д-р Неделя Щонова гледайте във видеото.