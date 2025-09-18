Възпалено дебело черво: Как да разпознаете симптомите?

Възпалението на дебелото черво или наричано още колит е често срещано състояние, при което лигавицата на дебелото черво се възпалява остро или хронично.

Колитът може да има множество причини, от инфекция до възпалителни заболявания на червата, лекарствени взаимодействия и алергични реакции, информира специализираното издание Healthline.

Има лечения, които могат да доведат до ремисия на заболяването, т.е. овладяване на симптомите, но не и до пълното му излекуване. Има обаче стъпки, които можете да предприемете, за да предотвратите възпалението.

Основни причини за възпаление на дебелото черво

Има няколко вида колит и други състояния, които могат да причинят възпаление на дебелото черво.

Инфекция

Вируси, бактерии и паразити могат да причинят инфекциозен колит. Човек с инфекциозен колит ще има диария и треска, а проба от изпражнения ще бъде положителна за ентеропатогени като:

Салмонела

Кампилобактер

Ешерихия коли (E. coli)

В зависимост от причината за инфекцията, инфекциозният колит може да се зарази от замърсена вода, хранителни заболявания или лоша хигиена.

Псевдомембранозният колит е друг вид инфекциозен колит. Той се нарича още колит, свързан с антибиотик, или C. diff колит, защото е резултат от свръхрастеж на бактерията Clostridium difficile.

Най-често се причинява от употреба на антибиотици, която нарушава баланса на здравите бактерии в дебелото черво.

Възпалително заболяване на червата

Много състояния попадат под шапката на възпалителното заболяване на червата, но двата основни вида са:

Болест на Крон

Болестта на Крон причинява възпаление на лигавицата на храносмилателния тракт. Всяка част от храносмилателния тракт може да бъде засегната, но най-често се развива в илеума, последната част на тънките черва.

Ранните симптоми могат да се развиват бавно с течение на времето и някои може да се влошат. Тези симптоми могат да включват:

Коремни спазми и болка

Промени в апетита

Кървави изпражнения

Диария

Умора

Чувство за по-често изхождане

Треска

Необяснима загуба на тегло

Лечението обикновено включва противовъзпалителни лекарства, имуномодулатори (лекарства, които влияят на имунната система), антибиотици или биологични препарати (специализирани лекарства, насочени към определени протеини или генотипове, които причиняват възпаление).

Снимка: Canva

Улцерозен колит

Това заболяване причинява хронично възпаление и язви в най-вътрешната лигавица на дебелото черво и ректума. Хората с улцерозен колит имат повишен риск от рак на дебелото черво. Някои от най-честите симптоми на улцерозен колит са:

Коремна болка и повече от обичайните коремни шумове

Кървави изпражнения

Диария

Треска

Ректална болка

Необяснима загуба на тегло

Недохранване

Улцерозният колит е хронично състояние и лечението е насочено към намаляване на обострянията. Възможностите за лечение могат да бъдат подобни на тези при болестта на Крон. Те могат да включват противовъзпалителни лекарства, биологични препарати и имуномодулатори. Хирургичното лечение може да е опция при изтощителни симптоми, перфорация на дебелото черво или тежки запушвания.

Исхемичен колит

Исхемичният колит възниква, когато има намален кръвен поток към част от дебелото черво. Това спира клетките в храносмилателната система да получават необходимия им кислород.

Обикновено се причинява от стеснени или запушени артерии. Хората на 60 или повече години, които имат синдром на раздразнените черва, сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет или нарушение на кръвосъсирването, може да имат повишен риск от исхемичен колит.

Исхемичният колит може да засегне всяка част от дебелото черво, но обикновено усещате болка от лявата страна на корема. Може да се появи постепенно или внезапно.

Алергични реакции

Алергичният колит е по-често срещан при бебета, отколкото при възрастни, и може да бъде временен. Възпалението е алергична реакция към протеините, които се намират в кравето мляко. Бебе с възпалено дебело черво може да бъде раздразнително, с газове и да има кръв или слуз в изпражненията си. Възможни са също анемия и недохранване.

Симптоми на възпалено дебело черво

Симптомите на възпалително заболяване на червата могат да бъдат леки или тежки. Те се появяват и изчезват и не винаги можете да предвидите кога ще се случат. Когато се появят, лекар може да каже, че имате обостряне на състоянието, пише ClevelandClinic. Когато симптомите ви изчезнат след лечение, означава, че заболяването е в ремисия. Въпреки че има различни видове колит с различни причини, повечето от симптомите са едни и същи:

Диария със или без кръв

Коремна болка и спазми

Треска

Неотложност за изхождане

Гадене

Подуване на корема

Нежелана загуба на тегло

Умора

Диагностика и лечение на възпалено дебело черво

Лекар ще ви направи физически преглед. Може да ви назначи следните изследвания:

Пълна кръвна картина

Капсулна ендоскопия

Колоноскопия

Компютърна томография

Ендоскопски ултразвук

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)

Горна ендоскопия

Леченията варират в зависимост от вида на възпалителното заболяване, но всички се фокусират върху постигане на ремисия.

Лекарства

Като цяло лекарствата се фокусират върху управлението на възпалението и контролирането на реакцията на имунната система. Лекарите могат да използват същите видове лекарства с рецепта за лечение на болестта на Крон и улцерозен колит. Лекарствата могат да включват:

Антибиотици – Ако имате инфекция от анална фистула.

Снимка: Canva

Лекарства против диария – Ако имате болест на Крон, вашият лекар може да ви предпише лекарства като лоперамид.

Биологични лекарства – Тези лекарства успокояват имунната ви система, така че тя не освобождава антитела, които предизвикват възпалително заболяване на червата.

Кортикостероиди – Може да получите това лекарство за възпаление.

Хирургия

Лекарствата могат да контролират симптомите ви в продължение на много години. Но ако те спрат да действат, вашият лекар може да препоръча операции като колектомия.

Диета при възпалено дебело черво

Може да забележите, че симптомите ви се влошават след консумация на определени храни или течности. Всеки човек е различен, но храните и напитките, които могат да ви накарат да се чувствате по-зле, могат да включват:

Напитки с алкохол

Кофеинови напитки

Газирани напитки

Храни, приготвени с мляко

Храни с много фибри

Мазна храна

Газообразуващи зеленчуци (зеле, броколи, боб)

----------------------------------------------------------

Често задавани въпроси

Какво мога да ям, ако имам възпаление на дебелото черво? Банани, картофи, ориз, моркови, тиква – щадящи стомаха

Постно месо (пиле, пуешко), риба

Яйца (варени или на пара)

Нискомаслено кисело мляко (при добра поносимост)

Бял хляб, препечени филийки Кои храни да избягвам, ако имам възпаление на дебелото черво? Пържени и мазни храни, пикантни и много солени храни, сладкиши, шоколад, газирани напитки и други. Има ли лечение на възпалението на дебелото черво? Това е хронично състояние, което ще трябва да контролирате до края на живота си. Може да управлявате симптомите и да държите състоянието в ремисия. Какво причинява възпалението на дебелото черво? Причините може да бъдат инфекция, възпалителни заболявания на червата, лекарства, алергични реакции и други. Какви са симптомите при възпаление на дебелото черво? Видовете възпаления са няколко, но симптомите са почти еднакви – диария, коремна болка, спазми, гадене, подуване на корема и други.