Диети, богати на пакетирани хлебни изделия, бисквити и други силно преработени зърнени продукти, могат да увеличат риска от възпалителни заболявания на червата (IBD). От друга страна, се предполага, че минимално обработените зърнени храни имат защитен ефект, сочат данни от мащабно изследване.

Анализът обхваща 124 590 възрастни от 21 държави и показва, че хората, които консумират повече от максимално приетото дневно количество са приблизително два пъти по-склонни да бъдат диагностицирани с IBD в сравнение с тези, чийто дневен прием не надвишава приемливите стойности, пише онлайн изданието Medscape.

Не всички зърнени храни носят риск, подчертава д-р Нираж Нарула (Neeraj Narula), гастроентеролог и доцент по медицина в Университета „Макмастър“ в Хамилтън, Онтарио, Канада. Според него минимално обработени продукти като пресен хляб и ориз се свързват с по-ниска вероятност от развитие на заболяването.

Какво означава „ултрапреработени“?

Ултрапреработени се наричат храни, които са преминали през многоетапна индустриална обработка и често съдържат съставки, които обикновено не се използват в домашната кухня, като емулгатори (помощни вещества, спомагащи смесването на две трудно свързващи се течности да образуват равномерна, хомогенна смес), консерванти, оцветители, изкуствени аромати и подсладители.

Те обикновено имат по-дълъг срок на годност, по-интензивен вкус или цвят, но за сметка на това често са с по-ниска хранителна стойност и по-високо съдържание на захар, сол и мазнини.

В изследването като ултрапреработени са посочени продукти като пакетирани хлябове, сладки закуски, крекери, тестени изделия, както и готови за консумация пици или паста.

За сравнение: Минимално преработените храни, като прясно изпечен хляб от фурна или обикновен ориз, се разглеждат отделно и служат като „ориентир за естествени продукти“, твърдят експертите.

Какво показват данните

Почти 13 години учени проследяват хиляди участници в международното проучване PURE. За този период са регистрирани 605 нови случая на IBD, 497 с улцерозен колит (хронично възпаление на дебелото черво) и 108 с болест на Крон (възпалително заболяване, което може да засегне всяка част от храносмилателния тракт).

Резултатите показват ясна връзка между ултрапреработените зърнени продукти и риска от заболяване. Хората, които приемат поне 50 грама на ден (около купичка зърнена закуска или две филии пакетирано хлебче), имат над два пъти по-голяма вероятност да развият IBD в сравнение с тези, които консумират под 19 грама. Дори умереният прием, между 19 и 50 грама дневно, повишава риска с близо 40%.

Ефектът се вижда най-силно при улцерозен колит, докато при болестта на Крон връзка не се установява. Консумацията на поне една филия пакетиран хляб дневно също се свързва с над двукратно по-висок риск.

Обратната тенденция се наблюдава при минимално преработените храни, като прясно изпечен хляб от фурна намалява риска с близо 40%, а редовната консумация на ориз, с около 37%.

„Нашето изследване дава силни доказателства, че честата консумация на ултрапреработени зърнени храни може да повиши риска от IBD,“ коментира д-р Нираж Нарула.

Какво е препоръчително да знаят пациентите?

Авторите подчертават, че пълното изключване на ултрапреработените храни е трудно. Все пак данните насърчават консумацията на минимално преработени продукти с високо съдържание на хранителни вещества.

„Обяснявам на пациентите, че има нарастващи данни за връзка между ултрапреработените храни и риска от IBD, но все още не знаем дали елиминирането им влияе върху активността на заболяването, когато то вече е налице,“ казва д-р Нарула.

„Въпреки това препоръчвам ограничаването им и придържане към средиземноморска диета като здравословен начин на хранене, тоест с минимално преработени зърнени продукти, плодове, зеленчуци, здравословни мазнини и чисти протеини,“ обяснява експертът.

Бъдещи стъпки

Д-р Ашвин Ананткришнан от Масачузетската обща болница, който не участва в изследването, допълва, че резултатите „допринасят към нарастващите данни за влиянието на ултрапреработените храни върху риска от IBD“, но подчертава необходимостта от допълнителни проучвания и уточнява, че анализът не разглежда ефекта при вече диагностицирани пациенти.

Новите данни подчертават опасността от честата консумация на ултрапреработени зърнени продукти. Макар че пълното им изключване от хранителния режим е трудно, замяната им с прясно изпечен хляб, ориз и други минимално преработени храни може да бъде важна стъпка за намаляване на риска от възпалителни заболявания на червата и за общото здраве на стомашно-чревния тракт.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.