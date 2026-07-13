Токсичният шум е вторият по значимост екологичен рисков фактор след замърсяването на въздуха, а 96% от градското население живее в среда с вредно ниво на шум.

Каква е връзката между звука и здравето, както и за симптомите, които изискват незабавна лекарска намеса, обяснява в „Подкаст за здраве" д-р Иван Йорданов, началник отделение Ушно-носно-гърлени болести в УМБАЛ „Софиямед". Той има над 35 години опит в оториноларингологията, специализирал лицево-пластична хирургия на глава и шия в САЩ и Италия.

На какви децибели е безопасно да слушаме музика?

Слушалките не са забранени, но изискват мярка, препоръчителното ниво е 30–40 децибела. При по-силен звук първите рецептори на слуховите клетки се увреждат необратимо, „един път увредени, те не се възстановяват", предупреждава д-р Йорданов.

Снимка: bTV Media Group

Шум в ушите (тинитус), защо не бива да отлагаме прегледа?

„Шумът в ухото трябва моментално да отидете на лекар. Не чакайте да ви мине", казва д-р Йорданов. Най-честа причина е грипът, който уврежда малките кръвоносни съдове, хранещи слуховите клетки.

Други причини са силен шум, звукови и механични травми и повишено кръвно налягане. Лечението е унифицирано и ефективно, но само при навременна диагноза, със забавяне от месеци или години състоянието става трудно лечимо.

Дрезгав глас повече от 20 дни, кога трябва да посетите лекар?

„Когато имате дрезгав глас повече от 20 дни, отидете на лекар. Това е призив", съветва д-р Йорданов. Причините биват доброкачествени (полипи, хемангиоми по гласните струни) или злокачествени в последния случай ранното откриване прави заболяването напълно лечимо.

Защо не бива да чистим ушите с клечки?

„Никога не ползвайте клечки за уши, защото много беля можете да си направите", предупреждава лекарят.

Каналът на ухото има естествена кривина и клечката не почиства, а набутва ушната кал навътре. Дразненето може да предизвика кашличен рефлекс и нараняване на тъпанчето или слуховите костици. В част от САЩ употребата им е ограничена.

Снимка: bTV Media Group

В басейни и по крайбрежието влажната среда провокира гъбични инфекции на външния слухов канал, а почистването с клечки допълнително ги втрива навътре. Ушите се почистват само външно, при миене на косата.

Как е правилно да издухваме носа?

Издухвайте само една ноздра наведнъж. Едновременното духане на двете ноздри може да прокара инфекция през евстахиевата тръба към средното ухо.

Кога болката в ухото не е спешен случай?

При нощна болка в ухото е достатъчно болкоуспокояващо или капки, а прегледът може да изчака до сутринта, спешен е само кръвоизлив в носа. Друг сигнал, който не бива да се подценява, е запушен нос, който продължава повече от седмица и той изисква преглед.

Вижте цялото интервю с д-р Иван Йорданов пред д-р Неделя Щонова във видеото: