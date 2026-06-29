Фармацията е сред науките, които се развиват с най-бързи темпове. От класическите обезболяващи лекарства до съвременните биологични и генни терапии, новите научни открития променят начина, по който се лекуват заболявания и подобряват качеството на живот на милиони пациенти.

Къде се намира границата на възможното днес, какво предстои през следващите години и защо персонализираният подход постепенно измества универсалните решения, на тези въпроси отговаря чл.-кор. проф. Георги Момеков, дфн в „Подкаст за здраве“.

Снимка: bTV Media Group

Той е декан на Фармацевтичния факултет към Медицински университет – София. Научните му интереси са фокусирани основно в областта на експерименталната противотуморна химиотерапия, онкофармакологията и дизайна на антинеопластични лекарства.

Как лекарствата „заглушават“ болката?

Болката представлява еволюционен механизъм, възникнал, за да предпазва човека от опасности. Тя е субективно усещане и зависи от способностите на всеки човек. Но днес тя може да бъде лесно и ефективно овладяна. Лекарствата спестяват физическото и емоционалното страдание на пациентите. Как се повлиява болката?

„Болката е алармиращ симптом и особено когато не се очаква някаква тежка, подлежаща причина, която да маскираме с лекарство, никой не трябва да търпи болка. Тези концепции са много стари, защото ако ние не се справяме с острата болка и я оставяме да ни владее, тази остра болка може да се превърне в хроничен болков синдром“, заявява в „Подкаст за здраве“ проф. Георги Момеков.

По думите му при хроничната болка правилата са различни и лекарства за повлияването ѝ са по-особено и с повече странични ефекти. Именно затова е важно острата болка да бъде овладяна своевременно, а при болка, която продължава седмици или месеци, да се потърси лекарска консултация за установяване на причината и избор на най-подходящото лечение.

Как изглежда бъдещето на фармацията?

„Днес ние знаем, че хората, които страдат от едно заболяване, не са хомогенна популация, а един спектър от хора, при които има разлика от тяхна страна, от генетичен статус, възраст, пол, но самата болест е многолика и днес много се говори за фенотипи, които се изследват по различни механизми“, казва проф. Момеков.

И добавя: „Днес не създаваме универсални молекули, напротив, стреляме с едни ултра точни снайпери и създаваме молекули, скроени по патологично състояние“.

Според него авангардните технологии като биологичните терапии и системите за генна терапия са с много висока цена, но бързата еволюция дава възможност за поевтиняване с течение на времето. По този начин лечението става още по-достъпно.

Снимка: bTV Media Group

„Ще има много по-добро решение за тежки страдания с по-добър профил на безопасност. Днес има вече много терапии, които се слагат веднъж или два пъти годишно и те стартираха от онкологичните и автоимунните заболявания, а днес вече се подготвят подобни авангардни терапии за хипертонията“, обобщава проф. Момеков.

По думите му за разлика от терапията, която става все по-специфична, ние можем да спазваме няколко правила за грижа за здравето, които си остават универсални. Те включват осъзнат и разумен начин на живот, извършване на редовна физическа активност, качествен сън и консумация на прясна и чиста храна.

Цялото интервю с проф. Георги Момеков пред Ралица Стефанова гледайте във видеото.