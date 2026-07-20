Все повече научни данни показват, че доброто състояние на кожата не зависи единствено от козметиката и ежедневната грижа. Наред с външните фактори, ключова роля играят храненето, хормоналният баланс, метаболитното здраве и начинът ни на живот.

При състояния като инсулинова резистентност, хронично възпаление и повишен оксидативен стрес организмът често изпраща първите предупредителни сигнали именно чрез кожата. Промените в нея, както и в косата и ноктите, могат да бъдат ценен ориентир за процеси, които протичат далеч преди да се появят други симптоми.

Снимка: bTV Media Group

Според специалиста по дерматология д-р Малена Герговска истинската грижа за външния вид започва отвътре. Красивата и здрава кожа е резултат от доброто функциониране на целия организъм, а не само от използването на подходящи козметични продукти.

Кога кожата подсказва за здравословен проблем?

Някои кожни промени могат да бъдат първият признак на заболяване, което все още не е диагностицирано. Именно затова дерматолозите често обръщат внимание не само на самия кожен проблем, но и на общото здравословно състояние на пациента. Освен сухота, различни заболявания могат да се проявят и чрез промени в пигментацията, чупливи нокти, засилен косопад или трудно зарастващи кожни лезии.

„Например, когато имаме суха кожа, може да имаме проблеми, свързани със заболявания на щитовидната жлеза“, посочва д-р Герговска.

Неслучайно косата и ноктите често са определяни като „биологичната черна кутия“ на организма. Те могат да съхраняват информация за продължителни хранителни дефицити, нарушения в обмяната на веществата или въздействието на различни заболявания, което ги превръща в ценен източник на информация при медицинската оценка.

Оставя ли стресът следи върху кожата?

Продължителният психически стрес не засяга само емоционалното състояние, а оказва влияние върху целия организъм. При повишени нива на стрес тялото отделя повече кортизол – хормон, който може да промени работата на мастните жлези, да наруши възстановяването на кожната бариера и да засили възпалителните процеси. Това създава предпоставки за поява или обостряне на редица дерматологични състояния.

Снимка: bTV Media Group

„Когато ние сме стресирани, се покачва нивото на кортизола. Това води до други процеси, до едно хронично възпаление, което на цялостно ниво води до поява на различни кожни заболявания, на акне, на косопад“, заявява д-р Малена Герговска.

При някои пациенти подобни прояви могат да бъдат свързани и с нарушения в хормоналния баланс, особено при жените, където взаимодействието между стреса и ендокринната система често оказва влияние върху състоянието на кожата и косата.

Част ли е храненето от грижата за кожата?

Балансираното хранене е един от основните фактори за поддържане на здрава кожа. Чрез разнообразното меню организмът си набавя необходимите витамини, минерали и микроелементи, които участват в изграждането на кожните структури, защитата срещу оксидативния стрес и процесите на възстановяване. Въпреки това съвременният начин на хранене невинаги осигурява достатъчни количества от всички важни хранителни вещества.

„Във връзка с начина ни на хранене, с дефицитите, които има в храната, е много трудно да набавим това, което наистина е есенциално за нашето здраве“, констатира специалистът.

По думите на д-р Герговска сред хранителните вещества, на които трябва да се обръща специално внимание, са биотинът, цинкът и витамините A, D и E. Те имат значение за нормалното състояние на кожата, косата и ноктите, както и за възстановяването на тъканите. Важна роля играят и фибрите, които подпомагат разнообразната чревна микробиота.

Все повече изследвания показват, че съществува тясна връзка между здравето на червата и състоянието на кожата, известна като оста „черва – кожа“, което превръща храненето в съществен елемент от цялостната профилактика.

Цялото интервю с д-р Малена Герговска пред д-р Неделя Щонова гледайте във видеото.